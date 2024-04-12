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24WW表展／梵克雅寶工藝升級 捕捉夏日微風與奇幻自然

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為法國「活文化遺產」（Living Heritage）企業，今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展5枚新表和2間座鐘聚焦匠作藝術（métiers d’art），向旗下工坊致敬。展場讓人彷彿走進花叢草葉間，各種層次的綠葉由義大利的穆拉諾（Murano）砂金玻璃製成，透著有時彷彿夜晚又有時恍如白日不斷變化的光影，將今年重點表款的日夜變化巧妙藏入體驗。

●Poetry of Time詩意時間 捕捉日月追逐 鎖住夏日微風

梵克雅寶的詩意複雜功能系列（Poetic Complications）以複雜功能機芯別緻的時間顯示方式，結合表盤工藝與創意發想，述說別出心裁的故事與動人的情感。今年所發表的一對33毫米Lady Jour Nuit和38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表，重新演繹了2008年同名表款，採用24小時轉盤的機芯，在穆拉諾砂金玻璃所構成的浩瀚星空背景前，白色或藍彩璣鏤刻紋珍珠母貝勾勒的地平線上，演出日月永恆的追逐。

穆拉諾砂金玻璃要驚1200高溫燒製，需放置一個月才能完全冷卻，製作耗時。月亮雪花鑲嵌美鑽，兩顆太陽則分別為黃色剛玉和璣鏤刻紋黃K金，因為機芯比舊款更纖薄，因此對表背面得以採用藍寶石玻璃成為新的創作空間，上面的琺瑯仙子以液態鉑金勾勒而成，並採用工坊研發的全新獨家點彩琺瑯技術締造漸層的色彩變化。

展場中最受歡迎的Lady Arpels Brise d’Été腕表，將夏日微風輕輕凝聚在表盤上。品牌花費4年時間研發，採用24小時制，表盤上半0到12時標部分可透過藍蝴蝶或黃蝴蝶翅膀尖端指示小時，沒有分針，雙色讀蝴蝶一隻代表晚上一隻代表白天。按下8點鐘位置的按把能啟動12秒的動畫：翩翩蝴蝶時針順轉動飛舞、花朵隨風搖曳，姿態絕美。三色堇花朵匯聚兩種精緻手工技藝：先以丘陵琺瑯做出立體花瓣層次，再以微縮彩繪裝飾色彩細節，以空窗琺瑯（plique-à-jour）製作的草葉流露著通透輕盈的夏日氣息。

●Extraordinary Dial非凡工藝表盤 兩年研發三項專利技術

非凡工藝表盤系列腕表今年迎來以品牌經典仙子為主角的兩枚新作：Lady Arpels Jour Enchanté刻畫仙子在清晨日光照拂下，於琺瑯綠蔭下採摘微雕琺瑯花朵；Lady Arpels Nuit Enchantée腕表上，仙子倚水晶岩洞中的花床上休憩，動外月色粼粼。腕表採用品牌以兩年時間面開發出的3項專利技術製作，個限量8枚。

3項專利技術主要集中在刻畫白日仙子的Lady Arpels Jour Enchanté腕表上：葉子上輕透的露水，是在空窗琺瑯製作的藍綠色的草葉上面鑲嵌璀璨鑽石而成，這也是品牌開發出的首個專利「琺瑯鑲嵌」（setting in enamel）-- 將寶石鑲嵌在空窗琺瑯上開鑿出的洞口後再去低溫窯燒10小時，讓寶石得以固定；6點方向的簇擁的粉紅花叢則是以第二項專利「雕塑琺瑯」（Façonné enamel）製作，花瓣是立體的琺瑯，中間再鑲嵌寶石花蕊；最後一項專利則是出現在太陽的萬丈光芒上，光束上面鑲嵌鑽石用的是無爪的「懸浮鑲嵌技術」（lifted setting）。

相對於日間仙子展現的技術，Lady Arpels Nuit Enchantée的主題聚焦寶石的藝術，水晶洞窟的寶石用的是彩色剛玉天然的姿態，因此8枚腕表每一枚都不一樣。

●Extraordinary Objects非凡工藝臻品

在展場中央展出的則是梵克雅寶每年都備受期待的自動機械裝置，今年推出的Apparition des Baies及Bouton d’Or分別以小鳥與仙子為主角，每隔一段時間就有工作人員會打開展櫃，手動上鍊只啟動機械裝置，就能聽見悅耳清脆的旋律隨即伴隨花蕊和葉片綻放，鳥兒和仙子輕飄飄飛舞起來，是品牌薈萃珠寶、製表工藝及工匠藝術的精采傑作。

非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的琺瑯鑲嵌工藝，能在無金屬的狀態下將寶石鑲嵌在空窗琺瑯上。圖／梵克雅寶提供
非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的琺瑯鑲嵌工藝，能在無金屬的狀態下將寶石鑲嵌在空窗琺瑯上。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Objects非凡臻品系列Bouton d'Or。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Objects非凡臻品系列Bouton d'Or。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lady Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lady Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列33毫米Lady Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列33毫米Lady Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的懸浮鑲嵌技術。圖／梵克雅寶提供
非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的懸浮鑲嵌技術。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Dials非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Dials非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表。圖／梵克雅寶提供
非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的雕塑琺瑯，能燒製出立體的琺瑯作品。圖／梵克雅寶提供
非凡工藝表盤Lady Arpels Jour Enchanté腕表中品牌採用專利的雕塑琺瑯，能燒製出立體的琺瑯作品。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表鑲鑽鍊帶款。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表鑲鑽鍊帶款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Jour Enchante腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Jour Enchante腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶在今年日內瓦鐘表與奇蹟表展的展場讓人彷彿走進花叢草間。記者孫曼／攝影
梵克雅寶在今年日內瓦鐘表與奇蹟表展的展場讓人彷彿走進花叢草間。記者孫曼／攝影
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列33毫米Lady Jour Nuit腕表鑲鑽鍊帶款。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列33毫米Lady Jour Nuit腕表鑲鑽鍊帶款。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列Lady Arpels Brise d'Ete腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Poetic Complications詩意複雜功能系列Lady Arpels Brise d'Ete腕表。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Objects非凡臻品系列Apparition des Baies。圖／梵克雅寶提供
Extraordinary Objects非凡臻品系列Apparition des Baies。圖／梵克雅寶提供

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