24WW表展／梵克雅寶工藝升級 捕捉夏日微風與奇幻自然

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為法國「活文化遺產」（Living Heritage）企業，今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展5枚新表和2間座鐘聚焦匠作藝術（métiers d’art），向旗下工坊致敬。展場讓人彷彿走進花叢草葉間，各種層次的綠葉由義大利的穆拉諾（Murano）砂金玻璃製成，透著有時彷彿夜晚又有時恍如白日不斷變化的光影，將今年重點表款的日夜變化巧妙藏入體驗。

●Poetry of Time詩意時間 捕捉日月追逐 鎖住夏日微風

梵克雅寶的詩意複雜功能系列（Poetic Complications）以複雜功能機芯別緻的時間顯示方式，結合表盤工藝與創意發想，述說別出心裁的故事與動人的情感。今年所發表的一對33毫米Lady Jour Nuit和38毫米Lady Arpels Jour Nuit腕表，重新演繹了2008年同名表款，採用24小時轉盤的機芯，在穆拉諾砂金玻璃所構成的浩瀚星空背景前，白色或藍彩璣鏤刻紋珍珠母貝勾勒的地平線上，演出日月永恆的追逐。

穆拉諾砂金玻璃要驚1200高溫燒製，需放置一個月才能完全冷卻，製作耗時。月亮雪花鑲嵌美鑽，兩顆太陽則分別為黃色剛玉和璣鏤刻紋黃K金，因為機芯比舊款更纖薄，因此對表背面得以採用藍寶石玻璃成為新的創作空間，上面的琺瑯仙子以液態鉑金勾勒而成，並採用工坊研發的全新獨家點彩琺瑯技術締造漸層的色彩變化。

展場中最受歡迎的Lady Arpels Brise d’Été腕表，將夏日微風輕輕凝聚在表盤上。品牌花費4年時間研發，採用24小時制，表盤上半0到12時標部分可透過藍蝴蝶或黃蝴蝶翅膀尖端指示小時，沒有分針，雙色讀蝴蝶一隻代表晚上一隻代表白天。按下8點鐘位置的按把能啟動12秒的動畫：翩翩蝴蝶時針順轉動飛舞、花朵隨風搖曳，姿態絕美。三色堇花朵匯聚兩種精緻手工技藝：先以丘陵琺瑯做出立體花瓣層次，再以微縮彩繪裝飾色彩細節，以空窗琺瑯（plique-à-jour）製作的草葉流露著通透輕盈的夏日氣息。

●Extraordinary Dial非凡工藝表盤 兩年研發三項專利技術

非凡工藝表盤系列腕表今年迎來以品牌經典仙子為主角的兩枚新作：Lady Arpels Jour Enchanté刻畫仙子在清晨日光照拂下，於琺瑯綠蔭下採摘微雕琺瑯花朵；Lady Arpels Nuit Enchantée腕表上，仙子倚水晶岩洞中的花床上休憩，動外月色粼粼。腕表採用品牌以兩年時間面開發出的3項專利技術製作，個限量8枚。

3項專利技術主要集中在刻畫白日仙子的Lady Arpels Jour Enchanté腕表上：葉子上輕透的露水，是在空窗琺瑯製作的藍綠色的草葉上面鑲嵌璀璨鑽石而成，這也是品牌開發出的首個專利「琺瑯鑲嵌」（setting in enamel）-- 將寶石鑲嵌在空窗琺瑯上開鑿出的洞口後再去低溫窯燒10小時，讓寶石得以固定；6點方向的簇擁的粉紅花叢則是以第二項專利「雕塑琺瑯」（Façonné enamel）製作，花瓣是立體的琺瑯，中間再鑲嵌寶石花蕊；最後一項專利則是出現在太陽的萬丈光芒上，光束上面鑲嵌鑽石用的是無爪的「懸浮鑲嵌技術」（lifted setting）。

相對於日間仙子展現的技術，Lady Arpels Nuit Enchantée的主題聚焦寶石的藝術，水晶洞窟的寶石用的是彩色剛玉天然的姿態，因此8枚腕表每一枚都不一樣。

●Extraordinary Objects非凡工藝臻品