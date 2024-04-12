別錯過！ 台灣虎航線上春季旅展 全航線999元起 上午10時搶票
2024台北國際春季旅展今天至15日在台北世貿一館開幕，台灣虎航推出線上旅展限定優惠促銷價，全航線驚喜價單程未稅999元起。今天上午10時至4月15日晚間11時59分開放訂票，把握春夏暢遊日本、韓國、泰國、越南、澳門。
台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為今天上午10時至4月15日晚間11時59分，旅行期間為今天至10月26日。
此外，台灣虎航表示，線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至10月26日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，數量有限，送完為止。
台灣虎航說，實體旅展現場民眾只要到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3000點不等（價值台幣3000元）及日本王子大飯店住宿券等逾4千份好禮。台灣虎航提醒，旅展現場無售票服務。
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