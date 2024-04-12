24WW表展／IWC新一代葡萄牙亮相！永恆月相橫跨千萬年
瑞士製表品牌沙夫豪森IWC萬國表（簡稱IWC），2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的主題定調為「A Tribute to Eternity」重新演繹品牌經典的葡萄牙系列（Portugieser），並精進知名製表師克勞斯（Kurt Klaus）為品牌打造的萬年曆，推出能隨天象時計變化在4個世紀中自動內跳過三次閏年的「永恆曆」，配置直到4,500萬年後出現一天誤差的「永恆雙月相」顯示。
IWC葡萄牙系列永恆曆腕表所配備的「永恆雙月相」的原理著要是克服了原本萬年曆的月相每隔577.5年會有1天的誤差，變成要經過4,500萬年後才會出現這樣的落差。而能識別閏年非閏年之外還能克服閏年例外規則，著要是在日曆結構中多加了一枚全新的400年齒輪，確保400年內能自動跳過三個閏年。這枚齒輪每400年才會轉完一圈，一年轉動不到一度，也因此有至少3999年都不需要調教閏年。
全新一代的葡萄牙系列維持了原本的簡約設計和經典漆面表盤，但以表殼更纖薄，並採用箱型表鏡。主要共提供四種以太陽一天之中不同光影變化為靈感的全新色調：地平線藍、曜石黑、大地色、以及月光銀。
專賣店限定的地平線藍面款，目前共推出包括自動40、自動42、萬年曆44、以及計時碼表共4款白金腕表，表帶有細緻的漸層光影變化。大地色面配精鋼表殼的設計則提供自動42、萬年曆44、以及計時碼表三種型號；曜石黑玫瑰金的款式，除了自動40、自動42、萬年曆44、計時碼表之外，更特別製作了一款9點鐘位置配有金球日夜顯示的手上鍊陀飛輪腕表；月光銀色面亦推出特別採用18K Armor Gold®打造的萬年曆。另有自動42精鋼白面，提供藍針和金針兩種配色，以及一款藍面精鋼鍊帶腕表。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言