24WW表展／IWC新一代葡萄牙亮相！永恆月相橫跨千萬年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

瑞士製表品牌沙夫豪森IWC萬國表（簡稱IWC），2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的主題定調為「A Tribute to Eternity」重新演繹品牌經典的葡萄牙系列（Portugieser），並精進知名製表師克勞斯（Kurt Klaus）為品牌打造的萬年曆，推出能隨天象時計變化在4個世紀中自動內跳過三次閏年的「永恆曆」，配置直到4,500萬年後出現一天誤差的「永恆雙月相」顯示。

IWC葡萄牙系列永恆曆腕表所配備的「永恆雙月相」的原理著要是克服了原本萬年曆的月相每隔577.5年會有1天的誤差，變成要經過4,500萬年後才會出現這樣的落差。而能識別閏年非閏年之外還能克服閏年例外規則，著要是在日曆結構中多加了一枚全新的400年齒輪，確保400年內能自動跳過三個閏年。這枚齒輪每400年才會轉完一圈，一年轉動不到一度，也因此有至少3999年都不需要調教閏年。

全新一代的葡萄牙系列維持了原本的簡約設計和經典漆面表盤，但以表殼更纖薄，並採用箱型表鏡。主要共提供四種以太陽一天之中不同光影變化為靈感的全新色調：地平線藍、曜石黑、大地色、以及月光銀。

專賣店限定的地平線藍面款，目前共推出包括自動40、自動42、萬年曆44、以及計時碼表共4款白金腕表，表帶有細緻的漸層光影變化。大地色面配精鋼表殼的設計則提供自動42、萬年曆44、以及計時碼表三種型號；曜石黑玫瑰金的款式，除了自動40、自動42、萬年曆44、計時碼表之外，更特別製作了一款9點鐘位置配有金球日夜顯示的手上鍊陀飛輪腕表；月光銀色面亦推出特別採用18K Armor Gold®打造的萬年曆。另有自動42精鋼白面，提供藍針和金針兩種配色，以及一款藍面精鋼鍊帶腕表。

葡萄牙系列永恆曆腕表，44毫米鉑金表殼，月相盈虧顯示精準度達4,500萬年。圖／萬國表提供
葡萄牙系列永恆曆腕表，44毫米鉑金表殼，月相盈虧顯示精準度達4,500萬年。圖／萬國表提供
配有球形日夜顯示的IWC葡萄牙系列陀飛輪手上鍊腕表。圖／萬國表提供
配有球形日夜顯示的IWC葡萄牙系列陀飛輪手上鍊腕表。圖／萬國表提供
葡萄牙系列永恆曆腕表，44毫米鉑金表殼，月相盈虧顯示精準度達4,500萬年。圖／萬國表提供
葡萄牙系列永恆曆腕表，44毫米鉑金表殼，月相盈虧顯示精準度達4,500萬年。圖／萬國表提供
IWC推出搭配地平線藍、曜石黑及大地色表盤的IWC葡萄牙系列計時腕表，此為曜石黑面款葡萄牙系列葡萄牙系列18K紅金計時腕表。圖／萬國表提供
IWC推出搭配地平線藍、曜石黑及大地色表盤的IWC葡萄牙系列計時腕表，此為曜石黑面款葡萄牙系列葡萄牙系列18K紅金計時腕表。圖／萬國表提供
IWC於2024年鐘錶與奇蹟表展上發表全新一代葡萄牙系列。圖／萬國表提供
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IWC採用18K ARMOR GOLD® 和18K白金重新打造IWC葡萄牙系列萬年曆腕表44。圖／萬國表提供
IWC採用18K ARMOR GOLD® 和18K白金重新打造IWC葡萄牙系列萬年曆腕表44。圖／萬國表提供
IWC於2024年鐘錶與奇蹟表展上發表全新一代葡萄牙系列。圖／萬國表提供
IWC於2024年鐘錶與奇蹟表展上發表全新一代葡萄牙系列。圖／萬國表提供
國際超模吉賽兒邦臣到訪日内瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展參觀IWC展廳。 圖／萬國表提供
國際超模吉賽兒邦臣到訪日内瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展參觀IWC展廳。 圖／萬國表提供
國際超模吉賽兒邦臣到訪日内瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展參觀IWC展廳。 圖／萬國表提供
國際超模吉賽兒邦臣到訪日内瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展參觀IWC展廳。 圖／萬國表提供
IWC推出搭配地平線藍、曜石黑及大地色表盤的IWC葡萄牙系列計時腕表，此為大地色面款葡萄牙系列精鋼計時腕表。圖／萬國表提供
IWC推出搭配地平線藍、曜石黑及大地色表盤的IWC葡萄牙系列計時腕表，此為大地色面款葡萄牙系列精鋼計時腕表。圖／萬國表提供
配有球形日夜顯示的IWC葡萄牙系列陀飛輪手上鍊腕表。圖／萬國表提供
配有球形日夜顯示的IWC葡萄牙系列陀飛輪手上鍊腕表。圖／萬國表提供

品牌 腕表 葡萄牙

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