24WW表展／IWC新一代葡萄牙亮相！永恆月相橫跨千萬年

瑞士製表品牌沙夫豪森IWC萬國表（簡稱IWC），2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的主題定調為「A Tribute to Eternity」重新演繹品牌經典的葡萄牙系列（Portugieser），並精進知名製表師克勞斯（Kurt Klaus）為品牌打造的萬年曆，推出能隨天象時計變化在4個世紀中自動內跳過三次閏年的「永恆曆」，配置直到4,500萬年後出現一天誤差的「永恆雙月相」顯示。

IWC葡萄牙系列永恆曆腕表所配備的「永恆雙月相」的原理著要是克服了原本萬年曆的月相每隔577.5年會有1天的誤差，變成要經過4,500萬年後才會出現這樣的落差。而能識別閏年非閏年之外還能克服閏年例外規則，著要是在日曆結構中多加了一枚全新的400年齒輪，確保400年內能自動跳過三個閏年。這枚齒輪每400年才會轉完一圈，一年轉動不到一度，也因此有至少3999年都不需要調教閏年。

全新一代的葡萄牙系列維持了原本的簡約設計和經典漆面表盤，但以表殼更纖薄，並採用箱型表鏡。主要共提供四種以太陽一天之中不同光影變化為靈感的全新色調：地平線藍、曜石黑、大地色、以及月光銀。