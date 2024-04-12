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連續7年獨獻台灣 格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年臻藏版
單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）在2024年邁入200周年，持續推出全新200周年限量系列酒款，展現橫跨兩世紀的輝煌。回應台灣消費者的殷切期待，格蘭利威連續7年為台灣品飲者鉅獻全新酒款，繼2023年雪莉桶原酒上市即秒殺後，2024年「15年雪莉桶原酒臻藏版」以升級強度的渾厚酒體，珍稀鉅獻最珍視的台灣消費者，再次展現品牌對台灣市場的重視。
這次的「 格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年限量臻藏版」，以最高原桶強度59.6%渾厚酒體裝瓶，珍稀小批次手工限量生產，採非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，蛻變百分百重雪莉嶄新風範，深邃鮮明的味蕾感受，展現如桶邊品飲的原始品飲體驗，回應台灣消費者對重雪莉原酒不變的熱愛與渴望。
格蘭利威首席調酒團隊深諳台灣威士忌行家的非凡品味，悉心臻選不到3%的頂奢西班牙Oloroso雪莉桶，開啟15年巔峰歲月封存，透過2024年「15年雪莉桶原酒臻藏版」醇厚呈現最完美的雪莉桶熟陳饗宴。
品飲「格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年限量臻藏版」時，首先由濃郁葡萄乾香氣與多層次椰棗與糖蜜甜，揉合巧克力蛋糕和肉桂辛香料風味躍上鼻息；入喉以後，飽滿黑巧克力糖漿的絲滑口感，交織紅蘋果冰糖般的多汁甜美，卻同時又帶有焦糖苦甜、新鮮柑橘香氣；尾韻則捎來生薑淡淡辛辣點綴，為這場無比原始卻層次多變的雪莉饗宴完美作結。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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