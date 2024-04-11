台中MINIMAL用料理思維創作冰淇淋 全新春季套餐登場

可以想像-196°C 下的急凍滋味嗎？由米其林一星餐廳「澀 Sur-」延伸成立、隱身於台中草悟道巷弄內的質感冰淇淋店MINIMAL，自在疫情中創立以來，主廚萬士傑（Arvin）用料理思維創作冰淇淋、完全顛覆冰淇淋口味選擇導向，不但展現出冰淇淋各種令人意想不到的可能性，也成為國內唯一入選《臺灣米其林指南》必比登的冰淇淋店。

在邁向三週年的此刻，主廚萬士傑特別以溫度為主導架構，細膩梳理冰淇淋於零下多種溫度帶的豐富口感，並佐以春季植物調性的花草木氣息，創作出串連經典、新創單品共 7 道式全新春季套餐（含兩杯飲品）。新套餐預定自 4月19日起登場，每人每套 1,200 元＋10%；另有特別為冰淇淋套餐設計的 Mocktail Pairings可加點，2 杯一組 500 元＋10%。

首道「0°C 枇杷、西洋梨」以枇杷花與香片烘托起茶湯的苦韻回甘，賦予冰凍枇杷果肉、濃厚枇杷葉、花冰沙柔和個性，在冰涼茶湯下展現枇杷果肉、花與葉的不同風貌。「180°C 米、毛豆」是煎粿鹹點，以紅藜麥脆薄餅夾入烤毛豆、花生糖、海苔的香黏內餡，搭配Mocktail「包種茶、柚子、味噌」，能讓煎粿的豐富香氣更顯突出，藉此開啟享用冰淇淋的味蕾。

「-40℃野薑花、清酒」充滿明亮的野薑花與清酒香氣，將空氣打入野薑花與清酒的液體，再以-40℃冷凍，入口時猶如迷花糖般立即在口中融化。主廚談到這是冰淇淋的冰晶小到舌頭幾乎感受不到口感的奇妙狀態，除了著重於空氣與液體間連結的技巧展現，也想表達冰淇淋具有香氣感知，希望饕客細細品嚐其中的美妙變化。

「-5℃瓜果、白乳酪、佛手柑」展現的是雪花的溫度，主廚分別將冬瓜、苦瓜、香瓜三種瓜果製作為冰沙再混搭，底層有增添乳脂風格的白乳酪，頂層的瓜果有三顆經過苦艾酒醃漬、點綴有透明佛手柑凝膠，入口時輕柔的雪花瞬間在口中化為液體，除了輕盈的瓜果滋味，白乳酪更增添了深沈的層次，是今天最出色的一道冰品。

「-12℃ 酢漿草、紫蘇、茴香」以義式冰淇淋的標準溫度-12℃，將酢漿草、發酵山茼蒿、紫蘇與蘋果製成冰淇淋，搭配茴香橄欖油製作的油醋醬汁與頂層的紫蘇糖片，展現盎然春意。

「-196℃ 草莓、洛神、乳脂」是用可以瞬間凝結大部分液體的超級低溫-196℃，製作出草莓與粉紅胡椒、洛神花與發酵酸豆以及乳酸共三種不同組合的冰球，每一口吃進去的味道，都不太一樣，底層還有鴨腳木蜂蜜與馬斯卡彭製成的慕斯，勾勒出經典草莓牛奶的乳脂滑順組合。

最後一道「40℃ 桂圓、桂花」，刻意以代表熱桂圓蛋糕的溫度呈現，在口感鬆軟溼潤的桂圓蛋糕中，有著隱晦內斂的龍眼乾氣息，與一旁的桂花蘭姆酒冰淇淋冷熱碰撞，讓桂花香氣與桂圓的濃郁甜美翩然起舞，冰淇淋的涼爽與蛋糕的溫暖在舌尖交錯，彷彿是一首冬日暖陽與春日微風的交響詩。

除供內用的春季套餐，MINIMAL也提供外帶杯裝、盒裝，每週6個口味輪番上陣，每週五發佈當週口味於社群限時動態。外帶杯裝每杯容量120毫升，售價180元，盒裝容量500毫升，每盒售價660元（以上皆可自選2種口味）。體驗禮盒內含6杯，每杯容量120毫升， 售價1,200 元（共6款口味）。

◎MINIMAL

地址：台中市西區美村路一段133巷16號

電話：04-2321 9080