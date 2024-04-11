樂天Kobo推彩色電子書閱讀器 月底前預購送800元購書金

隨著電子書愛好者對閱讀體驗的要求越來越高，樂天Kobo宣布在台推出2款搭載新型彩色E Ink Kaleido 3電子紙螢幕的彩色電子書閱讀器Kobo Libra Colour、Kobo Clara Colour，以及規格更進化的黑白機種Kobo Clara BW，全面升級電子閱讀體驗。

7吋Kobo Libra Colour最大特色是支援Kobo Stylus觸控筆功能，是Kobo首台可搭配不同顏色的畫筆做畫線、註記、筆記等功能的電子書閱讀器，還可以透過Dropbox和Google Drive雲端儲存與管理筆記內容。尺寸精巧的6吋Kobo Clara Colour，則可透過觸控方式使用不同色塊做畫線註記。2款機種能呈現書籍封面與內容的豐富色彩，並同時擁有流暢的翻頁速度。

另外，全新黑白電子書閱讀器Kobo Clara BW硬體規格也有升級，300ppi黑白顯示、支援藍牙與IPX8防水功能，且同樣可透過OverDrive公共圖書館功能，隨時借閱圖書館書籍。