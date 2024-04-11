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蝦皮購物限時推《排球少年》熱銷周邊商品 最低下殺6折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物即日起至4月17日網羅《排球少年!!》周邊商品下殺最低6折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月17日網羅《排球少年!!》周邊商品下殺最低6折起。圖／蝦皮購物提供

人氣動漫《排球少年!!》首部劇場版將於明天（4月12日）在台上映，不僅在日本就快達成百億票房 ，根據蝦皮購物觀察，自電影宣布即將在台上映後一個月內，「排球少年」關鍵字搜尋次數翻近1.5倍，角逐全站前10大關鍵字，兩大主角「日向、影山」的吊飾、立牌、娃娃等周邊也受到粉絲喜愛。為助攻《排球少年!!》粉絲無星，蝦皮購物宣布即日起至4月17日網羅《排球少年!!》周邊下殺6折起，即日起至4月26日更攜手NAVY獻上聯名服飾9折起優惠。

隨著劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》上映倒數，即日起至4月17日蝦皮購物一站網羅書籍、聯名服飾、壓克力等《排球少年!!》周邊商品下殺最低6折起，包括輕巧方便攜帶的「Miravivi排球少年系列隨身冷水瓶350ml」優惠價180元；「Miravivi排球少年系列木杯墊」輕鬆維護桌面清潔，限時下殺180元；公仔迷不容錯過、最強雙胞胎宮兄弟的「Orange Rouge排球少年!! 宮治可動黏土人」收藏價990元；包含烏野、音駒等五大高校人氣角色款式的「Miravivi排球少年系列球衣鑰匙圈」下殺6折。

不僅周邊商品受到粉絲熱烈搶購，蝦皮購物更發現，《排球少年!!》套書的銷售較前一年突破雙位數成長，即日起至4月17日蝦皮書城祭出「滿388元折30元優惠券」、「滿499元享8%蝦幣回饋」兩大優惠，「HQ排球少年小說版」85折優惠價162元。

此外，即日起至4月26日蝦皮購物攜手服飾品牌NAVY網羅排球少年系列服飾，祭出9折起優惠，於蝦皮商城CACO賣場下單再享領券滿千折百。印上日向10號背號的「烏野高校拉克蘭袖」，9折價711元；「影山吉祥物經典老帽」同樣下殺711元；手臂上有烏野高校吉祥物的「烏野高校吉祥物帽T」，低調耐看又舒適，優惠價1,431元。

●附註：詳細優惠活動內容以APP、網頁公告為準。

蝦皮購物即日起至4月17日網羅《排球少年!!》周邊商品下殺最低6折起，「Miravivi排球少年系列木杯墊」限時優惠價180元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月17日網羅《排球少年!!》周邊商品下殺最低6折起，「Miravivi排球少年系列木杯墊」限時優惠價180元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月26日攜手服飾品牌NAVY網羅排球少年系列服飾祭出9折起優惠，「CACO烏野高校拉克蘭袖」限時優惠價711元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月26日攜手服飾品牌NAVY網羅排球少年系列服飾祭出9折起優惠，「CACO烏野高校拉克蘭袖」限時優惠價711元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月26日攜手服飾品牌NAVY網羅排球少年系列服飾祭出9折起優惠，「CACO影山吉祥物經典老帽」限時優惠價711元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至4月26日攜手服飾品牌NAVY網羅排球少年系列服飾祭出9折起優惠，「CACO影山吉祥物經典老帽」限時優惠價711元。圖／蝦皮購物提供

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