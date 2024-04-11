24WW表展／PIAGET歡慶150周年 獻極限2毫米超薄陀飛輪
參與2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的伯爵（PIAGET）今年歡慶品牌創立150年，品牌回顧歷來里程碑，復刻經典設計，包括PIAGET Polo 1979金質腕表，以及以此表為發想的全新限量男女對表，還有向品牌高級珠寶工藝致敬的長項鍊表。另一方面，傳承品牌在超薄製表工藝方面持續不斷自我精進挑戰的精神，伯爵推出刷新世界紀錄的超薄手上鍊飛行陀飛輪，連同表殼厚度僅2毫米，是品牌耗時三年研發出的新作，全球限量15枚。
自1957年發表品牌第一枚超薄表至今已多次刷新世界紀錄的伯爵，以2018年發表的2毫米厚超薄概念表（Altiplano Ultimate Concept）為基礎，推出同樣厚度僅2毫米的超薄飛行陀飛輪。難度在於因為陀飛輪框架需要空間，也需要更多的動力，卻希望能保持在2毫米以下的厚度又不大量擴展40毫米的表徑。首先為了提供充足的動力讓陀飛輪能順暢穩定運作，採用了較有韌性的發條並增大發條盒，以維持40小時的動力儲存，動力較2018年概念表增加25%。
結構上最大的改變在於，通常飛行陀飛輪都適用底部支撐，為保持超薄，伯爵取消了上下表橋，改成用側面的支撐去結構，透過一個巧妙的三個角的結構卡緊齒輪，讓機芯結構能自動調校保持平整穩定。表冠上鍊時有一特殊工具，拉出後夾住轉動即可上鍊，工具本身已有防止過度上鍊的設計。該超薄陀飛輪擁有表有7項來自900p機芯和概念表的專利，2個與陀飛輪結構相關的新專利正在申請中。
限量發行各300枚的PIAGET Polo系列42毫米日期顯示自動上鍊腕表和36毫米日期顯示自動上鍊鑽石腕表，秒針上刻有「150」的字樣，米色表盤裝飾經典的橫向圓模條紋，42毫米表款搭載1110P自動上鏈機芯， 而36毫米表款則搭載500P1機芯，配深咖啡色與卡其色橡膠表帶。另一款以搖滾年代為靈感復刻的長項鍊時計，表盤鑲嵌白色蛋白石，貴金屬鍊帶裝飾展現品牌在金工方面的傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言