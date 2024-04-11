24WW表展／PIAGET歡慶150周年 獻極限2毫米超薄陀飛輪

參與2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的伯爵（PIAGET）今年歡慶品牌創立150年，品牌回顧歷來里程碑，復刻經典設計，包括PIAGET Polo 1979金質腕表，以及以此表為發想的全新限量男女對表，還有向品牌高級珠寶工藝致敬的長項鍊表。另一方面，傳承品牌在超薄製表工藝方面持續不斷自我精進挑戰的精神，伯爵推出刷新世界紀錄的超薄手上鍊飛行陀飛輪，連同表殼厚度僅2毫米，是品牌耗時三年研發出的新作，全球限量15枚。

PIAGET Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄陀飛輪腕表150週年紀念款表背。圖／伯爵提供

自1957年發表品牌第一枚超薄表至今已多次刷新世界紀錄的伯爵，以2018年發表的2毫米厚超薄概念表（Altiplano Ultimate Concept）為基礎，推出同樣厚度僅2毫米的超薄飛行陀飛輪。難度在於因為陀飛輪框架需要空間，也需要更多的動力，卻希望能保持在2毫米以下的厚度又不大量擴展40毫米的表徑。首先為了提供充足的動力讓陀飛輪能順暢穩定運作，採用了較有韌性的發條並增大發條盒，以維持40小時的動力儲存，動力較2018年概念表增加25%。

PIAGET Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄陀飛輪腕表150週年紀念款，厚度僅2毫米。圖／伯爵提供

結構上最大的改變在於，通常飛行陀飛輪都適用底部支撐，為保持超薄，伯爵取消了上下表橋，改成用側面的支撐去結構，透過一個巧妙的三個角的結構卡緊齒輪，讓機芯結構能自動調校保持平整穩定。表冠上鍊時有一特殊工具，拉出後夾住轉動即可上鍊，工具本身已有防止過度上鍊的設計。該超薄陀飛輪擁有表有7項來自900p機芯和概念表的專利，2個與陀飛輪結構相關的新專利正在申請中。