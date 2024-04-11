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24WW／名士表聚焦RIVIERA系列 限量萬年曆與潮汐表吸睛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HAMPTON系列黑面精鋼女表。圖／名士表提供
HAMPTON系列黑面精鋼女表。圖／名士表提供

名士表（Baume & Mercier）在日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders，簡稱WW）表展發表2024年度新品，著眼於推出三年前重新演繹的1973年品牌經典系列利維拉（Riviera）。去年限量推出的40毫米精鋼萬年曆腕表因為價格親切大受歡迎，因此今年再度限量推出全新的精鋼配銀灰色面版本，同樣限量50枚，搭載具5日動力儲存的Baumatic機芯，價格比去年稍漲至63萬5,000元。

RIVIERA系列BAUMATIC精鋼鈦金屬腕表。圖／名士表提供
RIVIERA系列BAUMATIC精鋼鈦金屬腕表。圖／名士表提供

利維拉系列的其他主打表款包括39毫米的粉紅金三針腕表，配可透視Baumatic機芯的表盤；品牌的第一枚潮汐表，採用43毫米精鋼筆殼配藍色面盤，除非改變使用地點不然僅需設定一次就能不再調教，相當便利；一款採用雙色三層表殼配鈦金屬表圈的三針日期，透明面可鑑賞Baumatic機芯；還有一款42毫米精鋼的鏤空表，鏤空的線條形狀取材自地中海Riviera海岸建築的設計。

RIVIERA系列BAUMATIC潮汐表。圖／名士表提供
RIVIERA系列BAUMATIC潮汐表。圖／名士表提供

其他系列新品亮點包括Clifton去年推出39毫米月相腕表，今年則提供漸層藍色與黑灰漸層面盤配精鋼表殼兩種選擇。長方形表殼的Hampton系列，女表推出極簡全黑面的小尺寸將鋼腕表，有12種彩色表帶可供選擇。男女皆宜的中尺寸藍面表款則推出精鋼鍊帶款，取代以往的米蘭織帶。

RIVIERA系列BAUMATIC玫瑰金39毫米腕表，61萬5,000元。圖／名士表提供
RIVIERA系列BAUMATIC玫瑰金39毫米腕表，61萬5,000元。圖／名士表提供
RIVIERA系列BAUMATIC萬年曆，限量50枚，63萬5,000元。圖／名士表提供
RIVIERA系列BAUMATIC萬年曆，限量50枚，63萬5,000元。圖／名士表提供
RIVIERA系列自動鏤空腕表。圖／名士表提供
RIVIERA系列自動鏤空腕表。圖／名士表提供
Clifton系列Baumatic月相日期腕表。圖／名士表提供
Clifton系列Baumatic月相日期腕表。圖／名士表提供

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