聽新聞
test
0:00 / 0:00
24WW／名士表聚焦RIVIERA系列 限量萬年曆與潮汐表吸睛
名士表（Baume & Mercier）在日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders，簡稱WW）表展發表2024年度新品，著眼於推出三年前重新演繹的1973年品牌經典系列利維拉（Riviera）。去年限量推出的40毫米精鋼萬年曆腕表因為價格親切大受歡迎，因此今年再度限量推出全新的精鋼配銀灰色面版本，同樣限量50枚，搭載具5日動力儲存的Baumatic機芯，價格比去年稍漲至63萬5,000元。
利維拉系列的其他主打表款包括39毫米的粉紅金三針腕表，配可透視Baumatic機芯的表盤；品牌的第一枚潮汐表，採用43毫米精鋼筆殼配藍色面盤，除非改變使用地點不然僅需設定一次就能不再調教，相當便利；一款採用雙色三層表殼配鈦金屬表圈的三針日期，透明面可鑑賞Baumatic機芯；還有一款42毫米精鋼的鏤空表，鏤空的線條形狀取材自地中海Riviera海岸建築的設計。
其他系列新品亮點包括Clifton去年推出39毫米月相腕表，今年則提供漸層藍色與黑灰漸層面盤配精鋼表殼兩種選擇。長方形表殼的Hampton系列，女表推出極簡全黑面的小尺寸將鋼腕表，有12種彩色表帶可供選擇。男女皆宜的中尺寸藍面表款則推出精鋼鍊帶款，取代以往的米蘭織帶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言