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全聯搶攻綠商機 9款專櫃級「零碳」髮膚用品3.6折起換購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯搶攻最綠商機，首次點換購「零碳」清潔商品，最低3.6折起。圖／全聯福利中心提供
全聯搶攻最綠商機，首次點換購「零碳」清潔商品，最低3.6折起。圖／全聯福利中心提供

淨零永續已是全球行動，2024年為台灣碳權交易元年，全聯身為在地本土企業也持續關注永續減碳發展議題，除了執行永續農業、循環減塑、減碳綠能、惜食減廢等行動計劃，更期望帶給消費者更多友善環保品項。選在世界地球日前夕，與大潤發共同推出全新一檔點數換購活動，攜手全球第一個零碳美妝保養品牌「歐萊德O’right」推出9款「零碳」清潔用品，4月12日至7月11日期間，會員使用200、500福利點加價249～1,399元，輕鬆以3.6折起的綠色體驗價換購專櫃級清潔用品，此次檔期更首次加入「全店積分」機制，每筆消費都能累積積分不浪費。

全聯此次首度引進歐萊德專櫃正貨的個人清潔用品，以市場最低價回饋給全聯及大潤發會員，精選9款熱銷零碳商品，包含最夯的冠軍咖啡因系列洗髮精、養髮液，世界三金冠軍「源木牙膏」，小朋友也能安心用的蒲公英兒童溫和洗髮精、雨林精油防蚊液，還有最適合媽媽曠野玫瑰洗髮精、護守歡，全家人的需求都能被照顧到。

歐萊德打造媲美科技大廠等級的產線，從前端原料精華萃取再到商品製作包裝，全力打造零碳商品。而此次9款點數換購商品，皆全面落實永續管理與碳排放盤查，商品產生的碳排透明化，1瓶400mL洗髮精減碳量，更是等同於1棵20年生大樹的吸碳量，讓消費者在享受美麗的過程中，也能共同參與友善環境的綠色消費

專櫃正貨的高品質清潔用品，最低3.6折就能在全聯購入。圖／全聯福利中心提供
專櫃正貨的高品質清潔用品，最低3.6折就能在全聯購入。圖／全聯福利中心提供

洗髮 減碳 綠色消費

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