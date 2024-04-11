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全國電子買電視6.5折起 破盤價滿額再抽挪威郵輪雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
買空調首選全國電子有「總統級精緻安裝」，享8年免費延長保固，4月底前空調原廠好禮送，最高萬元折扣帶回家，還能享空氣清淨機、水波爐專屬加購優惠。圖／全國電子提供
買空調首選全國電子有「總統級精緻安裝」，享8年免費延長保固，4月底前空調原廠好禮送，最高萬元折扣帶回家，還能享空氣清淨機、水波爐專屬加購優惠。圖／全國電子提供

換季節能家電汰舊換新、亦或是地震災損被迫更新，快把握全國電子4月破盤優惠，4月12日起至4月21日活動期間空調、冰箱、洗衣機及電視4大類家電6.5折起、全館家電9折、筆電指定機型7.7折起，全館商品單筆消費滿額再使出「1元放大術」只要加1元就把電冰箱扛回家。

4月底前LINE好友全館商品單筆消費滿20,000元，登錄發票就抽市價8萬「春季之旅！前進挪威郵輪奮進號」雙人行，破盤期間還有限時幸運拉霸，天天玩最高抽1,000元折價序號，以及樂天女孩ESG聯名商品限時限量加購優惠。

全民抗漲看準「週末環保日」買家電，享環保集點10倍送，最高2,000元等你拿，還有政府節能補助即將額滿，選1級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，再拿減徵貨物稅2,000元，最高補助5,000元。

迎接夏季，買空調選全國電子有「總統級精緻安裝」，享8年免費延長保固，4月底前空調原廠好禮送，最高萬元折扣帶回家，還能享空氣清淨機、水波爐專屬加購優惠。

超夯小家電也有優惠，Dyson指定單品下殺5.8折起，加碼再送好禮、最高現省13,500元；買Honeywell清淨機全國電子祭出獨家優惠，指定機型享買大送小，還有飛利浦電動牙刷品牌月享智能電動牙刷買1送1，買音波電動牙刷最多送24個月刷頭；另外，購買電子衣櫥享滿萬送千。

全國電子破盤首推電子鎖優惠，不僅享免費安裝諮詢與基本安裝服務，還有眾多品牌優惠好康，選購FAMMIX菲米斯全系列5.4折起、安裝完送100元購物金，選購指定電子鎖再送運動手錶；另外，Yale電子鎖全面升級3年保固，購買指定機型送超值好禮伊萊克斯20L微波爐。

節電抗漲就看全國電子4月破盤，大家電6.5折起，筆電7.7折起，滿額+1元直接把冰箱扛回家，再抽豪華日韓6日郵輪雙人遊。圖／全國電子提供
節電抗漲就看全國電子4月破盤，大家電6.5折起，筆電7.7折起，滿額+1元直接把冰箱扛回家，再抽豪華日韓6日郵輪雙人遊。圖／全國電子提供
全國電子破盤優惠除了全館家電9折優惠，還有超夯Dyson指定單品下殺5.8折起，加碼再送好禮、最高現省13,500元。圖／全國電子提供
全國電子破盤優惠除了全館家電9折優惠，還有超夯Dyson指定單品下殺5.8折起，加碼再送好禮、最高現省13,500元。圖／全國電子提供
全國電子廚衛經濟學，熱水器、瓦斯爐、抽油煙機享8.8折起，生活百貨也享有優惠8折起。圖／全國電子提供
全國電子廚衛經濟學，熱水器、瓦斯爐、抽油煙機享8.8折起，生活百貨也享有優惠8折起。圖／全國電子提供

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