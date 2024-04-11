限時5天！燦坤「昂首飛翔．會員特典」指定3C家電直降5折起 「2萬元整單免費、6,666燦坤K幣」天天抽

強震過後3C電器成為重點受災用品，順勢掀起一波換機潮。燦坤今年春季最大促銷檔「昂首飛翔．會員特典」4月12日至4月16日限時5天全館3C家電下殺5折起，天天抽價值6,666元的燦坤K幣（每日10名），再加碼抽2萬元整單免費（每日1名），消費滿額最高送Panasonic 65型大電視、三星Galaxy S24手機、象印烘烤微波爐等精選豪禮，不僅是3C家電汰舊換新的好時機，更象徵母親節送禮檔期前哨戰開打。部分優惠商品限量供應、售完為止。

燦坤「昂首飛翔．會員特典」全台電視、螢幕現貨供應中，壁掛架全面會員價打9折；空調早鳥期間獨家6重好康截至4月底，一級能效冰箱、空調享VVIP級尊榮安裝服務，還可現領政府補助最高7,000元；Windows筆電舊換新估價加碼10%，最高現折上看16,940元。刷台新X燦坤聯名卡滿額享最高7%回饋，指定銀行信用卡單筆最高回饋10,000燦坤K幣；Fula支付滿額最高享現折2,000元；悠遊付支付獨家回饋最高1,700元。

空調早鳥活動期間享免費場勘以及「熊速配」今天買、明天裝，最強安裝團隊「燦坤速凍專家」以職人的堅持帶來專業服務品質，完整55道用心工序把握每處安裝細節。燦坤空調早鳥活動首推大金系列空調現買現扣最高7,000元，Panasonic、日立等空調大牌享多樣3C好禮大贈送。燦坤專屬款聲寶一對一變頻空調活動價2萬元有找，加贈遙控器貼心升級冷暖功能。

家電汰舊換新節能補助即將用罄，一級能效冰箱、空調舊換新可領取最高5,000元補助金，選購搭配環保綠點商品還可再省2,000元；購買指定品牌空調最高回饋超過2萬元。燦坤「昂首飛翔．會員特典」全館指定冰箱、洗衣機7折起，日立日製冰箱登錄最高送3,000元即享券，LG家電系列滿額最高送AeroFurniture新淨几、PuriCare除濕機。指定風扇舊換新最高現折400元，買空調加購循環扇享最低6折起，TELEFUNKEN 14吋智能DC立扇活動價1,088元。一機三用型Dyson輕量乾溼全能洗地吸塵器活動價15,888元，送500現金券、洗地滾筒及專屬收納架。

花蓮強震過後，電視螢幕面板災情頻傳，燦坤除了有遍布全台的電氣醫院提供家電免費檢測服務，同時也推出眾多回饋方案讓民眾無痛換新機。燦坤觀察這波買氣以加購壁掛架的電視訂單最多，最受小宅歡迎的55型中高階機種最熱銷。

「昂首飛翔．會員特典」活動期間到燦坤電視舊換新，指定機種最高送2,000燦坤K幣，壁掛架商品全面打9折，選購4K電視最高再送價值近萬元的智能掃地機器人、德國百靈5系列電鬍刀。買SONY全系列電視／劇院額外享有燦坤加碼專屬滿額好禮，SONY指定機種註冊再送5,000元好禮即享券。獨家推薦Samsung 65型4K QLED電視現省23,000元，活動價不到4萬元；LG 55型4K量子點一奈米顯示器活動價21,900元。

想提升生產力一定要有高效能的3C裝備，Apple、Samsung及各家筆電廠牌紛紛響應燦坤會員特典活動大方祭促銷。「昂首飛翔．會員特典」活動期間持Windows筆電至燦坤舊換新最高可現折16,940元，估價金額再加碼10%。本季雙主打星首推ACER 15.6吋Nitro 4060-8G電競筆電，搭載Intel i7高階H版處理器，活動價34,900元、現省15,000元；今年新款Lenovo 16吋IdeaPad Slim Ultra7-155H OLED筆電，搭載最新AI Copilot鍵盤與1TB硬碟，原價38,990元、活動價下殺33,900元。最強桌機組合ACER桌上型主機+27型100Hz液晶顯示器，活動組合價20,900元。

13.6吋MacBook Air M2 256GB下殺6,000元、活動價29,900元，符合教育價資格還可再折3,000元；iPhone 15 Pro 256GB活動價37,572元，再送價值1,280元滿版保護貼。活動期間享iPhone舊換新估價加碼15%，Apple健檢維修再享獨家優惠，指定型號電池更換75折起。Samsung Galaxy S24系列手機享驚喜價27,900元起，獨家贈最高總價值11,850元的大禮包；Samsung指定商品加購全新Galaxy Fit3智慧手環享優惠價990元（市價2,680元）。PlayStation 5 Slim光碟版主機獨家送三大豪禮（PS4靈魂駭客2遊戲片+PS手機掛繩掛片組+PS購物袋，贈品總市價2,280）元，舊換新再現折1,000元，加購指定遊戲片只要990元。

45年來燦坤始終以顧客服務為優先，上百個電氣醫院據點多年來持續帶來便利、專業的檢測與維修服務，燦坤也從積累的經驗反饋及顧客案例為出發點，陸續規畫各式符合使用者需求的服務性商品，讓每件在燦坤選購的3C家電商品能擁有更全方位的守護對策。今年燦坤瞄準手機及平板類商品的送修服務，在原廠保障一年的自然保固基礎上，正式推出「Bokoo Plus」全新保固服務，提供第二年延長保固及免費送修服務，凡是非人為或意外之損壞，依原廠認定之保固條件範圍內可享有額外一年的保障。到燦坤買手機、平板，透過加購Bokoo Plus服務為新機增添一層保障，依商品建議售價最低690元起。