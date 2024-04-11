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搭計程車毛小孩同行 調查：寵物乘車需求增6成

中央社／ 台北11日電

今天是國際寵物日，計程車叫車平台Uber公布一項調查，2023年寵物乘車需求較2022年大幅增加6成，飼主帶毛孩同行頻率愈來愈高。

Uber發布新聞稿，與合作車隊自2021年起開始提供寵物友善的「毛孩優步」乘車選項，至今遍及全台9個城市。根據Uber App大數據統計，「毛孩優步」乘車選項在2023年的搭乘趟次較前1年大幅增加6成，顯示消費者攜帶寵物同行移動的需求持續增加。

Uber說，「毛孩優步」是因應消費者對於寵物日常生活及身心健康的重視，經常有陪伴寵物外出放風出遊，或是到醫院看診等各式移動需求。

Uber與合作車隊所推出的「毛孩優步」乘車選項，一次共可容納2名乘客和1隻寵物，車資計費方式與「菁英優步」乘車選項相同，並已含附加寵物毛髮清潔費新台幣40元。

Uber說，鼓勵攜帶貓狗的乘客在行程中使用牽繩、胸帶或手提籠，其他動物則必須放在封閉式寵物袋或寵物籠內。經職業駕駛同意後，乘客才能於行程中將寵物解開相關控管措施。

另外，Uber Eats平台上訂單銷售數量統計結果也顯示，近半年外送熱銷的寵物品項前10名中，其中9項商品都是重量較重的貓砂，或是針對寵物不同營養需求的配方飼料。

Uber 寵物 計程車

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