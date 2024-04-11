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隋棠最愛雲朵沙發、邱澤大讚調酒硬箱 LV 500+工藝秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
隋棠（左）今與邱澤一同出席Louis Vuitton「典藏工藝展」（Crafting Dreams）活動。記者釋俊哲／攝影
隋棠（左）今與邱澤一同出席Louis Vuitton「典藏工藝展」（Crafting Dreams）活動。記者釋俊哲／攝影

看好中台灣市場的消費實力，路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）今日甫於台中大屯郡役揭開「典藏工藝展」（Crafting Dreams）序幕。展覽以六大主題：硬箱、生活藝術傢俱、傢俱擺飾、珍稀鱷魚皮革包款、Tambour腕表以及高級珠寶與高級腕表，打造了品茗沙龍、女士閨閣、特殊訂製密室、男士音樂風尚之夜、Tambour腕表故事，以及高級珠寶與高級腕表等六個專區，展品超過五百件，為台中歷年之最，原訂VIP場次為下午一點開始，自中午約12點已由收藏家提前抵達、展現了本次展覽的吸客魅力，現場並有隋棠與邱澤出席背板、暢談近況。

隋棠今日出席LV位於台中的典藏工藝展，並暢談自己喜愛的裝潢風格，以及現場喜愛的亮點精品。圖／Louis Vuitton提供
隋棠今日出席LV位於台中的典藏工藝展，並暢談自己喜愛的裝潢風格，以及現場喜愛的亮點精品。圖／Louis Vuitton提供
隋棠身旁的訂製香水硬箱，將為LV專屬訂製的客製香水，包含一般瓶裝和隨身瓶，單價上看約600萬，訂製時間約需半年。圖／Louis Vuitton提供
隋棠身旁的訂製香水硬箱，將為LV專屬訂製的客製香水，包含一般瓶裝和隨身瓶，單價上看約600萬，訂製時間約需半年。圖／Louis Vuitton提供

身穿雙色純絲半截裙搭配拼色束褶皮外套的隋棠，除了手上的Around Me PM手提包有著醒目的LV字樣，身上並佩戴了四款LV珠寶，其中最搶眼則有一款LV DIAMONDS SOLITAIRE Pt950星形切割一克拉鑽戒，訂價上看74萬5,000元，邱澤則換上了Craggy Monogram牛仔外套、牛仔褲，展現輕快的丹寧活力；其中邱澤表示特別鍾意一款具有完整調酒器具的Party Trunk派對硬箱，裡面附有大量完整配件，假如擺放在客廳或家中某個角落，一回家心情就很好；自陳喜歡美式自然風格、偏典雅的隋棠，除了特別推薦了生活藝術傢俱展區，尤其一款Mirror Bomboca by Campana Brothers雲朵沙發讓她直呼夢幻，「看上去很閃，但感覺適合出現在家中任一空間成為亮點」、也成為她的心頭好。

邱澤一身Craggy Monogram牛仔外套、牛仔褲，展現丹寧活力出席LV在台中大屯郡役所展出的典藏工藝展。圖／Louis Vuitton提供
邱澤一身Craggy Monogram牛仔外套、牛仔褲，展現丹寧活力出席LV在台中大屯郡役所展出的典藏工藝展。圖／Louis Vuitton提供

本次展出的硬箱主題系列中，結合了雛菊和萬能梗犬圖案的經典Monogram圖案被以色彩手繪風格呈現於全新硬箱上，討喜可愛，是由Pharrell Williams與美國歌手Tyler, the Creator的特別合作；擁有大量標籤印花的（老花）硬箱則附有大量仿舊飯店貼紙、致敬LV創辦人之孫Gaston Louis Vuitton對旅遊、探險的熱情，其中最經典的貼紙則是法國Elysée Palace Hotel，如今已保留成為巴黎經典地標，據稱過往歐洲飯店會發行自己的貼紙、除表示客人視為己出，貼紙更因貼上位置不同，帶有歐洲高級飯店門僮對行李箱主人的個性觀察，也為該只硬箱賦予了懷舊玩味；硬箱系列另有凱旋門、男士衣櫥、音響膠盤等主題，其中Picnic野餐中型硬箱則是首度來台，可攜帶刀叉杯盤等器具，隨時愜意閒散。

Capeline By Marcel Wanders壁燈，55萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
Capeline By Marcel Wanders壁燈，55萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供

一款使用超過10,000枚手工組裝鏡面馬賽克的Disco Cocoon吊椅，則成為Objets Nomades生活藝術傢俱主題的風格「門神」，華麗、奪目。由Marcel Wanders所設計的Capeline壁燈則靈感來自三個疊加的圓帽，燈具並使用三個波浪形磨砂玻璃光環組成，也成為家中的生活「藝」品；工業設計大神Marc Newson打造的Cabinet of Curiosities櫃，內裡則以3種尺寸的19格（櫃）組成，可自由排列、玩興無窮。

Disco室內懸吊椅By Campana Brothers，383萬元。圖／Louis Vuitton提供
Disco室內懸吊椅By Campana Brothers，383萬元。圖／Louis Vuitton提供

而當來到Les Petits Nomades家居擺飾系列時，運用利摩日瓷器製作、並以精緻水彩演繹的Monogram Flower Tile餐具，將家中餐桌化身星級餐廳風景，同系列再有Marcel Wanders設計的Diamond水滴型花瓶，又或是日系名家吉岡德仁的Monogram Flower圖案玻璃漩渦花瓶，皆為室內空間添增了生活趣味和雅興。全新的鱷魚皮革包款則帶來沙哈拉天藍、寧靜天藍、碧玉綠色、金屬潮銅、藍色池畔等五款全新飾面，皆為首亮相，其中沙哈拉天藍是選用極其珍稀的尼羅河鱷魚，底部未加染色，供有三種包型、一個長夾，訂價約自27萬9,000元至121萬元不等；此外新款金屬潮銅則是男裝總監Pharrell Williams對「銅」的再詮釋，在綠色鱷魚皮面上結合了銅的漸變效果，並帶來Keepall Bandouliere、Mini Soft Trunk兩種包型。

路易威登Monogram花卉紋飾餐具系列。圖／Louis Vuitton提供
路易威登Monogram花卉紋飾餐具系列。圖／Louis Vuitton提供

Tambour腕表故事區則獻上經典的LV Tambour表款，並使用由La Fabrique du Temps Louis Vuitton工坊打造的LFT023自動上鍊機芯，一體成型式表殼與鏈帶，共有灰、藍、玫瑰金、黃金與精鋼混合玫瑰金五種配置，現場並展出一顆模擬版的放大LFT023機芯，讓人近距離欣賞機械工藝的曼妙纖細。最後邁入高級珠寶與腕表專區時，深藍色Malletage的交叉絎縫菱格牆面則形塑出精緻感受，陳列了具LV Monogram Star星形切割的LV Diamonds鑽石婚戒、Vivienne Zodiac十二生肖鑽石系列...等高級珠寶腕表；該區並展出一款藍色Malle Haute Joaillerie高級珠寶硬箱，可自帶陳列托盤、更有兩件磁吸充電照射燈，可擺放個人收納之高級珠寶，並附四小件隨身硬箱，進而滿足奢華旅行收納的全部可能。

路易威登2024「典藏工藝展」（Crafting Dreams）已由即日起展開，地點位於台中市西區民生路38巷33-2號，活動將為VIP預約鑑賞至，並將持續至4月21日（日）為止。

Sahara Bleu Celeste鱷魚皮革飾面沙哈拉天藍City包，114萬元。圖／Louis Vuitton提供
Sahara Bleu Celeste鱷魚皮革飾面沙哈拉天藍City包，114萬元。圖／Louis Vuitton提供
鱷魚皮革飾面Bleu Pool藍色池畔手提軟箱，93萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
鱷魚皮革飾面Bleu Pool藍色池畔手提軟箱，93萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
Tambour玫瑰金腕表，40毫米、玫瑰金，169萬元。圖／Louis Vuitton提供
Tambour玫瑰金腕表，40毫米、玫瑰金，169萬元。圖／Louis Vuitton提供
男士衣櫥Malle Vestiaire硬箱，505萬元。圖／Louis Vuitton提供
男士衣櫥Malle Vestiaire硬箱，505萬元。圖／Louis Vuitton提供
標籤印花硬箱Courrier Lozine 110，185萬元。圖／Louis Vuitton提供
標籤印花硬箱Courrier Lozine 110，185萬元。圖／Louis Vuitton提供
鱷魚皮革飾面Bleu Celeste寧靜天藍Capucines包，114萬元。圖／Louis Vuitton提供
鱷魚皮革飾面Bleu Celeste寧靜天藍Capucines包，114萬元。圖／Louis Vuitton提供
Malle Haute Joaillerie高級珠寶收藏硬箱，845萬元。圖／Louis Vuitton提供
Malle Haute Joaillerie高級珠寶收藏硬箱，845萬元。圖／Louis Vuitton提供

LV 珠寶 腕表

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