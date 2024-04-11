隋棠最愛雲朵沙發、邱澤大讚調酒硬箱 LV 500+工藝秀

看好中台灣市場的消費實力，路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）今日甫於台中大屯郡役揭開「典藏工藝展」（Crafting Dreams）序幕。展覽以六大主題：硬箱、生活藝術傢俱、傢俱擺飾、珍稀鱷魚皮革包款、Tambour腕表以及高級珠寶與高級腕表，打造了品茗沙龍、女士閨閣、特殊訂製密室、男士音樂風尚之夜、Tambour腕表故事，以及高級珠寶與高級腕表等六個專區，展品超過五百件，為台中歷年之最，原訂VIP場次為下午一點開始，自中午約12點已由收藏家提前抵達、展現了本次展覽的吸客魅力，現場並有隋棠與邱澤出席背板、暢談近況。

隋棠今日出席LV位於台中的典藏工藝展，並暢談自己喜愛的裝潢風格，以及現場喜愛的亮點精品。圖／Louis Vuitton提供 隋棠身旁的訂製香水硬箱，將為LV專屬訂製的客製香水，包含一般瓶裝和隨身瓶，單價上看約600萬，訂製時間約需半年。圖／Louis Vuitton提供

身穿雙色純絲半截裙搭配拼色束褶皮外套的隋棠，除了手上的Around Me PM手提包有著醒目的LV字樣，身上並佩戴了四款LV珠寶，其中最搶眼則有一款LV DIAMONDS SOLITAIRE Pt950星形切割一克拉鑽戒，訂價上看74萬5,000元，邱澤則換上了Craggy Monogram牛仔外套、牛仔褲，展現輕快的丹寧活力；其中邱澤表示特別鍾意一款具有完整調酒器具的Party Trunk派對硬箱，裡面附有大量完整配件，假如擺放在客廳或家中某個角落，一回家心情就很好；自陳喜歡美式自然風格、偏典雅的隋棠，除了特別推薦了生活藝術傢俱展區，尤其一款Mirror Bomboca by Campana Brothers雲朵沙發讓她直呼夢幻，「看上去很閃，但感覺適合出現在家中任一空間成為亮點」、也成為她的心頭好。

邱澤一身Craggy Monogram牛仔外套、牛仔褲，展現丹寧活力出席LV在台中大屯郡役所展出的典藏工藝展。圖／Louis Vuitton提供

本次展出的硬箱主題系列中，結合了雛菊和萬能梗犬圖案的經典Monogram圖案被以色彩手繪風格呈現於全新硬箱上，討喜可愛，是由Pharrell Williams與美國歌手Tyler, the Creator的特別合作；擁有大量標籤印花的（老花）硬箱則附有大量仿舊飯店貼紙、致敬LV創辦人之孫Gaston Louis Vuitton對旅遊、探險的熱情，其中最經典的貼紙則是法國Elysée Palace Hotel，如今已保留成為巴黎經典地標，據稱過往歐洲飯店會發行自己的貼紙、除表示客人視為己出，貼紙更因貼上位置不同，帶有歐洲高級飯店門僮對行李箱主人的個性觀察，也為該只硬箱賦予了懷舊玩味；硬箱系列另有凱旋門、男士衣櫥、音響膠盤等主題，其中Picnic野餐中型硬箱則是首度來台，可攜帶刀叉杯盤等器具，隨時愜意閒散。

Capeline By Marcel Wanders壁燈，55萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供

一款使用超過10,000枚手工組裝鏡面馬賽克的Disco Cocoon吊椅，則成為Objets Nomades生活藝術傢俱主題的風格「門神」，華麗、奪目。由Marcel Wanders所設計的Capeline壁燈則靈感來自三個疊加的圓帽，燈具並使用三個波浪形磨砂玻璃光環組成，也成為家中的生活「藝」品；工業設計大神Marc Newson打造的Cabinet of Curiosities櫃，內裡則以3種尺寸的19格（櫃）組成，可自由排列、玩興無窮。

Disco室內懸吊椅By Campana Brothers，383萬元。圖／Louis Vuitton提供

而當來到Les Petits Nomades家居擺飾系列時，運用利摩日瓷器製作、並以精緻水彩演繹的Monogram Flower Tile餐具，將家中餐桌化身星級餐廳風景，同系列再有Marcel Wanders設計的Diamond水滴型花瓶，又或是日系名家吉岡德仁的Monogram Flower圖案玻璃漩渦花瓶，皆為室內空間添增了生活趣味和雅興。全新的鱷魚皮革包款則帶來沙哈拉天藍、寧靜天藍、碧玉綠色、金屬潮銅、藍色池畔等五款全新飾面，皆為首亮相，其中沙哈拉天藍是選用極其珍稀的尼羅河鱷魚，底部未加染色，供有三種包型、一個長夾，訂價約自27萬9,000元至121萬元不等；此外新款金屬潮銅則是男裝總監Pharrell Williams對「銅」的再詮釋，在綠色鱷魚皮面上結合了銅的漸變效果，並帶來Keepall Bandouliere、Mini Soft Trunk兩種包型。

路易威登Monogram花卉紋飾餐具系列。圖／Louis Vuitton提供

Tambour腕表故事區則獻上經典的LV Tambour表款，並使用由La Fabrique du Temps Louis Vuitton工坊打造的LFT023自動上鍊機芯，一體成型式表殼與鏈帶，共有灰、藍、玫瑰金、黃金與精鋼混合玫瑰金五種配置，現場並展出一顆模擬版的放大LFT023機芯，讓人近距離欣賞機械工藝的曼妙纖細。最後邁入高級珠寶與腕表專區時，深藍色Malletage的交叉絎縫菱格牆面則形塑出精緻感受，陳列了具LV Monogram Star星形切割的LV Diamonds鑽石婚戒、Vivienne Zodiac十二生肖鑽石系列...等高級珠寶腕表；該區並展出一款藍色Malle Haute Joaillerie高級珠寶硬箱，可自帶陳列托盤、更有兩件磁吸充電照射燈，可擺放個人收納之高級珠寶，並附四小件隨身硬箱，進而滿足奢華旅行收納的全部可能。