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萊爾富再攜手「薄多義Bite 2 Eat」新推4款超商獨家聯名鮮食！燉飯、義大利麵都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富四度攜手知名義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」，推出4款超商獨家聯名鮮食新品。圖／萊爾富提供
萊爾富四度攜手知名義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」，推出4款超商獨家聯名鮮食新品。圖／萊爾富提供

超商微波鮮食商品向來是許多忙碌上班族用餐的便利選擇，萊爾富看好名店聯名效應與異國料理商機，自2021年10月開始已三度攜手知名義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」合作推出多款超商獨家、好口碑的聯名鮮食新品。今年4月，萊爾富四度攜手知名義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」推出4款超商獨家聯名鮮食新品，包括「薄多義三起司雙拼燉飯」、「薄多義松露烤雞燉飯」、「薄多義明太子海鮮義大利麵」、「薄多義香檸鮭魚義大利麵」，每款售價均為99元，以百元有找的名店聯名鮮食，讓消費者在巷口的超商就能品嘗到人氣名店的美味。

萊爾富再與「薄多義Bite 2 Eat」聯名合作，推出4款超商獨家鮮食新品，「薄多義三起司雙拼燉飯」使用黃起司、白起司與帕瑪森起司，搭配德式香腸與燻雞肉雙拼，結合柔軟中帶點彈牙口感的燉飯，香濃順口；「薄多義松露烤雞燉飯」以香醇的奶油白醬搭配松露烤腿排，點綴濃郁的松露醬，打造高貴不貴的聯名美味；「薄多義明太子海鮮義大利麵」使用微辣的明太子做成醬汁，搭配魷魚切塊與花蛤肉，展現香辣迷人的海味；「薄多義香檸鮭魚義大利麵」以特選香檬做成醬汁，搭配鮭魚菲力，清爽口感適合逐漸轉熱的天氣食用。

萊爾富也同步推出優惠，即日起至4月30日於全台任一萊爾富門市購買指定鮮食便當搭配指定飲品，即可享合購價省10元的優惠，指定飲品包含單件售價25元、330mL系列的雪碧隨型罐與可口可樂ZERO隨型罐，以及單件售價35元、原萃冷萃450mL系列的日式深蒸綠茶與蜜香紅茶。同一期間，購買指定鮮食便當加29元，即可購買到鳳梨截切盒一盒（原單件售價39元）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富四度攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出4款超商獨家聯名鮮食新品，4月30日前購買指定鮮食便當搭配指定飲品省10元。圖／萊爾富提供
萊爾富四度攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出4款超商獨家聯名鮮食新品，4月30日前購買指定鮮食便當搭配指定飲品省10元。圖／萊爾富提供
4月30日前到萊爾富任一門市購買指定鮮食便當搭指定飲品可省10元。圖／萊爾富提供
4月30日前到萊爾富任一門市購買指定鮮食便當搭指定飲品可省10元。圖／萊爾富提供
即日起至4月30日到萊爾富購買指定鮮食便當加29元即可享鳳梨截切盒一盒，現省10元。圖／萊爾富提供
即日起至4月30日到萊爾富購買指定鮮食便當加29元即可享鳳梨截切盒一盒，現省10元。圖／萊爾富提供

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