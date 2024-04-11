麥特‧辛格勒德克現場演出 台北遠東婚禮體驗日明登場

婚禮體驗日，除了可一站式挑選，還能在花香滿溢、美酒佳餚中聆聽即將在台北展開世界首演《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇、美國百老匯男主角麥特‧辛格勒德克(Matt Shingledecker)的現場演唱。

這是台北遠東香格里拉攜手囍客婚禮顧問團隊，即將於4月13日下午1:30舉辦的2024年首場「流光森林」婚禮體驗日。這場獨特的婚禮體驗，提供了一站式的婚禮服務，活動當日備有飯店宴會廚藝團隊的精選小點、可感受森林花海浪漫氛圍，現場還有多家優質婚宴相關品牌與會，從禮服、婚禮周邊、Spa、行動宴會酒吧、婚禮婚紗攝影、囍餅到珠寶，甚至婚禮拍貼機等，提供一站式婚禮服務與專屬優惠。

現場除了國際級巨星獨家獻唱，也展現了當代品味婚禮、頂級餐酒食尚饗宴，有別於傳統中式婚宴桌菜，此次特別由宴會西餐主廚蔡漢霆演繹「星有所屬」婚宴專案的精緻西式套餐，五道式套餐搭配飯店侍酒師陳良成(Darrell Chen)精選葡萄酒，讓婚禮宴席猶如一場頂級餐酒饗宴。

婚宴中任何細節都無比精緻，像是專案中的餐前雞尾酒會，也以時尚精品貴賓雞尾酒會規格打造，系列精巧適口的派對開胃小點，還有以客製化行動宴會酒吧聞名的恰比史奈皮(Chubby Snappy)合作推出創意星座調酒，讓婚宴更具個人風格。

報名參加「流光森林」婚禮體驗日的準新人，還可體驗趣味的互動遊戲與豐富多樣的抽獎贈禮。

此外，於當天簽約付訂金者，即贈《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇價值8,400元的台北場貴賓席兩張，台北遠東香格里拉還提供飯店獨家7大滿額好禮供新人選擇，包括尊榮客房住宿含早餐、婚宴禮車、餐前雞尾酒派對點心、飯店現金禮券、免費試菜等，預訂婚宴消費滿額即可任選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康