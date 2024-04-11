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麥特‧辛格勒德克現場演出 台北遠東婚禮體驗日明登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
於婚禮體驗日預訂婚宴的新人可免費欣賞集結台美國際巨星共同演出的《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
於婚禮體驗日預訂婚宴的新人可免費欣賞集結台美國際巨星共同演出的《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

婚禮體驗日，除了可一站式挑選，還能在花香滿溢、美酒佳餚中聆聽即將在台北展開世界首演《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇、美國百老匯男主角麥特‧辛格勒德克(Matt Shingledecker)的現場演唱。

這是台北遠東香格里拉攜手囍客婚禮顧問團隊，即將於4月13日下午1:30舉辦的2024年首場「流光森林」婚禮體驗日。這場獨特的婚禮體驗，提供了一站式的婚禮服務，活動當日備有飯店宴會廚藝團隊的精選小點、可感受森林花海浪漫氛圍，現場還有多家優質婚宴相關品牌與會，從禮服、婚禮周邊、Spa、行動宴會酒吧、婚禮婚紗攝影、囍餅到珠寶，甚至婚禮拍貼機等，提供一站式婚禮服務與專屬優惠。

現場除了國際級巨星獨家獻唱，也展現了當代品味婚禮、頂級餐酒食尚饗宴，有別於傳統中式婚宴桌菜，此次特別由宴會西餐主廚蔡漢霆演繹「星有所屬」婚宴專案的精緻西式套餐，五道式套餐搭配飯店侍酒師陳良成(Darrell Chen)精選葡萄酒，讓婚禮宴席猶如一場頂級餐酒饗宴。

婚宴中任何細節都無比精緻，像是專案中的餐前雞尾酒會，也以時尚精品貴賓雞尾酒會規格打造，系列精巧適口的派對開胃小點，還有以客製化行動宴會酒吧聞名的恰比史奈皮(Chubby Snappy)合作推出創意星座調酒，讓婚宴更具個人風格。

報名參加「流光森林」婚禮體驗日的準新人，還可體驗趣味的互動遊戲與豐富多樣的抽獎贈禮。

此外，於當天簽約付訂金者，即贈《The Wedding Banquet囍宴》音樂劇價值8,400元的台北場貴賓席兩張，台北遠東香格里拉還提供飯店獨家7大滿額好禮供新人選擇，包括尊榮客房住宿含早餐、婚宴禮車、餐前雞尾酒派對點心、飯店現金禮券、免費試菜等，預訂婚宴消費滿額即可任選。

台北遠東香格里拉

地址：臺北市敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888

網址：www.shangri-la.com/taipei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北遠東香格里拉攜手囍客婚禮顧問團隊將於4月13日下午1：30於飯店2樓香格里拉宴會廳舉辦2024年首場「流光森林」婚禮體驗日。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉攜手囍客婚禮顧問團隊將於4月13日下午1：30於飯店2樓香格里拉宴會廳舉辦2024年首場「流光森林」婚禮體驗日。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉多元宴會空間，可舉辦西式長桌型婚宴。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉多元宴會空間，可舉辦西式長桌型婚宴。圖／台北遠東香格里拉提供
由宴會西餐主廚蔡漢霆演繹「星有所屬」婚宴專案的精緻西式套餐，以浪漫法式料理為靈感，設計五道式套餐搭配飯店侍酒師陳良成精選葡萄酒。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由宴會西餐主廚蔡漢霆演繹「星有所屬」婚宴專案的精緻西式套餐，以浪漫法式料理為靈感，設計五道式套餐搭配飯店侍酒師陳良成精選葡萄酒。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北遠東香格里拉推流光森林婚禮體驗日，一站式婚禮服務、五大亮點一次看。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉推流光森林婚禮體驗日，一站式婚禮服務、五大亮點一次看。圖／台北遠東香格里拉提供

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