食尚玩家、阿夫利都來了！5大熱門聯名泡麵一次看

強強聯手解鎖味蕾新境界

快速、方便又美味的泡麵是台灣人日常必備的囤貨糧食之一，不論是在家追劇或是在辦公室加班都能隨手來一碗，填飽飢腸轆轆的五臟廟，作為正餐、點心、宵夜的能量補給超百搭！除了大眾熟知的基本款，《網路溫度計DailyView》特搜5款熱門聯名泡麵，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統找出泡麵界最強CP。

各個品牌強強聯手，集結獨有強項發揮出一加一大於二的效果，帶來全新味蕾體驗。想知道「人氣聯名泡麵TOP 5」有哪些嗎？讓我們一起看下去！

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味丹

No.1 味味AＸ食尚玩家

吃遍全台的綜藝節目《食尚玩家》是不少人心中的美食指標，與歷史超過30年的長青品牌味味A跨界合作，推出紅燒牛肉湯麵與香辣海鮮湯麵，令許多網友感到驚艷。赤紅色的紅燒湯頭融合醬香、蒜香與牛油香，口感溫潤不死鹹還自帶濃厚辣香，層次豐富被Dcard網友大讚「尾韻有醬油回甘加持，香甜的醬味平衡了鹹味」、「在台灣這片紅燒牛肉戰場開創出嶄新味道」、「與其他牛肉麵口味泡麵味道有區別」、「能印上食尚玩家推薦六個字應該就是玩真的」。

香辣海鮮湯麵口味以柴魚來帶出海鮮的甜味，溫醇甘鮮的海洋滋味搭配韓式風味辣椒粉，讓整體香氣更有變化，吃過的人都稱讚「香辣海鮮湯麵我覺得它湯很好喝 而且那個料包很有誠意」、「配料豆腐口感很好，吸飽湯汁很讚」。

image source: 味味A提供

No.2 滿漢御品Ｘ故宮精品

你吃過「帝王級泡麵」嗎？滿漢御品自2016年開始與故宮博物院合作，每年三大節日都推出聯名款精品牛肉麵，並以各項國寶典藏作為包裝設計，同時滿足視覺與味覺的尊榮饗宴，雖然每碗要價248元，仍吸引許多網友搶購收藏，直呼「價錢很土豪，但是貴有貴的道理！」、「過年買來送禮也很有面子」、「限量還怕買不到」。

不僅外觀充滿華麗皇家氣息，內在的麵體與湯頭也一點都不馬虎！精選「一頭牛僅能做出四碗」的1%特選前腱肉、專利龍捲麵，搭配四川「𤆵燒工法」淬煉出底蘊清甜、肉香四溢的濃郁湯底，給你最旗艦奢華的舌尖體驗！

image source: PChome 24h購物

No.3 隨緣ＸOmni植物肉

永續、減碳風潮日漸興盛，素食界也隨之掀起了一股「植物肉」旋風。素食泡麵領導品牌隨緣與植物肉品牌OmniPork攜手合作，推出椒香豆腐新豬肉麵與塔香新豬肉拌麵，主打味道、口感、香氣都媲美動物肉，讓茹素者盡情享受植物肉創造的全新食感！



美味程度不僅獲得網友讚賞，直呼「完全不輸葷食肉類」、「顛覆傳統的素食泡麵刻板印象」，產品更通過潔淨標章認證，符合成分來源天然單純、製程精簡化等要求，為友善環境盡一份心力。





image source: PChome 24h購物

No.4 味王Ｘ蘇格蘭王

夜深人靜的宵夜時刻，想來碗大人系的泡麵嗎？那你千萬別錯過老字號食品廠「味王」與英國酒廠道格拉斯・蘭恩旗下「蘇格蘭王」共同推出的威士忌泡麵！

雙王攜手合作，將泥煤威士忌特有的煙燻風味巧妙融入湯頭，打造大食客威士忌雞湯麵和大食客威士忌藥膳湯麵，在經典麻油雞、台式藥膳湯基礎上，注入微醺醇厚的酒香，讓整體香氣更上一層樓，非常適合夜半時分獨享，不過也有網友實際品嚐後表示，「中藥味很重」、「沒什麼威士忌味」。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

image source: 味王

No.5 日清ＸAFURI阿夫利

作為「柚子塩拉麵」代名詞的東京拉麵名店「AFURI阿夫利」，是眾多拉麵控遊日必訪的人氣店家之一，無論是不是用餐時段，都能見到綿延不絕的排隊人龍。

無法直飛東京品嚐朝聖沒關係！現在在台灣賣場就能買到AFURI阿夫利與泡麵大廠「日清」聯名推出的「日清XAFURI 柚子塩拉麵」，甘甜雞湯、清新柚香以及細緻拉麵相互搭配，在舌尖交織出一曲充滿日式風情的三重奏，開創出泡麵戰場中獨樹一格的新風味，一登台就受到網友歡迎、搶購。

image source: iOPEN Mall

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年3月15日至2024年3月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『聯名泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統