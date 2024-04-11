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PALLADIM瞄準機車通勤族需求！帶來防曬、輕量又透氣衝鋒衣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM這季帶來城市探索迷你服飾系列，包含防曬機能外套、雙向拉鍊短袖襯衫及夏季實穿的機能抽繩短褲和機能抽繩長褲。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM這季帶來城市探索迷你服飾系列，包含防曬機能外套、雙向拉鍊短袖襯衫及夏季實穿的機能抽繩短褲和機能抽繩長褲。圖／PALLADIUM提供

結合戶外機能與城市潮流感的風潮是本季流行重點之一，於是法國軍靴之王PALLADIUM就依此為概念，打造出全新配色與材質的THUNDER閃電概念鞋，讓消費者擁有迎合台灣夏季氣候的輕量化、透氣又好搭配的設計。

去年秋冬首度推出後，THUNDER閃電概念鞋就受到消費者們的喜愛，來到新一季，PALLADIUM便以抗撕裂再生科技面料材質並採用熱熔薄膜來製作鞋面，不僅達到了輕量化，透氣也不會讓人有悶熱的不適感。鞋底則延續上一代的閃電波浪橡膠大底，微厚設計，維持鞋款舒適度和穩定性，穿上後可以修飾腿部線條，在視覺上看起來也更為高挑。並加入蜂巢式透氣彈力鞋墊，增加行走舒適度，而快穿鞋帶的設計則可一拉上腳，讓穿脫起來更加便利。配色設計上以大氣現象為發想，將霓虹概念融入鞋款設計中，提供橘色、青色選擇，更推出了男、女專屬配色，以及暗夜黑和軍事綠，讓搭配時擁有更多選擇。

去年秋冬首度推出後，THUNDER閃電概念鞋就受到消費者們的喜愛，來到新一季，PALLADIUM便以抗撕裂再生科技面料材質並採用熱熔薄膜來製作鞋面。圖／PALLADIUM提供
去年秋冬首度推出後，THUNDER閃電概念鞋就受到消費者們的喜愛，來到新一季，PALLADIUM便以抗撕裂再生科技面料材質並採用熱熔薄膜來製作鞋面。圖／PALLADIUM提供

除了機能潮流感的新鞋款之外，PALLADIUM還帶來城市探索迷你服飾系列，包含防曬機能外套、雙向拉鍊短袖襯衫及夏季實穿的機能抽繩短褲和機能抽繩長褲。其中的防曬機能外套，融合了城市、防曬、防風、輕量、透氣、便利等多種特色於一身，以衝鋒衣剪裁來呈現，拉鍊口袋及連帽設計增加了穿搭時的實用特性，而合身腰部調節設計能貼合不同身型的需求，提供更個性化的穿著體驗，可收納功能的貼心設計細節，為機車族帶來更大的便利。

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供
城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列短袖口袋T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供
城市探索迷你服飾系列短袖口袋T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供
城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供
城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

THUNDER LITE PHANTOM男款鞋，3,580元。圖／PALLADIUM提供
THUNDER LITE PHANTOM男款鞋，3,580元。圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列雙向拉鍊短袖襯衫，3,390元。圖／PALLADIUM提供
城市探索迷你服飾系列雙向拉鍊短袖襯衫，3,390元。圖／PALLADIUM提供

THUNDER LITE PHANTOM女款鞋，3,580元。 圖／PALLADIUM提供
THUNDER LITE PHANTOM女款鞋，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

消費者 防曬

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