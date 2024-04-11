PALLADIM瞄準機車通勤族需求！帶來防曬、輕量又透氣衝鋒衣

結合戶外機能與城市潮流感的風潮是本季流行重點之一，於是法國軍靴之王PALLADIUM就依此為概念，打造出全新配色與材質的THUNDER閃電概念鞋，讓消費者擁有迎合台灣夏季氣候的輕量化、透氣又好搭配的設計。

去年秋冬首度推出後，THUNDER閃電概念鞋就受到消費者們的喜愛，來到新一季，PALLADIUM便以抗撕裂再生科技面料材質並採用熱熔薄膜來製作鞋面，不僅達到了輕量化，透氣也不會讓人有悶熱的不適感。鞋底則延續上一代的閃電波浪橡膠大底，微厚設計，維持鞋款舒適度和穩定性，穿上後可以修飾腿部線條，在視覺上看起來也更為高挑。並加入蜂巢式透氣彈力鞋墊，增加行走舒適度，而快穿鞋帶的設計則可一拉上腳，讓穿脫起來更加便利。配色設計上以大氣現象為發想，將霓虹概念融入鞋款設計中，提供橘色、青色選擇，更推出了男、女專屬配色，以及暗夜黑和軍事綠，讓搭配時擁有更多選擇。

去年秋冬首度推出後，THUNDER閃電概念鞋就受到消費者們的喜愛，來到新一季，PALLADIUM便以抗撕裂再生科技面料材質並採用熱熔薄膜來製作鞋面。圖／PALLADIUM提供

除了機能潮流感的新鞋款之外，PALLADIUM還帶來城市探索迷你服飾系列，包含防曬機能外套、雙向拉鍊短袖襯衫及夏季實穿的機能抽繩短褲和機能抽繩長褲。其中的防曬機能外套，融合了城市、防曬、防風、輕量、透氣、便利等多種特色於一身，以衝鋒衣剪裁來呈現，拉鍊口袋及連帽設計增加了穿搭時的實用特性，而合身腰部調節設計能貼合不同身型的需求，提供更個性化的穿著體驗，可收納功能的貼心設計細節，為機車族帶來更大的便利。

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列短袖口袋T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列防曬機能外套，3,580元。 圖／PALLADIUM提供

THUNDER LITE PHANTOM男款鞋，3,580元。圖／PALLADIUM提供

城市探索迷你服飾系列雙向拉鍊短袖襯衫，3,390元。圖／PALLADIUM提供