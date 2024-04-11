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千黛亞Zendaya電影首映紅毯穿搭美出新高度！性感、俏皮和運動風兼具

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
千黛亞近期宣傳新作「Challengers（挑戰者）」時，都能以不同的風格卻又呼應電影主題的裝扮現身，讓人忍不住多看幾眼。圖／摘自instagram
千黛亞近期宣傳新作「Challengers（挑戰者）」時，都能以不同的風格卻又呼應電影主題的裝扮現身，讓人忍不住多看幾眼。圖／摘自instagram

「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）擁有個性五官與逆天身材，駕馭起各式造型都能美得無懈可擊，每每出席任何場合都能驚豔全場。就像她近期因為宣傳新作「Challengers（挑戰者）」一樣，都能以不同的風格卻又呼應電影主題的裝扮，讓人忍不住多看幾眼。

才剛結束電影「沙丘2」的全球巡迴宣傳沒多久，千黛亞就立刻又投身至另一部主演的新電影「Challengers」的上映行程中，並現身各大首映會，再度美衣一套換一套，成為網友們熱烈討論話題。因為這一次的電影中，千黛亞飾演了從網球運動員轉型為教練的角色，於是所到之處都是身著了品牌提供的骨董服裝或是特製款的禮服，而且風格各異，讓粉絲看的十分過癮。像是在羅馬首映典禮時，千黛亞換上Calvin Klein為她特別訂製的裙裝，這套造型上半身她只白色柔軟皮革結構單排扣夾克，但裡面什麼都沒有加上夾克敞開，若隱若現的胸型，實在太火辣。下半身的長裙也以開衩設計呼應上身，性感中帶點幹練氣息，俐落又時尚。

而在倫敦首映會上，千黛亞則身穿同為美國設計師Thom Browne為其訂製的服裝現身。白色亮片低腰百褶禮服，禮服下半飾有運動網布拼接與經典三色嵌花下擺細節，服裝上有著網球拍圖案刺繡，十分精緻。而這身穿搭的下身裙裝部分，仍以高開衩剪裁，讓千黛亞秀出逆天長腿，自信又帶有霸氣。

電影「Challengers」倫敦首映會上，千黛亞則身穿同為美國設計師Thom Browne為其訂製的服裝現身。圖／摘自instagram
電影「Challengers」倫敦首映會上，千黛亞則身穿同為美國設計師Thom Browne為其訂製的服裝現身。圖／摘自instagram

千黛亞的白色亮片低腰百褶禮服，禮服下半飾有運動網布拼接與經典三色嵌花下擺細節，服裝上有著網球拍圖案刺繡，十分精緻。圖／摘自instagram
千黛亞的白色亮片低腰百褶禮服，禮服下半飾有運動網布拼接與經典三色嵌花下擺細節，服裝上有著網球拍圖案刺繡，十分精緻。圖／摘自instagram

千黛亞身穿Calvin Klein訂製的白色柔軟皮革結構單排扣夾克，搭配側開衩、斜縫線和稜角下擺的全長裙裝，驚豔全場。圖／Calvin Klein提供
千黛亞身穿Calvin Klein訂製的白色柔軟皮革結構單排扣夾克，搭配側開衩、斜縫線和稜角下擺的全長裙裝，驚豔全場。圖／Calvin Klein提供

千黛亞身穿Calvin Klein訂製的白色柔軟皮革結構單排扣夾克，搭配側開衩、斜縫線和稜角下擺的全長裙裝，驚豔全場。圖／Calvin Klein提供
千黛亞身穿Calvin Klein訂製的白色柔軟皮革結構單排扣夾克，搭配側開衩、斜縫線和稜角下擺的全長裙裝，驚豔全場。圖／Calvin Klein提供

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