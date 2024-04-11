UNIQLO聯名JW ANDERSON新款 透膚材質、大膽撞色重新詮釋英倫風格

具有大批支持者的UNIQLO聯名JW ANDERSON系列，將推出全新設計，包含男、女裝與配件共提供17款單品。設計師JW ANDERSON以亞麻、泡泡紗和棉等舒適又透膚材質，結合大膽且不規則的彩繪條紋，重新塑造英倫風格。

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列中的棉質透膚澎袖抓皺上衣，利用圓弧束口設計創造立體而輕盈線條，恰到好處的透膚感非常適合這季氣候，更推出溫柔沉靜的藍灰色與明豔亮眼的海洋藍，以多樣的藍色調展現截然不同的穿搭風格。而圓領針織衫的衣領及衣襬以雙線條配色呈現，整體版型呈現恰到好處的微寬鬆感，流暢直筒剪裁不過分凸顯身體線條，能盡情享受穿搭樂趣。另外，以具有凹凸質感且清爽透氣的泡泡紗製成的男裝襯衫，採用不規則色調的格紋拼接，帶出最具JW ANDERSON招牌風格。而本季主打中性版型不挑身形，男女皆適穿的亞麻混紡休閒長褲，採用具有清涼感的材質製成，斜紋紋理讓整體質感更加分，高腰寬版直筒剪裁修身顯腿長，與正式或休閒感的上衣搭配都好看！

GU再度攜手女團GENBLUE幻藍小熊演繹極致工裝系列的率性、微甜魅力。圖／GU提供

提到褲裝就不能忘了，GU再度攜手女團GENBLUE幻藍小熊演繹極致工裝系列的率性、微甜魅力。像是男、女都合適的牛仔超寬版工作褲，硬挺丹寧材質搭配深灰、海軍藍、淺藍及卡其色等百搭選擇，不管是與朋友逛街或是滑板運動，都能詮釋最流行的街頭穿搭。除了褲款選擇以外，GU還為女生推出牛仔工作長裙，腰部鬆緊帶加上抽繩設計，可自由穿出最適合自己且最舒適的高低腰選擇，不僅有經典的深藍及淺藍色系，此次還有白色可供選擇。

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列Polo針織衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝工裝短褲，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝圓領針織衫，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝棉質透膚澎袖抓皺上衣，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝印花T恤，790元。圖／UNIQLO提供

GU男裝牛仔超寬版工作褲，990元。圖／GU提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝超柔棉府綢襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝亞麻混紡上衣，990元。圖／UNIQLO提供

GU女裝牛仔工作長裙，790元。圖／GU提供