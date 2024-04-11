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UNIQLO聯名JW ANDERSON新款 透膚材質、大膽撞色重新詮釋英倫風格

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
具有大批支持者的UNIQLO聯名JW ANDERSON系列，將推出全新設計，包含男、女裝與配件共提供17款單品。圖／UNIQLO提供
具有大批支持者的UNIQLO聯名JW ANDERSON系列，將推出全新設計，包含男、女裝與配件共提供17款單品。圖／UNIQLO提供

具有大批支持者的UNIQLO聯名JW ANDERSON系列，將推出全新設計，包含男、女裝與配件共提供17款單品。設計師JW ANDERSON以亞麻、泡泡紗和棉等舒適又透膚材質，結合大膽且不規則的彩繪條紋，重新塑造英倫風格。

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列中的棉質透膚澎袖抓皺上衣，利用圓弧束口設計創造立體而輕盈線條，恰到好處的透膚感非常適合這季氣候，更推出溫柔沉靜的藍灰色與明豔亮眼的海洋藍，以多樣的藍色調展現截然不同的穿搭風格。而圓領針織衫的衣領及衣襬以雙線條配色呈現，整體版型呈現恰到好處的微寬鬆感，流暢直筒剪裁不過分凸顯身體線條，能盡情享受穿搭樂趣。另外，以具有凹凸質感且清爽透氣的泡泡紗製成的男裝襯衫，採用不規則色調的格紋拼接，帶出最具JW ANDERSON招牌風格。而本季主打中性版型不挑身形，男女皆適穿的亞麻混紡休閒長褲，採用具有清涼感的材質製成，斜紋紋理讓整體質感更加分，高腰寬版直筒剪裁修身顯腿長，與正式或休閒感的上衣搭配都好看！

GU再度攜手女團GENBLUE幻藍小熊演繹極致工裝系列的率性、微甜魅力。圖／GU提供
GU再度攜手女團GENBLUE幻藍小熊演繹極致工裝系列的率性、微甜魅力。圖／GU提供

提到褲裝就不能忘了，GU再度攜手女團GENBLUE幻藍小熊演繹極致工裝系列的率性、微甜魅力。像是男、女都合適的牛仔超寬版工作褲，硬挺丹寧材質搭配深灰、海軍藍、淺藍及卡其色等百搭選擇，不管是與朋友逛街或是滑板運動，都能詮釋最流行的街頭穿搭。除了褲款選擇以外，GU還為女生推出牛仔工作長裙，腰部鬆緊帶加上抽繩設計，可自由穿出最適合自己且最舒適的高低腰選擇，不僅有經典的深藍及淺藍色系，此次還有白色可供選擇。

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列Polo針織衫，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列Polo針織衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝工裝短褲，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝工裝短褲，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝圓領針織衫，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝圓領針織衫，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝棉質透膚澎袖抓皺上衣，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝棉質透膚澎袖抓皺上衣，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝印花T恤，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝印花T恤，790元。圖／UNIQLO提供

GU男裝牛仔超寬版工作褲，990元。圖／GU提供
GU男裝牛仔超寬版工作褲，990元。圖／GU提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝超柔棉府綢襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列男裝超柔棉府綢襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝亞麻混紡上衣，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名JW ANDERSON系列女裝亞麻混紡上衣，990元。圖／UNIQLO提供

GU女裝牛仔工作長裙，790元。圖／GU提供
GU女裝牛仔工作長裙，790元。圖／GU提供

UNIQLO聯名JW ANDERSON系列托特包，990元。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO 設計師

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