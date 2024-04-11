遠雄廣場辦毛寶貝嘉年華 造型走秀、趣味競賽一較高下

新北市汐止區遠雄廣場連兩周舉辦「毛寶貝趣味嘉年華」，13日是創意造型走秀，20日是狗狗趣味競賽，邀請民眾帶著毛寶貝參加，展現才藝和魅力。參加活動除了獲贈寵物公園驚喜好禮，還有機會贏取總獎金1萬2000元的iFG現金禮券。

遠雄廣場表示，現在的許多家庭中，毛寶貝不僅僅是寵物，也是家庭的一員，承擔著陪伴、溫暖與愛的重要角色。為了讓可愛的家庭成員們也能感受到特別的重要性，遠雄廣場將在13日、20日連兩個周六，舉辦毛寶貝趣味嘉年華活動，歡迎民眾報名參加，一起與毛孩子共度愉快時光。

創意造型走秀13日下午2點到4點登場，由主人帶領毛寶貝上台（需牽繩），在舞台上展現萌寵魅力。每組上台含才藝表演時間為5分鐘，並由現場投票選出最佳造型獎、最佳才藝獎、最佳組合獎和最佳創意獎，每組得主都可獲得iFG現金禮券1500元。

狗狗趣味競賽20日下午2點到4點舉辦，活動現場設有兩道關卡，第1關「我是救援王」，狗狗需要在賽道折返點找到指定物品，再將物品帶回起跑點交給主人，考驗狗狗的識別能力，並展現出牠們對主人的忠誠。第2關「我是大胃王」，主人拿到指定物品後即可將零食放下，讓狗狗展現食量。

趣味競賽以狗狗肩高分成小型犬組（肩高30cm以下）、中型犬組（肩高31-45cm），每組限額20組，第1名iFG現金禮券3000元、第2名iFG現金禮券2000元、第名iFG現金禮券1000元。

遠雄廣場表示，20日活動當天的下午4點到晚上8點會再舉辦「愛心領養」活動，希望提高大眾對動物保護的關注和認識，讓更多無家可歸的毛孩子找到溫暖的家。參與者可以與動物保護團體互動，了解領養程序和責任，並有機會與可愛的領養候選犬貓見面。

民眾在活動當天觀賞毛寶貝比賽，遠雄廣場指迎接夏日潮流，近期有新櫃開幕，包括1F到2F的LA NEW、A.MOUR經典手工鞋、Tata、CHEZ宸知、母子鱷魚、特力家品、嘉馨行童裝、Life8等，等待消費者探索，尋找屬於自己的時尚寶藏。