台灣虎航線上春季旅展 全線單程999元起明上午10點開搶

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅999起的線上旅展限定優惠促銷價，4月12日上午10點至4月15日晚間11點59分開放訂購，民眾到實體旅展現場玩遊戲，還有機會抽中台灣虎航來回機票或是回饋金等獎品。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為4月12日上午10點至4月15日晚間11點59分，可訂購的旅行期間為今年4月12日至10月26日。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至10月26日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，數量有限，送完為止。

台灣虎航也說，實體旅展現場民眾只要到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3000點不等（價值台幣3000元）及日本王子大飯店住宿券等逾4千份好禮，更多相關訊息可參見活動頁。

台灣虎航表示，除了推出全航線機票優惠價，若想省下更多荷包，建議在購買機票時即加購託運行李最划算，相較後續追加購買最多可享有78折折扣。而配合2024夏季航班也推出洪瑞珍三明治組合餐、釜山辣炒墨魚蝦子飯等新款特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。