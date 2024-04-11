快訊

「中華民族」說成「中華民國」是否口誤 馬英九今返國笑而不答

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣虎航線上春季旅展 全線單程999元起明上午10點開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出線上旅展全航線單程999元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出線上旅展全航線單程999元起。圖／台灣虎航提供

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅999起的線上旅展限定優惠促銷價，4月12日上午10點至4月15日晚間11點59分開放訂購，民眾到實體旅展現場玩遊戲，還有機會抽中台灣虎航來回機票或是回饋金等獎品。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為4月12日上午10點至4月15日晚間11點59分，可訂購的旅行期間為今年4月12日至10月26日。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至10月26日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，數量有限，送完為止。

台灣虎航也說，實體旅展現場民眾只要到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3000點不等（價值台幣3000元）及日本王子大飯店住宿券等逾4千份好禮，更多相關訊息可參見活動頁

台灣虎航表示，除了推出全航線機票優惠價，若想省下更多荷包，建議在購買機票時即加購託運行李最划算，相較後續追加購買最多可享有78折折扣。而配合2024夏季航班也推出洪瑞珍三明治組合餐、釜山辣炒墨魚蝦子飯等新款特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。

台灣虎航 旅展 機票

延伸閱讀

台灣虎航大舉徵才 將招募培訓機師、客艙組員逾百人

台灣虎航大舉徵才 將招募培訓機師、客艙組員逾百人

台灣虎航雙喜臨門 桃園-福島、桃園-富國島今首航

搶疫後航空商機 台灣虎航今開航2航線飛福島、富國島

相關新聞

UNIQLO聯名JW ANDERSON新款 透膚材質、大膽撞色重新詮釋英倫風格

具有大批支持者的UNIQLO聯名JW ANDERSON系列，將推出全新設計，包含男、女裝與配件共提供17款單品。設計師JW ANDERSON以亞麻、泡泡紗和棉等舒適又透膚材質，結合大膽且不規則的彩繪條紋，重新塑造英倫風格。

24WW表展／GRAND SEIKO日系美學細節機芯 聽覺視覺兼雅

作為2024年內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders，簡稱WW）55品牌中唯一的日系血統品牌，GRAND...

台灣虎航線上春季旅展 全線單程999元起明上午10點開搶

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅999起的線上旅展限定優惠促...

24WW表展／萬寶龍深潛下海4810米 冰川美景啟發新配色

一起來上山下海探險吧！萬寶龍（MONTBLANC）於2024年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders，簡稱...

台灣虎航推線上春季旅展 全航線單程999元起

春遊現在就出發，2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅NT$999...

日本熱銷神墊強勢登台！「 Medifeel｜3D溫感按摩墊 」嘖嘖集資即將啟動　

救星即將登場！步調快工作壓力大，根據統計大家在生活中遭遇到的所有困擾當中，因久坐低頭產生的肩頸緊繃就佔據超過八成，其他包括久站造成腰酸背痛以及失眠等問題也相當常見！這時候交給來自日本的Medifeel就對了！在日本熱銷超過4千萬的【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】即將於4月10日登上台灣最大募資平台嘖嘖，準備讓全台灣的朋友扭轉起來，筋骨「桑幾壘」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。