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24WW表展／萬寶龍深潛下海4810米 冰川美景啟發新配色

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，11萬2,600元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，11萬2,600元。圖／萬寶龍提供

一起來上山下海探險吧！萬寶龍（MONTBLANC）於2024年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders，簡稱WW）表展會場，有山有海也有水墨，所發表的表款也都在傳遞這樣的訊息。今年焦點包括Iced Sea系列的Deep 4810零氧腕表，限量的1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva，以及為歡慶品牌經典書寫工具Meisterstuck 100週年而推出的Nicholas Rieussec計時限量款。

萬寶龍的「下海」表款代表作為2022年推出的Iced Sea系列，特色在用表盤以以「Gratté-Boisé」古老工藝製作冰河紋路，底蓋均裝飾3D立體雷射鐫刻圖案，並均通過ISO 6425標準專業潛水認證。Deep 4810腕表以白朗峰4,810公尺的海拔為起點向下延伸，為能深入4,810公尺海底極端環境的表款，採用43毫米鈦金屬為表殼，並以零氧方式減緩氧化。表盤色調靈感源自白朗峰最大的Mer de Glace冰河，表背則圖案潛水員在冰下潛水時的立體景象，搭載MB 29.29自動上鍊機芯，是Iced Sea系列首枚COSC天文台認證表款。

同時推出兩款以Iced Sea系列日期顯示自動腕表，配色以落日餘暉映照冰川美景為靈感，一款古銅款搭配黑色表盤，其中古銅採用比青銅更強韌1.5倍的鋁銅合金，另一款為精鋼款搭配勃根地紅，表被圖案均為冰川與潛水員。品牌也宣布擁有18項世界自由潛水紀錄的William Trubridege出任品牌「Mark Maker」品牌大使。

而為探險所設計的1858系列，全新推出的單按把計時腕表Unveiled Minerva，在表環側面新增了五個透光視窗，並以柱狀結構支撐計時複雜功能，讓人可以仔細鑑賞以建築學手法設計的全新的MB M17.26機芯層疊機械結構。機芯鑑賞重點包括特彆用藍色裝飾的特色Minerva箭頭和「V」形表橋等經典元素，43毫米精鋼表殼的被底蓋更裝飾表廠情境圖，限量100枚。

萬寶龍經典的Meisterstuck書寫工具今年100周年，品牌以滴墨計時裝飾發明人Nicholas Rieussec的計時系列結合筆墨書寫概念，推出限量表款，表款採用Meisterstuck經典的黑金配色，特別的是表款以夜光裝飾隱藏圖案，在夜光效果可見表款中央有六角白星設計圖和書寫工具的設計藍圖。去年上市收穫許多好評The Unveiled Timekeeper Minerva，今年推出100枚的仿舊鋼新配色。限量1969枚的Geosphere世界時間零氧腕表則由創新的複合材質CARBO2打造複合材質表殼，搭載具世界時間功能的MB 29.25自動上鍊機芯。

MONTBLANC 1858系列Unveiled Timekeeper Minerva限量款100，建議售價50,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Unveiled Timekeeper Minerva限量款100，建議售價50,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva限量款100，建議售價49,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva限量款100，建議售價49,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva限量款100，建議售價49,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva限量款100，建議售價49,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，11萬2,600元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，11萬2,600元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列零氧腕表Deep 4810，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列零氧腕表Deep 4810，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列零氧腕表Deep 4810，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列零氧腕表Deep 4810，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Unveiled Timekeeper Minerva限量款100，建議售價50,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Unveiled Timekeeper Minerva限量款100，建議售價50,000歐元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間零氧腕表CARBO2限量款1969，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間零氧腕表CARBO2限量款1969，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間零氧腕表CARBO2限量款1969，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間零氧腕表CARBO2限量款1969，29萬9,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，12萬9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，12萬9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，12萬9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動腕表，12萬9,400元。圖／萬寶龍提供

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