24WW表展／萬寶龍深潛下海4810米 冰川美景啟發新配色

一起來上山下海探險吧！萬寶龍（MONTBLANC）於2024年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders，簡稱WW）表展會場，有山有海也有水墨，所發表的表款也都在傳遞這樣的訊息。今年焦點包括Iced Sea系列的Deep 4810零氧腕表，限量的1858系列單按把計時腕表Unveiled Minerva，以及為歡慶品牌經典書寫工具Meisterstuck 100週年而推出的Nicholas Rieussec計時限量款。

萬寶龍的「下海」表款代表作為2022年推出的Iced Sea系列，特色在用表盤以以「Gratté-Boisé」古老工藝製作冰河紋路，底蓋均裝飾3D立體雷射鐫刻圖案，並均通過ISO 6425標準專業潛水認證。Deep 4810腕表以白朗峰4,810公尺的海拔為起點向下延伸，為能深入4,810公尺海底極端環境的表款，採用43毫米鈦金屬為表殼，並以零氧方式減緩氧化。表盤色調靈感源自白朗峰最大的Mer de Glace冰河，表背則圖案潛水員在冰下潛水時的立體景象，搭載MB 29.29自動上鍊機芯，是Iced Sea系列首枚COSC天文台認證表款。

同時推出兩款以Iced Sea系列日期顯示自動腕表，配色以落日餘暉映照冰川美景為靈感，一款古銅款搭配黑色表盤，其中古銅採用比青銅更強韌1.5倍的鋁銅合金，另一款為精鋼款搭配勃根地紅，表被圖案均為冰川與潛水員。品牌也宣布擁有18項世界自由潛水紀錄的William Trubridege出任品牌「Mark Maker」品牌大使。

而為探險所設計的1858系列，全新推出的單按把計時腕表Unveiled Minerva，在表環側面新增了五個透光視窗，並以柱狀結構支撐計時複雜功能，讓人可以仔細鑑賞以建築學手法設計的全新的MB M17.26機芯層疊機械結構。機芯鑑賞重點包括特彆用藍色裝飾的特色Minerva箭頭和「V」形表橋等經典元素，43毫米精鋼表殼的被底蓋更裝飾表廠情境圖，限量100枚。