CITIZEN新女表也吹起「靜奢風」 櫻花粉紅金、深邃藍配色好耐看

有質感卻不張揚的「Quiet Luxury（靜奢風）」從流行時尚也蔓延到鐘表世界！日本鐘表大廠CITIZEN近期上市的全新xC系列女表，透過獨家配色，以及洗鍊的設計感，體現了上述概念，成為品味代名詞。

CITIZEN自東京女性時尚風格中獲得啟發，在春天推出全新xC系列「輕奢光」光動能全球電波對時腕表，輕盈材質搭配內斂色彩讓消費者無論是日常穿搭還是特別約會場合，都能搭配，展現自身細膩品味與最新流行。嶄新的光動能全球電波對時腕表，有著利用獨家櫻花粉紅金Sakura pink點綴的表殼，搭配光澤感米白色表盤，這個組合最能將亞洲女性的膚色襯得更加白皙。第二款則為深邃的藍色表盤上擁有四個方位的立體時間刻度，配以晶瑩透亮的鈦金屬原色錶殼色澤，凸顯獨特的時尚氣息。

xC系列「輕奢光」光動能全球電波對時腕表，有著利用獨家櫻花粉紅金Sakura pink點綴的表殼，搭配光澤感米白色表盤，將亞洲女性的膚色襯得更加白皙。圖／CITIZEN提供

而且兩款腕表都擁有纖薄且經過鏡面拋光的表圈，如同光環一般閃耀；表盤最外圈還有細緻同心圓刻紋裝飾。時標部分，細數12個刻度不僅以優雅羅馬數字呈現，還搭配金色立體幾何形狀時標，呼應著「輕奢光」的概念。同時都具備全球五局電波定時收訊功能，能自動校時，可輕鬆透過可見光源充電，時刻保持動力源不竭。「輕奢光」光動能全球電波對時腕表更採用超級鈦材質製成表殼與表鍊，使其保有強韌卻輕盈，為配戴者帶來舒適手感。

CITIZEN xC系列光動能全球電波對時ES9496-64W腕表，鍍櫻花粉紅金Sakura pink鈦金屬表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供