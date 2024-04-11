快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

CITIZEN新女表也吹起「靜奢風」 櫻花粉紅金、深邃藍配色好耐看

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本鐘表大廠CITIZEN近期上市的全新xC系列女表，透過獨家配色，以及洗鍊的設計感，體現了上述概念，成為品味代名詞。圖／CITIZEN提供
日本鐘表大廠CITIZEN近期上市的全新xC系列女表，透過獨家配色，以及洗鍊的設計感，體現了上述概念，成為品味代名詞。圖／CITIZEN提供

有質感卻不張揚的「Quiet Luxury（靜奢風）」從流行時尚也蔓延到鐘表世界！日本鐘表大廠CITIZEN近期上市的全新xC系列女表，透過獨家配色，以及洗鍊的設計感，體現了上述概念，成為品味代名詞。

CITIZEN自東京女性時尚風格中獲得啟發，在春天推出全新xC系列「輕奢光」光動能全球電波對時腕表，輕盈材質搭配內斂色彩讓消費者無論是日常穿搭還是特別約會場合，都能搭配，展現自身細膩品味與最新流行。嶄新的光動能全球電波對時腕表，有著利用獨家櫻花粉紅金Sakura pink點綴的表殼，搭配光澤感米白色表盤，這個組合最能將亞洲女性的膚色襯得更加白皙。第二款則為深邃的藍色表盤上擁有四個方位的立體時間刻度，配以晶瑩透亮的鈦金屬原色錶殼色澤，凸顯獨特的時尚氣息。

xC系列「輕奢光」光動能全球電波對時腕表，有著利用獨家櫻花粉紅金Sakura pink點綴的表殼，搭配光澤感米白色表盤，將亞洲女性的膚色襯得更加白皙。圖／CITIZEN提供
xC系列「輕奢光」光動能全球電波對時腕表，有著利用獨家櫻花粉紅金Sakura pink點綴的表殼，搭配光澤感米白色表盤，將亞洲女性的膚色襯得更加白皙。圖／CITIZEN提供

而且兩款腕表都擁有纖薄且經過鏡面拋光的表圈，如同光環一般閃耀；表盤最外圈還有細緻同心圓刻紋裝飾。時標部分，細數12個刻度不僅以優雅羅馬數字呈現，還搭配金色立體幾何形狀時標，呼應著「輕奢光」的概念。同時都具備全球五局電波定時收訊功能，能自動校時，可輕鬆透過可見光源充電，時刻保持動力源不竭。「輕奢光」光動能全球電波對時腕表更採用超級鈦材質製成表殼與表鍊，使其保有強韌卻輕盈，為配戴者帶來舒適手感。

CITIZEN xC系列光動能全球電波對時ES9496-64W腕表，鍍櫻花粉紅金Sakura pink鈦金屬表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列光動能全球電波對時ES9496-64W腕表，鍍櫻花粉紅金Sakura pink鈦金屬表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列光動能全球電波對時ES9490-61L腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約31,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列光動能全球電波對時ES9490-61L腕表，鈦金屬表殼與表鍊，約31,800元。圖／CITIZEN提供

腕表

延伸閱讀

24WW表展／BELL & ROSS都會感05系列 黑化時尚

24WW表展／勞力士2024新作多貴金屬 黑灰雙色GMT有帥

24WW表展／創意材質大師HUBLOT 一手掌握Pantone全色調

24WW表展／江詩丹頓史上最強超級複雜功能 概念表很香

相關新聞

日本熱銷神墊強勢登台！「 Medifeel｜3D溫感按摩墊 」嘖嘖集資即將啟動　

救星即將登場！步調快工作壓力大，根據統計大家在生活中遭遇到的所有困擾當中，因久坐低頭產生的肩頸緊繃就佔據超過八成，其他包括久站造成腰酸背痛以及失眠等問題也相當常見！這時候交給來自日本的Medifeel就對了！在日本熱銷超過4千萬的【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】即將於4月10日登上台灣最大募資平台嘖嘖，準備讓全台灣的朋友扭轉起來，筋骨「桑幾壘」！

CITIZEN新女表也吹起「靜奢風」 櫻花粉紅金、深邃藍配色好耐看

有質感卻不張揚的「Quiet Luxury（靜奢風）」從流行時尚也蔓延到鐘表世界！日本鐘表大廠CITIZEN近期上市的全新xC系列女表，透過獨家配色，以及洗鍊的設計感，體現了上述概念，成為品味代名詞。

威士忌香氣鍊金術師 神秘黑瓶進駐全台量販店

創立於1879年、從英國維多利亞時代流傳至今的「Black Bottle黑瓶蘇格蘭威士忌」，當年以大膽的調和方式與神秘配...

15秒預熱完成！揭秘ghd chronos新光速造型夾4大功能進化

深受許多專業美髮人士喜愛的整髮工具品牌ghd，品牌最受歡迎的造型夾商品近期推出了全新進化的「chronos新光速造型夾」...

24WW表展／BELL & ROSS都會感05系列 黑化時尚

以設計概念為主的BELL & ROSS於今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）發表春季...

法式餐廳就是藝廊 老闆早做好不賺錢打算

事業有成的梁朝欽，因為喜愛法國文化和美食，最近結合米其林主廚許祐銘，聯手在台中市旱溪西路打造了具特殊風格的法式料理餐廳「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。