貳樓攜手口口迷 打造毛孩早午餐、野餐同樂套組

人氣美式早午餐品牌貳樓SECOND FLOOR，不僅以早午餐聞名，更是知名寵物友善餐廳。今年貳樓首次攜手療癒系寵物鮮食品牌「COCONILLA口口迷」，將貳樓經典早午餐概念融入寵物零食，讓毛孩也能和主人一起享受美好的早午餐時光。聯名新品將自4月11日起，於貳樓指定門店開賣。此外，貳樓更首次推出主人與寵物野餐同樂套組「撒野派對Brunch野餐組」，配合野餐日主題，限定販售戶外同樂必需品「貳樓毛寵野餐墊」，讓貳樓陪伴主人跟毛孩，創造更多回憶與樂趣。

貳樓與「COCONILLA口口迷」聯名推出兩款毛孩早午餐與一款毛孩肉鬆，分別為「寵物零食一號餐：美式早安嫩雞起士蛋」、「寵物零食二號餐：義大利青醬雞肉捲捲麵」、「寵物餐粉：海陸雙鮮佐番茄肉鬆」。

「寵物零食一號餐：美式早安嫩雞起士蛋」用燕麥、雞肉與南瓜，加入香氣十足的無鹽乳酪，不僅外觀可愛也營養滿滿，重現貳樓的經典早餐，讓毛孩一起床吃蛋補充能量，享受美式早餐的滋味。

「寵物零食二號餐：義大利青醬雞肉捲捲麵」概念從貳樓熱賣的青醬義大利麵發想，打造毛孩健康版青醬！採用新鮮九層塔、搭配外型可愛捲捲的青醬雞肉麵，營養補給同時滿足毛孩對美食的渴望，一口接一口的品味，仿佛置身於地中海的陽光海岸。

「寵物餐粉：海陸雙鮮佐番茄肉鬆」結合鮮蝦與雞肉製成的雙料肉鬆，加入富含茄紅素的番茄與南洋風味的椰子粉，將貳樓經典的海鮮及白肉系列風味組合，創造絕佳的毛孩口味，讓這款風味肉鬆在任何食物上都能當作佐餐粉料，提升味蕾享受，是毛孩的挑食救星，日常餐食灑用，也能增加吃飯香氣。

此外，今年貳樓首次研發推出主人與寵物的野餐同樂套組「撒野派對Brunch野餐組」，包含「毛孩彩虹車輪餅+ 好野美莓能量餐盒」，即日起於「宅在貳樓」電商限量預購超值價699元。