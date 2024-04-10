快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DK李碩珉愛用包到貨！Bally春夏大曬高山草莓甜美0熱量

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BALLY 2024春夏以全新家徽、象徵瑞士傳統文化的牛鈴，帶來靈感源自1960年代的自由、浪漫與歡快。圖／BALLY提供
BALLY 2024春夏以全新家徽、象徵瑞士傳統文化的牛鈴，帶來靈感源自1960年代的自由、浪漫與歡快。圖／BALLY提供

繼先前邀請人氣韓星、品牌全球代言人、SEVENTEEN主唱的DK李碩珉拍攝形象廣告之後，瑞士精品品牌BALLY今日於品牌大遠百A13信義專門店上發表了2024春夏新品。包含曾為DK手持的一款Bally家徽Beckett包便有兩款新色到貨，並以高山草莓、空想的瑞士神獸，帶出BALLY創意總監Simon Bellotti所熱帶1960年代的自由與愜意。

Bally創意總監Simone Bellotti以1960年代的Ascona烏托邦社區為靈感，並在服裝設計背後結合了知識分子崇尚的自由主義和實用主義。2024春夏的新品第一亮點首推重新登場、新設計的Bally家徽，是Simone Bellotti從Bally 200年的歷史資料庫中重新設計，打造成Bally Crest品牌徽章，並散見於刺繡襯衫、T恤或是藍色長袖棉T上，其中藍色代表天空、白色是太陽，而紅色則象徵了瑞士的山脈，尤其先前曾為DK手持的Backett徽章斜肩包上便有著金色或彩色的樣式，訂價各約71,400元（黑色）或56,200元。

而從自由主義延伸而來，1960年代歐洲餐桌上餐桌布常見的「高山草莓」，則成為了甜美的直觀象徵，無論是Ollam印花短夾、印花雪莉絲巾或Katy印花涼鞋上，高山草莓的甜美、輕快，都因色彩的共鳴、加倍放大；最後不容錯過的則有Simone Bellotti創作的多「只」瑞士空想神獸，以討喜、奇趣的造型，紛紛穿上了Bally的靴款、鞋履，展現行動力之外，更有超脫現實的夢幻可愛，包含T恤、

高山草莓雪莉絲巾，價格店洽。圖／BALLY提供
高山草莓雪莉絲巾，價格店洽。圖／BALLY提供
先前曾在DK所造型使用的一款Bally Backett包已到貨台灣，訂價約71,400元。圖／BALLY提供
先前曾在DK所造型使用的一款Bally Backett包已到貨台灣，訂價約71,400元。圖／BALLY提供
Ballyrina鉚釘裝飾平底鞋，側邊並有著造型搶眼的迴紋針與迷你牛鈴，40,800元。圖／BALLY提供
Ballyrina鉚釘裝飾平底鞋，側邊並有著造型搶眼的迴紋針與迷你牛鈴，40,800元。圖／BALLY提供
Ollam印花短夾，22,800元。圖／BALLY提供
Ollam印花短夾，22,800元。圖／BALLY提供
Katy印花涼鞋，鞋底並有高山草莓印花圖騰，27,400元。圖／BALLY提供
Katy印花涼鞋，鞋底並有高山草莓印花圖騰，27,400元。圖／BALLY提供
Belle牛鈴造型紅色手提包，62,000元。圖／BALLY提供
Belle牛鈴造型紅色手提包，62,000元。圖／BALLY提供

品牌 瑞士 草莓

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國司法首例：牛津高中槍擊案兇手父母有罪，過失殺人判10年至15年／瑞士奶奶們告政府氣候變遷政策不當，歐洲人權法院裁決勝訴

歐洲人權法院開先例 瑞士婦團告政府抗暖化不力勝訴

歐洲人權法院開先例 瑞士氣候奶奶告政府勝訴

好丘攜手啤酒頭挺永續 貝果加入啤酒粕、用NG貝果釀酒

相關新聞

DAKS全台首間男裝形象櫃開幕 范少勳、姚淳耀、巫建和合體站台

繼日前在台舉辦130周年紀念服裝秀後，英國品牌DAKS進駐忠孝Sogo百貨，打造首間品牌男裝形象店櫃。開幕當天邀請了范少勳、姚淳耀、巫建和一同站台，三人穿上DAKS新裝並分別演繹不同風格，還互捧對方很帥氣，展現私下好交情。

DK李碩珉愛用包到貨！Bally春夏大曬高山草莓甜美0熱量

繼先前邀請人氣韓星、品牌全球代言人、SEVENTEEN主唱的DK李碩珉拍攝形象廣告之後，瑞士精品品牌BALLY今日於品牌...

百大品牌齊聚！台北春季美容展4月12日世貿一館登場

全台最盛大，邁入第34屆的2024台北春季美容保養展暨美甲美睫博覽會，將於4月12日至15日，在台北世貿一館A區展開，此...

克服小兒麻痹帶視障學員泳渡日月潭 張寶菊獲模範母親

母親節將至，新北市長侯友宜今赴永和祝賀今年模範母親代表張寶菊。張自幼因小兒麻痺，右腳行動不便，但她用積極正向的態度教導女...

24WW表展／沛納海把美洲盃帆船搬進展場 襯限量陀飛輪

在日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）表展的展場上，很遠就能看見沛納海（PANERA...

24WW表展／創意材質大師HUBLOT 一手掌握Pantone全色調

LVMH時尚集團內走頂級潮流運動風格的製表品牌宇舶表（HUBLOT），在2024年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。