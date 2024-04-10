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DK李碩珉愛用包到貨！Bally春夏大曬高山草莓甜美0熱量
繼先前邀請人氣韓星、品牌全球代言人、SEVENTEEN主唱的DK李碩珉拍攝形象廣告之後，瑞士精品品牌BALLY今日於品牌大遠百A13信義專門店上發表了2024春夏新品。包含曾為DK手持的一款Bally家徽Beckett包便有兩款新色到貨，並以高山草莓、空想的瑞士神獸，帶出BALLY創意總監Simon Bellotti所熱帶1960年代的自由與愜意。
Bally創意總監Simone Bellotti以1960年代的Ascona烏托邦社區為靈感，並在服裝設計背後結合了知識分子崇尚的自由主義和實用主義。2024春夏的新品第一亮點首推重新登場、新設計的Bally家徽，是Simone Bellotti從Bally 200年的歷史資料庫中重新設計，打造成Bally Crest品牌徽章，並散見於刺繡襯衫、T恤或是藍色長袖棉T上，其中藍色代表天空、白色是太陽，而紅色則象徵了瑞士的山脈，尤其先前曾為DK手持的Backett徽章斜肩包上便有著金色或彩色的樣式，訂價各約71,400元（黑色）或56,200元。
而從自由主義延伸而來，1960年代歐洲餐桌上餐桌布常見的「高山草莓」，則成為了甜美的直觀象徵，無論是Ollam印花短夾、印花雪莉絲巾或Katy印花涼鞋上，高山草莓的甜美、輕快，都因色彩的共鳴、加倍放大；最後不容錯過的則有Simone Bellotti創作的多「只」瑞士空想神獸，以討喜、奇趣的造型，紛紛穿上了Bally的靴款、鞋履，展現行動力之外，更有超脫現實的夢幻可愛，包含T恤、
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