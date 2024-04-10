24WW表展／沛納海把美洲盃帆船搬進展場 襯限量陀飛輪

在日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）表展的展場上，很遠就能看見沛納海（PANERAI）掛在展場天花板上的義大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船船身，聚焦今年主題：以美洲盃帆船賽（America’s Cup）為靈感的四款Submersible全新表款。

第37屆美洲盃帆船賽是2024年的四大體育賽事之一。自2017年開始成為官方贊助商的沛納海，今年重點表款均以此重要賽事為主題，技術上則有三大重要創新：一是表款所採用的專利材質，二是表款的防水深度全面從300米提升到500米，最後是表款全全部採用新一代的夜光材質，其夜光強度能在黑暗中180分鐘後，還能維持比第一代SuperLuminova強10%。

本季的重量級表款為編號PAM01405的Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition。Submersible上一次曾於2020年曾與極限探險家Mike Horn合作出聯名款陀飛輪，當時表徑50毫米。此次的陀飛輪則採用貼近當今市場趨勢的45毫米，搭載P.2015/T手上鍊機芯，具備日夜顯示兩地時間功能。表殼採用備受歡迎的Carbotech材質製作。得以購入此限量表的20位買家，得以參加9月2日至5日於巴塞隆納舉辦的美洲盃賽事，近距離體驗這個刺激無比的海上賽事。

兩款不同配色的Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷腕表，採用全新鈦金屬陶瓷（Ti-Ceramitech）材質製作，該強化材質以鈦金屬為底透過科技陶瓷化，耗時七年研發，硬度比陶瓷強10倍的這個特殊材質，是Luna Rossa船上用在滑輪舵輪的強韌素材，所呈現的香光藍為其本來顏色，提供有藍色太陽紋與消光白兩種面盤色彩，配三色表帶可選。