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24WW表展／創意材質大師HUBLOT 一手掌握Pantone全色調

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表，42毫米拋光粉紅藍寶石表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，全球限量100只，373萬5,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表，42毫米拋光粉紅藍寶石表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，全球限量100只，373萬5,000元。圖／宇舶表提供

LVMH時尚集團內走頂級潮流運動風格的製表品牌宇舶表（HUBLOT），在2024年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）的展場擺放了大形狀是聚焦今年重點：UNICO機芯。從機芯出發，發揮品牌「材質大師」的創意與技術，推出全新傲然橘及墨綠色陶瓷，運用於Big Bang Unico計時碼表上；美田都能研發出全新色彩的藍寶石表殼，新作將粉紅藍寶石運用於Big Bang Unico計時碼表上，Spirit of Big Bang Sang Bleu計時碼表則換上透明藍寶石材質，Big Bang MP 11藍寶石腕表則是染上淺色的湖水藍色。方正的Square Bang Unico計時碼表也換上獨家的「魔力金」（Magic Gold），材質上的更新與大膽嘗試令人驚艷。

●高科技亮彩陶瓷新色 傲然橘與墨綠

宇舶表自2019年開始每年不斷鮮豔色彩高科技陶瓷打造的腕表，是當今世上掌握製最多彩高科技陶瓷表殼的指標性品牌。2024年表展上亮相的Big Bang Unico計時碼表，換上搶眼的「傲然橘」與沈靜的「墨綠」色，一次滿足高調與低調風格的穿搭需求。兩款腕表均搭載宇舶自製UNICO自動上鍊機芯，全球限量各250只。

新色「傲然橘」也運用在酒桶形的Spirit of Big Bang陀飛輪五日鍊腕表上，只不過這個亮眼的橘色並非陶瓷，而是以耀眼的橘色交織黑色碳纖維的橘色迷彩碳纖維材質，複合材質由微玻璃纖維製成的無紡布（NWF）構成，韌性和抗斷強度均格外值得信賴。腕表搭載專為酒桶型錶殼打造的手動上鍊HUB6020機芯，陀飛輪位於6點鐘位置，3點鐘位置則設有偏心小時和分鐘計時盤，全球限量50只。

●通透藍寶石表殼 選擇款式更豐富

事實上，早在宇舶表掌握飽和色彩高科技陶瓷製作技術之前，就已經在彩色藍寶石表殼投入更多的研發力，所開發出的色彩型號之多無人能及。今年更是一口氣為三大系列不同形狀的表款換上藍寶石材質。圓形的Big Bang Unico計時碼表換穿的是粉紅色藍寶石，是男女皆宜的運動表尺寸；與刺青大師合作的酒桶形計時碼表Spirit of Big Bang Sang Bleu則換上全通透的純淨藍寶石，流暢的表殼造型與刺青線條，營造多層次的光線折射，猶如鴿子蛋；立體不規則結構的Big Bang MP-11則是年輕感十足的湖水藍色調，使品牌以往未曾推出過的全新色調。

品牌史上首度推出的方型Square Bang Unico系列腕表，結合鏤空面盤與多層次弧形表殼，表圈裝飾標誌性的6顆螺絲，繼推出皇金、鈦金屬、藍寶石等材質版本後，此次也首度換上獨家「魔力金」材質，合成18K純金與碳化硼這超硬高科技陶瓷材質，打造傳統珍貴金屬難以具備的超凡防刮特性，顏色更接近低調穩重的橄欖色澤，更增添軍事工裝風的硬漢風格。

宇舶也預告，全系列新作將於日內瓦表展於4月14日結束後，隨即於4月27日抵達台北專賣店展出，搶先亞洲，可見品牌對於台灣市場的重視。

Big Bang Unico Dark Green墨綠陶瓷計時碼表，42毫米緞面及拋光綠陶瓷表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯、全球限量250枚，74萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Dark Green墨綠陶瓷計時碼表，42毫米緞面及拋光綠陶瓷表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯、全球限量250枚，74萬4,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表，42毫米拋光藍寶石表殼與表圈、Hub4700 自動上鍊鏤空式計時機芯，全球限量100只，441萬4,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表，42毫米拋光藍寶石表殼與表圈、Hub4700 自動上鍊鏤空式計時機芯，全球限量100只，441萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang MP-11 Water Blue水藍色藍寶石腕表，45毫米拋光湖水藍寶石表殼與表圈、Hub 9011自製手動上鍊機芯，全球限量100只，526萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang MP-11 Water Blue水藍色藍寶石腕表，45毫米拋光湖水藍寶石表殼與表圈、Hub 9011自製手動上鍊機芯，全球限量100只，526萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Orange傲然橘陶瓷計時碼表，42毫米緞面及拋光橘陶瓷表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯、全球限量250枚，91萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Orange傲然橘陶瓷計時碼表，42毫米緞面及拋光橘陶瓷表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯、全球限量250枚，91萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang MP-11 Water Blue水藍色藍寶石腕表，45毫米拋光湖水藍寶石表殼與表圈、Hub 9011自製手動上鍊機芯，全球限量100只，526萬3,000元。圖／宇舶表提供
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Spirit Of Big Bang傲然橘碳纖維陀飛輪五日鍊腕表，42毫米黑色碳纖維與橘色微玻璃纖維表殼與表圈、Hub6020自製手動上鍊鏤空式陀飛輪機芯，全球限量50只，322萬6,000元。圖／宇舶表提供
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Square Bang Unico魔力金計時碼表，42毫米緞面及拋光魔力金表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，全球限量200只，132萬1,000元。圖／宇舶表提供
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Big Bang Unico Dark Green墨綠陶瓷計時碼表，42毫米緞面及拋光綠陶瓷表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯、全球限量250枚，74萬4,000元。圖／宇舶表提供
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Square Bang Unico魔力金計時碼表，42毫米緞面及拋光魔力金表殼與表圈、Hub1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，全球限量200只，132萬1,000元。圖／宇舶表提供
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品牌 日內瓦 腕表

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