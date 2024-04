24WW表展／創意材質大師HUBLOT 一手掌握Pantone全色調

LVMH時尚集團內走頂級潮流運動風格的製表品牌宇舶表(HUBLOT),在2024年日內瓦鐘表與奇蹟表展(Watches and Wonders)的展場擺放了大形狀是聚焦今年重點:UNICO機芯。從機芯出發,發揮品牌「材質大師」的創意與技術,推出全新傲然橘及墨綠色陶瓷,運用於Big Bang Unico計時碼表上;美田都能研發出全新色彩的藍寶石表殼,新作將粉紅藍寶石運用於Big Bang Unico計時碼表上,Spirit of Big Bang Sang Bleu計時碼表則換上透明藍寶石材質,Big Bang MP 11藍寶石腕表則是染上淺色的湖水藍色。方正的Square Bang Unico計時碼表也換上獨家的「魔力金」(Magic Gold),材質上的更新與大膽嘗試令人驚艷。

●高科技亮彩陶瓷新色 傲然橘與墨綠

宇舶表自2019年開始每年不斷鮮豔色彩高科技陶瓷打造的腕表,是當今世上掌握製最多彩高科技陶瓷表殼的指標性品牌。2024年表展上亮相的Big Bang Unico計時碼表,換上搶眼的「傲然橘」與沈靜的「墨綠」色,一次滿足高調與低調風格的穿搭需求。兩款腕表均搭載宇舶自製UNICO自動上鍊機芯,全球限量各250只。

新色「傲然橘」也運用在酒桶形的Spirit of Big Bang陀飛輪五日鍊腕表上,只不過這個亮眼的橘色並非陶瓷,而是以耀眼的橘色交織黑色碳纖維的橘色迷彩碳纖維材質,複合材質由微玻璃纖維製成的無紡布(NWF)構成,韌性和抗斷強度均格外值得信賴。腕表搭載專為酒桶型錶殼打造的手動上鍊HUB6020機芯,陀飛輪位於6點鐘位置,3點鐘位置則設有偏心小時和分鐘計時盤,全球限量50只。

●通透藍寶石表殼 選擇款式更豐富

事實上,早在宇舶表掌握飽和色彩高科技陶瓷製作技術之前,就已經在彩色藍寶石表殼投入更多的研發力,所開發出的色彩型號之多無人能及。今年更是一口氣為三大系列不同形狀的表款換上藍寶石材質。圓形的Big Bang Unico計時碼表換穿的是粉紅色藍寶石,是男女皆宜的運動表尺寸;與刺青大師合作的酒桶形計時碼表Spirit of Big Bang Sang Bleu則換上全通透的純淨藍寶石,流暢的表殼造型與刺青線條,營造多層次的光線折射,猶如鴿子蛋;立體不規則結構的Big Bang MP-11則是年輕感十足的湖水藍色調,使品牌以往未曾推出過的全新色調。

品牌史上首度推出的方型Square Bang Unico系列腕表,結合鏤空面盤與多層次弧形表殼,表圈裝飾標誌性的6顆螺絲,繼推出皇金、鈦金屬、藍寶石等材質版本後,此次也首度換上獨家「魔力金」材質,合成18K純金與碳化硼這超硬高科技陶瓷材質,打造傳統珍貴金屬難以具備的超凡防刮特性,顏色更接近低調穩重的橄欖色澤,更增添軍事工裝風的硬漢風格。