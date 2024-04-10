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7-ELEVEN京都宇治抹茶盛宴！「抹茶生巧克力風味大福、抹茶芋泥泡芙」快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，使用日本進口森半製茶所的宇治抹茶，並與京都府宇治市吉祥物「茶茶小王子」聯名合作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，使用日本進口森半製茶所的宇治抹茶，並與京都府宇治市吉祥物「茶茶小王子」聯名合作。圖／7-ELEVEN提供

抹茶控最愛的超商抹茶季來了！7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，使用日本進口森半製茶所的宇治抹茶，並與京都府宇治市吉祥物「茶茶小王子」聯名合作，本次共開發6款獨家新品，系列商品嚴選來自京都宇治的正宗抹茶，將芋泥、屏東萬丹紅豆、白玉、生巧克力、鮮奶油等多元素材分別巧妙運用在單片土司、生乳捲、大福、泡芙、軟法麵包等商品結構，將美味結合創意，帶給消費者觸動味蕾的各種抹茶驚喜。

7-ELEVEN觀察到節令限定的特殊口味最受到超商客群歡迎，其中草莓、芋頭、抹茶三大類別最受女性上班族和年輕學子喜愛，尤其近年推出「抹茶」主題活動、跨界聯名開發新品，皆能掀起熱賣話題。今年春季7-ELEVEN攜手「茶茶小王子」共同推廣宇治抹茶季，使用的抹茶粉嚴選於1836年成立至今歷史悠久的百年品牌「森半製茶所抹茶」，以正統覆下栽培法減少光照種植，茶香鮮美甘甜，運用在甜點上有著恰到好處的微苦澀味，共推出6款高雅細緻的抹茶系列商品，於7-ELEVEN獨家上市。

7-ELEVEN此次新品有別市面上冷藏糕點或冰品單一品項的呈現方式，特別依據最合適的口感和商品特性，橫跨常溫、冷藏、冷凍3大類別祭出新品。常溫麵包共有3款選擇，適合做為春遊、野餐隨身攜帶的點心，7-ELEVEN人氣麵包品牌「愛餡大亨」推出「抹茶紅豆白玉軟法」（售價42元），抹茶軟法麵包夾上最合拍的香甜紅豆、軟綿麻糬等餡料，適合偏好嚼感的消費者；「抹茶紅豆捲餡土司」（售價39元）是超商通路首支的單片捲餡土司，每片厚切達3公分，一口咬下就能感受到抹茶香與蜜漬紅豆的絕妙融合；「抹茶蕨餅蛋糕捲」（售價42元）將鬆軟紮實的抹茶蛋糕捲捲入清爽蕨餅和奶霜，質地綿密細膩，帶有清新茶香。

冷藏及冷凍甜點部分，首推「抹茶生乳捲」（售價59元），以濃厚宇治抹茶粉搭配鮮奶油，呈現抹茶歐蕾風味；「抹茶生巧克力風味大福」（售價39元）以Q彈大福外皮包裹濃抹茶鮮奶油、抹茶生巧克力，口感軟Q不黏牙，有著大人系特有苦甜滋味。最後推薦隱藏版有著兩種吃法的冷凍甜點「抹茶芋泥泡芙」（售價69元），直接吃有著冰淇淋的口感，冰涼過癮，稍作回溫後，抹茶和芋泥的香氣就會更加鮮明，可做為冷凍冰箱常備甜點。

7-ELEVEN也指出，甜點是重點發展的商品類別，多年來深耕烘焙市場，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，尤其在辦公商圈買正餐購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成。自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等豐富選擇，現已突破800店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長，一年下來已有千萬人次體驗，滿足消費者多元的餐食需求。

7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，冷藏甜點包括「抹茶生乳捲」「抹茶生巧克力風味大福」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，冷藏甜點包括「抹茶生乳捲」「抹茶生巧克力風味大福」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，此次新品依據最合適的口感和商品特性，橫跨常溫、冷藏、冷凍3大類別。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，此次新品依據最合適的口感和商品特性，橫跨常溫、冷藏、冷凍3大類別。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，「抹茶芋泥泡芙」直接吃有著冰淇淋的口感，冰涼過癮，稍作回溫後，抹茶和芋泥的香氣就會更加鮮明，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，「抹茶芋泥泡芙」直接吃有著冰淇淋的口感，冰涼過癮，稍作回溫後，抹茶和芋泥的香氣就會更加鮮明，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，常溫麵包共有3款選擇，適合做為春遊、野餐隨身攜帶的點心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出宇治抹茶季，常溫麵包共有3款選擇，適合做為春遊、野餐隨身攜帶的點心。圖／7-ELEVEN提供

售價 甜點 麵包

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