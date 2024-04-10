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文策院攜手榮耀基金會 共推臺灣音樂劇創投媒合平台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／榮耀基金會提供
圖／榮耀基金會提供

為了加速臺灣音樂劇產業化發展，並促進創投媒合，文化內容策進院（文策院）今（9）日與榮耀基金會合作，並由榮耀基金會串聯相關文化內容產業創投天使夥伴，共同推出「讀劇匯—音樂劇創投媒合平台 Taiwan Musical Reading Festival」，期待未來透過資金挹注、人才培育以及產業社群的串連，孵化更多作品，開拓臺灣音樂劇市場。

今日發布會由榮耀基金會董事長雷輝、董事王師、董事吳定謙、文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉等共同出席，多位創投天使夥伴也到場支持，包括大清華傳媒董事長成群傑、大慕可可董事長林昱伶、華研音樂大中華區總裁何燕玲、有戲娛樂董事長朱漢光、樂到家國際娛樂董事長暨總經理郝柏翔、udnFunLife 聯合數位文創品牌暨市場發展部總監陳文娜、和氣資本合夥人鄭晴元、貝殼放大策略長陳宏奕、綠光創藝總經理王芝方等，以行動表達業界對臺灣音樂劇發展的關注和相挺，期待透過這個創投媒合平台，健全台灣音樂劇的產業鏈結構，為音樂劇產業帶來更多資源與動能。

「讀劇匯—音樂劇創投媒合平台 Taiwan Musical Reading Festival」期望從音樂劇的概念發想到正式製作演出，一路陪伴製作團隊。榮耀基金會董事長雷輝表示，音樂劇現在在世界各地都是十分重要的表演形式，一直以來都希望能扶植台灣音樂劇，讓市場看見好內容、讓產業更成熟，這次感謝眾多跨域的文化內容產業夥伴一起參與，期待未來能打造具市場競爭力、多元變現的臺灣現象級 IP 作品。文策院董事長蔡嘉駿表示，今天非常榮幸能與榮耀基金會合作，期待能具體協助臺灣音樂劇的產業化發展，他也強調，隨著AI產業的發展，像是舞台劇、音樂劇等的實體演出更顯示出不可被取代的價值。希望透過這個平台，培育出更多具有國際水準的優秀音樂劇作品，讓臺灣的音樂劇產業能夠在國際舞台上發光發熱。

眾多產業創投天使夥伴也分享對這項合作的期許，大清華傳媒董事長成群傑期許未來的參與，希望大清華現有的展演空間與經驗，能為臺灣音樂劇產業帶來更多的創新力量；大慕可可董事長林昱伶表示音樂劇投資能帶來穩定獲利，也期待未來一起為臺灣音樂劇找到更多不同的可能性；華研音樂大中華區何燕玲總裁指出，希望未來台灣音樂劇也能產生讓人耳熟能詳的音樂作品；樂到家國際娛樂董事長暨總經理郝柏翔分享自己的生活經驗，希望擴大臺灣音樂劇的觀賞人口；udnFunLife 聯合數位文創品牌暨市場發展部陳文娜總監說，透過合作可望接觸到更多好的作品以及投資的機會；和氣資本合夥人鄭晴元開心提到，自己也將透過劇場的經驗，陪伴創作者一路成長；貝殼放大策略長陳宏奕從自己身為創作者的經驗出發，希望未來能透過更多群募的力量，協助作品宣傳，也產生更多好作品；綠光創藝總經理王芝方分享，綠光這幾年積極往產業化發展，希望這個合作能更加速臺灣音樂劇產業的正向循環。

平台將於4月9日開始接受音樂劇團隊報名，選出最多8組團隊，每組團隊應完成至少2場公開讀劇演出。入選團隊更可參與提案企劃培訓工作坊、實戰演練交流會，並於音樂劇提案Pitching專場正式對創投天使夥伴進行提案，期望能提升團隊對投資方及市場的溝通能力。榮耀基金會將與文策院、創投天使夥伴等，共同觀賞入選作品的讀劇演出，讀劇匯也將收集觀眾意見並進行分析，作為評選參考。最終評選得票數最高的兩部潛力作品將各獲得新台幣50萬元製作啟動資金，更有機會在提出後續製作計畫後，由榮耀基金會與文策院共同輔導申請文策院專案投資。

榮耀基金會（全名：財團法人臺北市榮耀文創產業基金會）是臺灣首個專注於推動音樂劇產業發展的基金會，期望透過提供友善環境、串連資金與資源，協助臺灣音樂劇往產業化邁進。基金會打造音樂劇創生基地「二條通劇匯」，作為業內共學及交流場域、創作發表及實驗之舞台。自2023年起，基金會常態舉辦給創作者的劇本研讀會及創作工作坊，並邀請各界專業人士於「製作人論壇」分享產業經驗給音樂劇製作、行銷從業者；在國際互動上，也安排來臺巡演的韓國音樂劇團隊與臺灣業界進行交流。2024年，榮耀基金會以產業化人才培育、作品孵育加速器、社群串連與市場溝通為營運三大目標，期許能讓作品在更穩健的基礎下研發，健全音樂劇作品的產製流程，為市場孵育更多經典音樂劇，讓作品的價值永續。

讀劇匯-音樂劇創投媒合平台 計畫簡章： https://pse.is/5rxncq

成熟IP改編音樂劇孵育計畫：https://www.gloryfoundation.com.tw/hot-news.php?sn=124

團隊 文策院 音樂劇

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