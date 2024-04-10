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24WW表展／江詩丹頓史上最強超級複雜功能 概念表很香

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓（Vacheron Constantin）於2024年鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）上發表今年新作，焦點為櫥窗內品牌有史以來融會最多複雜功能的Les Cabinotiers閣樓工匠系列訂製時計：The Berkley Grand Complication，擁有高達63項複雜功能。而另一亮點則是2020年誕生的Égérie女表系列推出品牌首個直擊嗅覺的沈浸式概念表，是品牌與高級訂製時裝設計師殷亦晴（Yiqing Yin）的創意發想。

除此之外，今年歡慶20周年的Patrimony系列推出風情復古的手上鍊超薄表款及逆跳月相；Traditionnelle系列限量迎來陀飛輪單按把計時碼表；休閒運動主力Overseas推出全新深綠色表盤的選擇，正裝休閒都有相當貼近市場的選擇。

●貴客掛名訂製 耗時11年研發

掛在品牌展場櫥窗內的這枚閣樓工匠系列The Berkley Grand Complication，故事源自於品牌於2015年歡慶260周年時，打造的編號 57260複雜功能時計，當時由品牌三位大師以8年時間開發具備57項複雜功能的奇蹟傑作，最後由這位美國藏家Berkley內入私人收藏。而在一起構思兼具猶太曆的編號 57260的時過程中，Berkley也開始有了想要可呈現非西方曆法時計的想法，這也是這枚The Berkley Grand Complication誕生的開始。

The Berkley Grand Complication是世界上首枚可精準運行至 2200 年的中國曆法萬年曆時計，由打造編號57260的三位資深製表師協力合作，機芯結構共概分成5層。以農曆的原理發想，與以往許多品牌以西曆為基礎，在表面以農曆顯示的方式不同。雙面時計的正面盤主要彙集了中國傳統農曆的各項曆法顯示，萬年曆資訊均以漢字標注，包括日期星期和月份等，格里高利萬年曆資訊顯示於背面表盤上，基於格里高利曆的ISO 8601國際標準，以及除了曆法顯示的的天文功能如星空圖等。

●Égérie可以聞得到的時間 Patrimony歡慶20週年

2020年推出的女表Égérie此番推出的非賣品概念表，結合高級製表、高級訂製服表、以及高級香水，表盤採用系列經典的紫色幾鏤雕花珍珠母貝，沒有時標的表板上僅於2點半位置顯示月相，表帶則為交織珍珠母貝的高訂刺繡材質，並將香包埋藏在表帶內，實現多重感官的沈浸式奢華體驗。從這款概念表延伸而出的Égérie月相女表，同樣採用粉紫色調的珍珠母貝為表盤，在2點半位置表冠下顯示月相，配清晰易讀的阿拉伯數字時標，限量100枚。

歡慶20週年的Patrimony系列，今年以1950年代的風格重新演繹經典的超薄手上鍊表款，表殼也從以往的40毫米縮減至39毫米。拱形表盤裝飾復古感的古銀色旭日紋，配棒狀指針、時標以及「珠粒式」分鐘刻度圈，讓人想起1950年代的簡約美學風格，提供粉紅金配蔚藍色以及白金表殼配橄欖綠鱷魚皮表帶兩種選擇，並有配古銀色表盤與綠鱷魚皮表帶的42.5毫米的自動逆跳月。

Traditionnelle與Overseas今年都有推出陀飛輪腕表。Overseas的陀飛輪主要特色在於從表殼、表冠、表圈到表鍊通體以鈦金屬材質打造，配該系列最受歡迎的藍色表盤。Traditionnelle的陀飛輪單按把把計時碼表，搭載2015年時推出的3200機芯，單按把與簡潔的表盤設計讓人能聚焦位於12點鐘位置的陀飛輪，鉑金表殼限量50枚。

Overseas系列今年也一口氣推出4款配有深綠色調表盤的粉紅金腕表，四款新作分別為35毫米款鑲鑽日曆腕表、41 毫米款日曆腕表、42.5毫米款計時腕表，以及41毫米款兩地時間腕表。表盤中央區域以旭日紋緞面拉絲處理，與天鵝絨質感外圈形成光影層次，配有三條可快速替換的表鍊與表帶，包括粉紅金表鍊，以及小牛皮和橡膠材質的深綠色表帶。

Overseas陀飛輪腕表，42.5毫米五級鈦金屬表殼表鍊、江詩丹頓自製2160自動上鍊機芯、配快拆藍色小牛皮表帶與藍色橡膠表帶。圖／江詩丹頓提供
Overseas陀飛輪腕表，42.5毫米五級鈦金屬表殼表鍊、江詩丹頓自製2160自動上鍊機芯、配快拆藍色小牛皮表帶與藍色橡膠表帶。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，39毫米白金表殼、自製1440手動上鍊機芯，配橄欖綠色鱷魚皮革表帶。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，39毫米白金表殼、自製1440手動上鍊機芯，配橄欖綠色鱷魚皮革表帶。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Égérie月向女表，粉紅金表殼、表圈鑲鑽、紫色珍珠母貝表盤、限量100枚。圖／江詩丹頓提供
Égérie月向女表，粉紅金表殼、表圈鑲鑽、紫色珍珠母貝表盤、限量100枚。圖／江詩丹頓提供
Overseas兩地時間腕表，41毫米粉紅金表殼、江詩丹頓自製5110 DT自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Overseas兩地時間腕表，41毫米粉紅金表殼、江詩丹頓自製5110 DT自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Overseas陀飛輪腕表，42.5毫米五級鈦金屬表殼表鍊、江詩丹頓自製2160自動上鍊機芯、配快拆藍色小牛皮表帶與藍色橡膠表帶。圖／江詩丹頓提供
Overseas陀飛輪腕表，42.5毫米五級鈦金屬表殼表鍊、江詩丹頓自製2160自動上鍊機芯、配快拆藍色小牛皮表帶與藍色橡膠表帶。圖／江詩丹頓提供
Overseas Green Dials系列自動上鍊腕表，35毫米18K 5N粉紅金表殼表鍊、表圈鑲鑽、江詩丹頓自製1088/1自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Overseas Green Dials系列自動上鍊腕表，35毫米18K 5N粉紅金表殼表鍊、表圈鑲鑽、江詩丹頓自製1088/1自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Overseas計時腕表，42.5毫米18K 5N粉紅金表殼表鍊、江詩丹頓自製5200自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Overseas計時腕表，42.5毫米18K 5N粉紅金表殼表鍊、江詩丹頓自製5200自動上鍊機芯。圖／江詩丹頓提供
Grand Lady Kalla高級珠寶時計，18K白金鑲嵌57克拉鑽石，可轉換設計，隨附縞瑪瑙珍珠長項鍊。圖／江詩丹頓提供
Grand Lady Kalla高級珠寶時計，18K白金鑲嵌57克拉鑽石，可轉換設計，隨附縞瑪瑙珍珠長項鍊。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Patrimony月相逆跳日曆腕表，42.5白金表殼、品牌自製2460 R31L自動上鍊機芯具月相與逆跳日曆功能。圖／江詩丹頓提供
Patrimony月相逆跳日曆腕表，42.5白金表殼、品牌自製2460 R31L自動上鍊機芯具月相與逆跳日曆功能。圖／江詩丹頓提供
Égérie月相女表，粉紅金表殼、表圈鑲鑽、紫色珍珠母貝表盤、限量100枚。圖／江詩丹頓提供
Égérie月相女表，粉紅金表殼、表圈鑲鑽、紫色珍珠母貝表盤、限量100枚。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Grand Lady Kalla高級珠寶時計，18K白金鑲嵌57克拉鑽石，可轉換設計，隨附縞瑪瑙珍珠長項鍊。圖／江詩丹頓提供
Grand Lady Kalla高級珠寶時計，18K白金鑲嵌57克拉鑽石，可轉換設計，隨附縞瑪瑙珍珠長項鍊。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers系列The Berkley Grand Complication ，擁有63項複雜功能的超級時計。圖／江詩丹頓提供
Traditionnelle陀飛輪單按把計時碼表，鉑金表殼、江詩丹頓自製3200機芯，限量50枚。圖／江詩丹頓提供
Traditionnelle陀飛輪單按把計時碼表，鉑金表殼、江詩丹頓自製3200機芯，限量50枚。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，39毫米粉紅金表殼、自製1440手動上鍊機芯，配蔚藍色鱷魚皮革表帶。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，39毫米粉紅金表殼、自製1440手動上鍊機芯，配蔚藍色鱷魚皮革表帶。圖／江詩丹頓提供

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