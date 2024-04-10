24WW表展／江詩丹頓史上最強超級複雜功能 概念表很香

江詩丹頓（Vacheron Constantin）於2024年鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）上發表今年新作，焦點為櫥窗內品牌有史以來融會最多複雜功能的Les Cabinotiers閣樓工匠系列訂製時計：The Berkley Grand Complication，擁有高達63項複雜功能。而另一亮點則是2020年誕生的Égérie女表系列推出品牌首個直擊嗅覺的沈浸式概念表，是品牌與高級訂製時裝設計師殷亦晴（Yiqing Yin）的創意發想。

除此之外，今年歡慶20周年的Patrimony系列推出風情復古的手上鍊超薄表款及逆跳月相；Traditionnelle系列限量迎來陀飛輪單按把計時碼表；休閒運動主力Overseas推出全新深綠色表盤的選擇，正裝休閒都有相當貼近市場的選擇。

●貴客掛名訂製 耗時11年研發

掛在品牌展場櫥窗內的這枚閣樓工匠系列The Berkley Grand Complication，故事源自於品牌於2015年歡慶260周年時，打造的編號 57260複雜功能時計，當時由品牌三位大師以8年時間開發具備57項複雜功能的奇蹟傑作，最後由這位美國藏家Berkley內入私人收藏。而在一起構思兼具猶太曆的編號 57260的時過程中，Berkley也開始有了想要可呈現非西方曆法時計的想法，這也是這枚The Berkley Grand Complication誕生的開始。

The Berkley Grand Complication是世界上首枚可精準運行至 2200 年的中國曆法萬年曆時計，由打造編號57260的三位資深製表師協力合作，機芯結構共概分成5層。以農曆的原理發想，與以往許多品牌以西曆為基礎，在表面以農曆顯示的方式不同。雙面時計的正面盤主要彙集了中國傳統農曆的各項曆法顯示，萬年曆資訊均以漢字標注，包括日期星期和月份等，格里高利萬年曆資訊顯示於背面表盤上，基於格里高利曆的ISO 8601國際標準，以及除了曆法顯示的的天文功能如星空圖等。

●Égérie可以聞得到的時間 Patrimony歡慶20週年

2020年推出的女表Égérie此番推出的非賣品概念表，結合高級製表、高級訂製服表、以及高級香水，表盤採用系列經典的紫色幾鏤雕花珍珠母貝，沒有時標的表板上僅於2點半位置顯示月相，表帶則為交織珍珠母貝的高訂刺繡材質，並將香包埋藏在表帶內，實現多重感官的沈浸式奢華體驗。從這款概念表延伸而出的Égérie月相女表，同樣採用粉紫色調的珍珠母貝為表盤，在2點半位置表冠下顯示月相，配清晰易讀的阿拉伯數字時標，限量100枚。

歡慶20週年的Patrimony系列，今年以1950年代的風格重新演繹經典的超薄手上鍊表款，表殼也從以往的40毫米縮減至39毫米。拱形表盤裝飾復古感的古銀色旭日紋，配棒狀指針、時標以及「珠粒式」分鐘刻度圈，讓人想起1950年代的簡約美學風格，提供粉紅金配蔚藍色以及白金表殼配橄欖綠鱷魚皮表帶兩種選擇，並有配古銀色表盤與綠鱷魚皮表帶的42.5毫米的自動逆跳月。

Traditionnelle與Overseas今年都有推出陀飛輪腕表。Overseas的陀飛輪主要特色在於從表殼、表冠、表圈到表鍊通體以鈦金屬材質打造，配該系列最受歡迎的藍色表盤。Traditionnelle的陀飛輪單按把把計時碼表，搭載2015年時推出的3200機芯，單按把與簡潔的表盤設計讓人能聚焦位於12點鐘位置的陀飛輪，鉑金表殼限量50枚。