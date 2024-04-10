精準代名詞新誕生！歐米茄將推全新「精準實驗室」

先天的限制總透過科技的不斷試驗，展現人類意志的持續前進。瑞士高級鐘表品牌OMEGA宣布，將正式啟用「精準實驗室」（The Laboratoire de Précision），未來並將為旗下腕表提供更勝於現行「瑞士天文台」的頂級品質保證。

到底這個「精準實驗室」是如何運作的？此項機構將獲得「瑞士認證服務機構」（SAS）的正式授權、並通過「ISO / IEC 17025：2017」的測試實驗室」認證，將為表款進行替代和獨立的測試；如何測試？精準實驗室的測試方法之一是根據ISO 3159標準、也就是常被稱為「天文台」表進行量測，然而有別於目前瑞士天文台在檢測時每隔24小時才進行一次，「精準實驗室 」的測試將為連續15天進行，因此更為完整、持續、縝密。