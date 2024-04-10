精準代名詞新誕生！歐米茄將推全新「精準實驗室」
先天的限制總透過科技的不斷試驗，展現人類意志的持續前進。瑞士高級鐘表品牌OMEGA宣布，將正式啟用「精準實驗室」（The Laboratoire de Précision），未來並將為旗下腕表提供更勝於現行「瑞士天文台」的頂級品質保證。
到底這個「精準實驗室」是如何運作的？此項機構將獲得「瑞士認證服務機構」（SAS）的正式授權、並通過「ISO / IEC 17025：2017」的測試實驗室」認證，將為表款進行替代和獨立的測試；如何測試？精準實驗室的測試方法之一是根據ISO 3159標準、也就是常被稱為「天文台」表進行量測，然而有別於目前瑞士天文台在檢測時每隔24小時才進行一次，「精準實驗室 」的測試將為連續15天進行，因此更為完整、持續、縝密。
同時OMEGA也宣佈了，精準實驗室將同時於瑞士設立兩處地點，其一位於OMEGA博物館所在地的比爾（Biel）、另一處則位於維勒雷（Villeret），兩地空間將約為1,000平方米、折合坪數約為303坪。未來除了現行的瑞士天文台認證（COSC）、瑞士聯邦計量科學研究院認證（METAS），「精準實驗室」也將成為精密、高品質的又一代名詞，至於第一只OMEGA表款將在何時問世？會是OMEGA旗下的哪一系列的哪一只重點表款？且讓人拭目以待。
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