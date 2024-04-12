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踏出圓夢第一步！台灣創新棒球協會摘星計劃募資正式啟動

聯合新聞網／ 優嘖國際
全新《摘星計劃Pick Star Program》正式啟動，致力打造台灣棒球人才資料庫。 圖片：台灣創新棒球協會提供。
全新《摘星計劃Pick Star Program》正式啟動，致力打造台灣棒球人才資料庫。 圖片：台灣創新棒球協會提供。

棒球熱持續延燒！3月初先是由聯合數位文創主辦的TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合成功讓大眾感受到精彩球賽與台北大巨蛋的魅力，然而4月將不會只是讓您當繼續當觀眾作壁上觀，由台灣創新棒球協會攜手優嘖共同策畫，結合現今國際主流的棒球「運動科學(下稱運科)」概念所推出《摘星計劃Pick Star Program》將正式於4月12日在全台最大募資平台嘖嘖上線，不管是您身邊臥虎藏龍的棒球好手還是您本人，都有機會成為閃耀的棒球新星。上線早鳥優惠限時推出中，詳情請見《摘星計劃Pick Star Program》嘖嘖募資頁面

台灣創新棒球協會一直以來致力厚植台灣棒球實力，希望透過結合時下主流棒球運科的概念，不但能建立完整的棒球人才資料庫，也更能提供可能過往尚未受到矚目的球員，有重新被發現的機會。

摘星計畫代言人統一獅隊球星唐肇廷親自下場測試。 圖片：台灣創新棒球協會提供。
摘星計畫代言人統一獅隊球星唐肇廷親自下場測試。 圖片：台灣創新棒球協會提供。

「摘星計畫是我們參考國外的概念，打造出解決問題的方案。」台灣創新棒球協會理事長陳銘駒長年投入台灣的棒球產業中打拚，並且時常往返美國與台灣兩地，非常清楚台灣棒球目前所需要的就是運動科學的普及，因此摘星計畫能利用專業儀器讓選手的表現與能力數據化，不但能清楚且客觀地發現自身優、弱勢加以調整，也可以在日後訓練計劃上更有效率。

《摘星計劃Pick Star Program》使用Rapsodo PITCHING 2.0 及 HITTING2.0。 圖片：台灣創新棒球協會提供。
《摘星計劃Pick Star Program》使用Rapsodo PITCHING 2.0 及 HITTING2.0。 圖片：台灣創新棒球協會提供。

《摘星計劃Pick Star Program》使用Rapsodo PITCHING 2.0及Rapsodo HITTING2.0兩種專業且公信力十足的儀器，可以檢測出選手有關打擊與投球的各項數據指標，最終不但能將檢測數據結果輸出成一份完整的「棒球履歷表」作為選手日後向各職業球團毛遂自薦的最佳利器，所有數據也都會透過網路雲端匯入到台灣棒球人才資料庫中，供職業球團等有關單位能取用參考，真正做到能讓台灣棒球人才被廣泛看見的目標。

《摘星計劃Pick Star Program》其實在過去曾經以科班生但未能受到矚目的選手為主進行推廣，如今和致力發展文化娛樂產業的優嘖國際合作，經過連日審慎評估及反覆討論修正，決定以2.0改版之姿登上嘖嘖，希望將對象擴大到非科班的一般生、心中仍然有棒球夢的社會人士以及喜愛棒球的普羅大眾，不分年齡與性別只要對棒球有愛，有想要站上球場發光的朋友，都歡迎透過《摘星計劃Pick Star Program》展現出最好的自己，大家一起來共襄盛舉吧！

履歷表 職業 運動

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