日本熱銷神墊強勢登台！「 Medifeel｜3D溫感按摩墊 」嘖嘖集資即將啟動　

熱銷日本的Medifeel3D溫感按摩墊正式登台，將帶來全新按摩體驗。 圖片：Medifeel提供

「扭轉人生前，先扭轉筋骨吧！」

救星即將登場！步調快工作壓力大，根據統計大家在生活中遭遇到的所有困擾當中，因久坐低頭產生的肩頸緊繃就佔據超過八成，其他包括久站造成腰酸背痛以及失眠等問題也相當常見！這時候交給來自日本的Medifeel就對了！在日本熱銷超過4千萬的【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】即將於4月11日登上台灣最大募資平台嘖嘖，準備用比日本還殺的6折超早鳥優惠價讓全台灣的朋友扭轉起來，筋骨「桑幾壘」！

「伸展體驗全新革命！？Medifeel業界首創技術千萬別錯過！」

【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】來自日本的Medifeel團隊監製研發，近期更創下日本知名電商按摩排行榜冠軍，有別於市面上的按摩床墊，Medifeel 期望從根本解決問題！獨家22顆氣囊10秒充氣完成，透過溫、伸、好的3D立體氣墊按摩手法。針對頸部、背部、腰部的集中按摩，以及加強模式特色達到背部伸展、頸部和包覆骨盆氣囊相反膨脹的扭轉效果、透過左右氣囊交替充氣並輕輕晃動身體來營造放鬆效果的模式。讓你享受全新的療癒體驗感』，替身體長期累積的緊繃感帶來真正的鬆。

日本消費者口碑好評如潮「這個按摩墊非常好。與之前的按摩機不同。從頸部到臀部，透過氣墊的力量拉伸、扭曲和提升，非常舒適。感覺到身體肌肉被舒展，這種感覺很好。對於背部疼痛的我來說，最舒適的是讓背部得到伸展。加熱功能也很溫暖舒緩。」「雖然只有兩個強度選擇，但強度完全夠用，十分滿意。感受到氣囊按摩器的力道。相較於按摩球，這款感覺更像是手掌在施加壓力，不會局部疼痛，過程中會漸漸感到溫暖」

若您有長期慢性背部、腰部疼痛或筋骨僵硬，可能在日常生活受到很多困擾，間接影響心血管年齡、身體循環以及關節靈活度，而【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】能夠溫和按摩，使用3D氣囊功能效果，有別於坊間的按摩球滾動，所以不會感到疼痛，同時也能輕鬆折疊！收納後最長邊只有60公分，靈活收納不占空間。

【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】結合瑜珈伸展動作與整復推拿手法，其中業界首創的扭轉功能，通過扭轉拉筋伸展，仿職人手技，搭配從肩頸、胸背、腰臀，全面有效拉筋伸展，舒緩緊張肌肉，身體的僵硬得到了緩解，不再因背痛、腰痛而感到很吃力，搭配睡前使用這款按摩墊，讓原本十分疼痛和沉重的腰痛確實變得輕鬆了許多。改善不良體態帶來的不適感，全面提升生活品質；同時透過三種不同模式、伸展模式、放鬆模式、扭轉模式，使用者根據需求自由選擇，都能找到最適合自己的最佳力道！被動式瑜珈溫和開胸、腰部拉筋伸展，搭配加熱模式，感受到上半身按摩揉捏效果。

解救繁忙辛苦奔波的上班族，因為按摩效果溫和，行動不便及長期臥床的銀髮族也適合居家使用，尤其操作直覺簡單又省電，是現代家庭中的最佳良伴！

「只需躺下，就能感受全新感覺的伸展」，專門設計成躺下馬上進行伸展的床墊，能夠伸展腰部、骨盆、頸部、背部，職人級仿真按摩，讓您輕鬆躺著馬上放鬆的伸展工具。母親節將至，【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】也會是您對辛勞的母親大人表達感謝的最佳送禮選擇！

Medifeel3D溫感按摩墊不但適合忙碌的上班族，銀髮族也可以輕鬆使用。 圖片提供：Medifeel

現在日本知名電商及電視購物引起熱烈迴響並創下亮眼銷售成績，這回【Medifeel｜3D溫感按摩墊】將要在4月11日上午10點30分於全台最大募資平台嘖嘖上與台灣朋友們正式見面，如果想要瞭解更多並獲得超早鳥優惠價的您請盡快把握機會前往 嘖嘖【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】募資頁面 !

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