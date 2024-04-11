日本熱銷神墊強勢登台！「 Medifeel｜3D溫感按摩墊 」嘖嘖集資即將啟動
「扭轉人生前，先扭轉筋骨吧！」
救星即將登場！步調快工作壓力大，根據統計大家在生活中遭遇到的所有困擾當中，因久坐低頭產生的肩頸緊繃就佔據超過八成，其他包括久站造成腰酸背痛以及失眠等問題也相當常見！這時候交給來自日本的Medifeel就對了！在日本熱銷超過4千萬的【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】即將於4月11日登上台灣最大募資平台嘖嘖，準備用比日本還殺的6折超早鳥優惠價讓全台灣的朋友扭轉起來，筋骨「桑幾壘」！
「伸展體驗全新革命！？Medifeel業界首創技術千萬別錯過！」
【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】來自日本的Medifeel團隊監製研發，近期更創下日本知名電商按摩排行榜冠軍，有別於市面上的按摩床墊，Medifeel 期望從根本解決問題！獨家22顆氣囊10秒充氣完成，透過溫、伸、好的3D立體氣墊按摩手法。針對頸部、背部、腰部的集中按摩，以及加強模式特色達到背部伸展、頸部和包覆骨盆氣囊相反膨脹的扭轉效果、透過左右氣囊交替充氣並輕輕晃動身體來營造放鬆效果的模式。讓你享受全新的療癒體驗感』，替身體長期累積的緊繃感帶來真正的鬆。
日本消費者口碑好評如潮「這個按摩墊非常好。與之前的按摩機不同。從頸部到臀部，透過氣墊的力量拉伸、扭曲和提升，非常舒適。感覺到身體肌肉被舒展，這種感覺很好。對於背部疼痛的我來說，最舒適的是讓背部得到伸展。加熱功能也很溫暖舒緩。」「雖然只有兩個強度選擇，但強度完全夠用，十分滿意。感受到氣囊按摩器的力道。相較於按摩球，這款感覺更像是手掌在施加壓力，不會局部疼痛，過程中會漸漸感到溫暖」
若您有長期慢性背部、腰部疼痛或筋骨僵硬，可能在日常生活受到很多困擾，間接影響心血管年齡、身體循環以及關節靈活度，而【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】能夠溫和按摩，使用3D氣囊功能效果，有別於坊間的按摩球滾動，所以不會感到疼痛，同時也能輕鬆折疊！收納後最長邊只有60公分，靈活收納不占空間。
【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】結合瑜珈伸展動作與整復推拿手法，其中業界首創的扭轉功能，通過扭轉拉筋伸展，仿職人手技，搭配從肩頸、胸背、腰臀，全面有效拉筋伸展，舒緩緊張肌肉，身體的僵硬得到了緩解，不再因背痛、腰痛而感到很吃力，搭配睡前使用這款按摩墊，讓原本十分疼痛和沉重的腰痛確實變得輕鬆了許多。改善不良體態帶來的不適感，全面提升生活品質；同時透過三種不同模式、伸展模式、放鬆模式、扭轉模式，使用者根據需求自由選擇，都能找到最適合自己的最佳力道！被動式瑜珈溫和開胸、腰部拉筋伸展，搭配加熱模式，感受到上半身按摩揉捏效果。
解救繁忙辛苦奔波的上班族，因為按摩效果溫和，行動不便及長期臥床的銀髮族也適合居家使用，尤其操作直覺簡單又省電，是現代家庭中的最佳良伴！
「只需躺下，就能感受全新感覺的伸展」，專門設計成躺下馬上進行伸展的床墊，能夠伸展腰部、骨盆、頸部、背部，職人級仿真按摩，讓您輕鬆躺著馬上放鬆的伸展工具。母親節將至，【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】也會是您對辛勞的母親大人表達感謝的最佳送禮選擇！
現在日本知名電商及電視購物引起熱烈迴響並創下亮眼銷售成績，這回【Medifeel｜3D溫感按摩墊】將要在4月11日上午10點30分於全台最大募資平台嘖嘖上與台灣朋友們正式見面，如果想要瞭解更多並獲得超早鳥優惠價的您請盡快把握機會前往嘖嘖【 Medifeel｜3D溫感按摩墊 】募資頁面!
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