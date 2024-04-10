日本設計師出手！經典滑板鞋帶文青風 變身百搭單品

以滑板鞋著稱的Vans再度與東京創意單位Tokyo Design Collective (簡稱TDC) 合作，讓招牌Old Skool鞋款、Slip-On鞋款都變身，重現90年代東京街頭文化美學，成為潮流迷必入手百搭單品。

Vans在這季帶來全新聯名系列鞋款，再度和TDC合作， 由日本時尚品牌Beams前創意總監、滑板與衝浪支線採購以及SSZ總監的加藤忠幸和中田慎介一同操刀，讓經典鞋款除了街頭感，更多了文青風。TDC以重新定義都市機能風格，同時強調功能性出發，將90年代的東京文化帶回街頭融入設計。像是聯名的Old Skool鞋款從跑鞋汲取靈感，鞋身使用麂皮與網眼布料拼接鞋面，並搭配反光側邊條紋；Slip-On鞋款則採用相同的網眼布料鞋面材料，鞋跟處添加反光貼，且都選用輕質且耐用的泡沫鞋墊。同時兩款都提供了藏青色與橄欖綠的對比，藉以呈現不同紋理的層次感，且保持簡練線條感，無論搭配工裝或是日常造型皆合適。

DC SHOES在迎來品牌創立30年之際，特別打造全新CONSTRUCT休閒生活鞋款。圖／DC SHOES提供

若說到滑板鞋怎能不提DC SHOES？在迎來品牌創立30年之際，特別打造全新CONSTRUCT休閒生活鞋款。採用了2022年一推出就熱銷的MANTECA 4鞋款穩定CUPSOLE杯型鞋墊系統，結合內側足部包覆束帶，提供穿著穩定支撐感；外側麂皮拼接透氣網布與撞色風格、搭配鞋後跟的07設計代表著對DC Logo的七星標誌致敬。

Vans聯名Tokyo Design Collective系列Old Skool鞋，2,880元。圖／Vans提供

DC SHOES CONSTRUCT滑板休閒鞋，2,880元。圖／DC SHOES提供