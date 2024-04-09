每場僅34席！SKY Lab攜手泰菜Zaap 獻上限定泰式美饌

甫於去年11月在台北市大安區開幕的「SKY Lab西式居酒屋」，主打不受限的多元料理；今年首場客座活動即邀請到入選《米其林指南》餐廳推薦的超人氣預約制泰國料理「Zaap」，由SKY Lab主廚陳思凱（Jason）與「Zaap」主理人簡士捷（AJ）強強聯手，以傳統泰菜為框架，揉合西式烹調手法，在4月24、25日的晚餐時段，呈獻一系列讓人意想不到且充滿食趣的創新泰式美饌，8道式套餐每位3,280元+10%，每個餐期僅有34席。

「Zaap」主理人簡士捷在大學時深受泰菜吸引，毅然決然一腳踏入充滿辛香料、變幻萬千的泰菜世界。他曾在台北喜來登大飯店的泰菜餐廳 SUKHOTHAI歷練多年，是名廚「阿明師」李明芢與「阿桐師」許雪莉的得力助手，之後更成為米其林一星餐廳「baan」 來台展店的第一位駐店台籍主廚。他在2020年自立門戶，開設屬於自己的餐廳「Zaap」，一開幕即造成熱議，深獲饕客好評。

SKY Lab主廚陳思凱18歲移民加拿大，大學主修企業管理卻對料理十分著迷，在家人的支持下，他大學畢業後進入伯達理工學院（SAIT College）攻讀餐飲管理，畢業後再進入法國藍帶餐飲學院渥太華分院 （Le Cordon Bleu Ottawa）進修磨練。資歷豐富的他，曾於加拿大超人氣新日式料理餐廳Nupo擔任主廚，與打入Netflix The Final Table決賽名廚、同時也是Nupo的經營者Darren MacLean共事，此段經歷讓 Chef Jason有如打通任督二脈，對於各式食材、香料的料理技法與運用技巧更為精進嫻熟，同時也對日法料理的融合與創新更加融會貫通。

這次兩人攜手，每一道菜餚都是兩人共同設計，運用各式經典法式、泰式醬汁的交錯結合，使料理碰撞出迷人驚豔的絢爛火花，打造出令人驚喜的一連串嶄新泰式美饌。

冷前菜「胭脂蝦、青木瓜、綠海鮮醬」翻玩經典泰式酸辣生蝦，將青木瓜淋上以綠辣椒、蒜頭、魚露、椰糖、香菜製成的綠海鮮醬，再捲入滑嫩甜美的胭脂蝦，並巧妙以蛤蜊高湯乳化製成的醬汁與清香迷人的馬告油畫龍點睛，讓鮮味、香氣更添層次，令人欲罷不能。

熱前菜「魚子醬、蟹蛋卷、荷蘭醬」，也趣味十足。一般的泰式蛋捲，多搭配是拉差醬；西式歐姆蛋或班尼迪克蛋等蛋料理，則經常使用荷蘭醬。兩位主廚靈機一動，將泰式蟹肉蛋捲搭配柚子荷蘭醬，讓蟹肉蛋捲多了一抹清新鮮爽。

湯品「番茄、炸起司、冬蔭湯」主廚特別增加蝦頭的比例，讓冬蔭湯風味更加濃郁鮮香，並降低辣度和奶味來襯托炸起司的奶香和番茄的鮮甜，最後再巧妙撒上冬蔭粉，鮮上加鮮。

「春捲、皮蛋、紅咖哩」以皮蛋和豬絞肉製成內餡，以春捲皮包覆後油炸，再淋上乾紅辣椒、南薑、香茅、紅蔥頭、椰漿調煮而成的紅咖哩醬汁，風味獨特鮮明的皮蛋與香濃的紅咖哩在口中層層迸撞，別具食趣。

主菜「炭烤伊比利豬、板條、羅望子魚露」嚴選最高等級的小何賽伊比利豬，擷取口感軟嫩的背脊肉，以簡單炭烤的方式來凸顯豬肉的濃郁肉香，佐以羅望子醬汁，再搭配香氣逼人的泰式炒粄條，令人回味無窮。

◎SKY Lab西式居酒屋

．地址：台北市大安區敦化南路2段63巷24號1樓

．訂位：(02) 2707 3348，或線上訂位https://reurl.cc/NyExx9