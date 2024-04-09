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百達翡麗2024新品全釋出 日內瓦表展「加碼」工藝展覽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
5520RG-001兩地時間響鬧表，玫瑰金與白金、附21K金自動盤之自動上鍊機芯、時間顯示，響鬧與兩地時間功能，839萬5,000元。圖／百達翡麗提供
5520RG-001兩地時間響鬧表，玫瑰金與白金、附21K金自動盤之自動上鍊機芯、時間顯示，響鬧與兩地時間功能，839萬5,000元。圖／百達翡麗提供

2024年的「鐘表與奇蹟」日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）甫於今日正式開展。頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）發表了包含5330G-001世界時區腕表、5738/1R Golden Ellipse腕表、5520RG-001兩地時間響鬧表、5268/461G-001高級珠寶表等合計11款年度新品，同時再將於日內瓦專門店帶來史上最龐大規模的「珍稀手工藝2024」特展，體現自1932年以來為品牌掌舵之斯特恩家族、對傳承近500年來時計裝飾手工藝的不遺餘力。

「珍稀手工藝2024」特展展出的Golden Ellipse腕表「荷蘭春日」（型號5738/50G-035）聚焦在庭園主題，並以風車、鬱金香等荷蘭代表性元素結合琺瑯工藝。圖／百達翡麗提供
「珍稀手工藝2024」特展展出的Golden Ellipse腕表「荷蘭春日」（型號5738/50G-035）聚焦在庭園主題，並以風車、鬱金香等荷蘭代表性元素結合琺瑯工藝。圖／百達翡麗提供

百達翡麗今年新品中，5330世界時區與5738 Golden Ellipse腕表是目光焦點，其中5330曾在去年東京表展時發表限量款，新款則未限量。其240 HU C機芯是全世界第一個有日期的世界時區，尤其跳日視窗可順逆雙向調整為當地日期，亦是百達翡麗首次於表面中加入換日線，透過專利機芯，讓城市盤與時間盤平行、不會卡住，並以小牛皮打造丹寧質感表帶，加上今年5980/60G Nautilus計時腕表也具備藍灰色複合織物表帶，煥發年輕活力，訂價約248萬元。

5738/1R-001 Golden Ellipse腕表的鍊帶組裝依賴手工、精巧繁複。圖／百達翡麗提供
5738/1R-001 Golden Ellipse腕表的鍊帶組裝依賴手工、精巧繁複。圖／百達翡麗提供

年度第二主打則數5738 Golden Ellipse腕表，表款最初問世於1968年，圓弧、宛如鵝卵石的輪廓散發有機氣息，並曾在1980年代推出可調整長度的六節鏈帶款。2024新款則向1970年代的美學致意，其鏈式表帶首次以人手獨立組裝、繁複耗工，表扣並刻以接續鍊帶的相似紋理，整體服貼、柔美，34.5 X 39.5的中性尺寸並將搭配240超薄自動上鍊機芯，訂價約194萬6,000新台幣。

5738/1R-001 Golden Ellipse腕表，全新玫瑰金款並搭配手工組裝鏈帶與黑檀木色面盤，194萬6,000元。圖／百達翡麗提供
5738/1R-001 Golden Ellipse腕表，全新玫瑰金款並搭配手工組裝鏈帶與黑檀木色面盤，194萬6,000元。圖／百達翡麗提供

也由於百達翡麗Twenty-4系列問世於1999年，為紀念該系列25周年，新款4910/1201R-010 Twenty-4腕表則以紫色面盤搭配鑲鑽的玫瑰金表殼，神秘、冷豔；5236P-010並列顯示萬年曆腕表則將萬年曆功能中的日期、星期、月份，以全並列的「同框」形式呈現，重要資訊一目瞭然，並搭配乳光玫瑰金色面盤。如果喜愛貴重寶石鑲嵌的藏家則不容錯過一只「寶石面」的5268/461G-001 Aquanaut Luce高級珠寶表，表款延續2017年的相似款但推出38毫米的白金款，面盤與表耳共鑲嵌72顆長方形藍寶石、38顆長方形鑽石與160顆圓鑽，機芯動力則使用具停秒功能的26-330 S自動上鍊機芯，訂價上看約763萬2,000元。

5268/461G-001 Aquanaut Luce高級珠寶表，白金、鑲嵌鑽石與藍寶石、具停秒功能的自動上鍊機芯、時間顯示，763萬2,000元。圖／百達翡麗提供
5268/461G-001 Aquanaut Luce高級珠寶表，白金、鑲嵌鑽石與藍寶石、具停秒功能的自動上鍊機芯、時間顯示，763萬2,000元。圖／百達翡麗提供

值得一提的，過往為藏家津津樂道的「PP印記」（PP Seal）也在今年強勢升級，針對直徑大或等於20毫米的百達翡麗表款，PP印記的精準度要求將自過往的日均誤差由-3/+2（秒）調整為-1/+2（秒），國際品質保證也從今年5月1日開始自兩年升等為五年，並可追溯至2023年5月1日後購買之表款。同時百達翡麗並將在品牌日內瓦專門店展出史上最大規模的「珍稀手工藝」展，透過合計82款的座鐘、懷表與腕表，演繹雕刻、琺瑯與微型木鑲嵌等約10種傳統工藝。展覽將自4月13日開展，地點為百達翡麗日內瓦羅納大街41號專門店內，每日早上11點至下午6點開放，每逢星期日休展，持續至4月27日，免費參觀，唯需先於patek.com網站、提前預約。

「珍稀手工藝2024」特展將展出20155M-001拱頂座鐘，以半透明琺瑯下結合銀箔，重現摩登大樓與蒸汽火車所代表的「美國夢」。圖／百達翡麗提供
「珍稀手工藝2024」特展將展出20155M-001拱頂座鐘，以半透明琺瑯下結合銀箔，重現摩登大樓與蒸汽火車所代表的「美國夢」。圖／百達翡麗提供
「珍稀手工藝2024」特展展出型號995/144J-001的「熊與三文魚」懷表，透過微型木鑲嵌，精巧描繪了大熊和魚的動態一瞬。圖／百達翡麗提供
「珍稀手工藝2024」特展展出型號995/144J-001的「熊與三文魚」懷表，透過微型木鑲嵌，精巧描繪了大熊和魚的動態一瞬。圖／百達翡麗提供
5520RG兩地時間響鬧表所使用的AL 30-660 S C FUS自動上鍊機芯，其響鬧裝置並獲四項專利。圖／百達翡麗提供
5520RG兩地時間響鬧表所使用的AL 30-660 S C FUS自動上鍊機芯，其響鬧裝置並獲四項專利。圖／百達翡麗提供
5330G-001世界時區日期腕表，白金、具22K金自動盤之超薄自動上鍊機芯、時間顯示、世界時間、日期顯示，248萬元。圖／百達翡麗提供
5330G-001世界時區日期腕表，白金、具22K金自動盤之超薄自動上鍊機芯、時間顯示、世界時間、日期顯示，248萬元。圖／百達翡麗提供
5236P-010並列顯示萬年曆腕表，鉑金、鉑金、41.3毫米、超薄自動上鍊機芯並具備鉑金微型自動盤，457萬9,000元。圖／百達翡麗提供
5236P-010並列顯示萬年曆腕表，鉑金、鉑金、41.3毫米、超薄自動上鍊機芯並具備鉑金微型自動盤，457萬9,000元。圖／百達翡麗提供
5980/60G Nautilus計時腕表，白金、40.5毫米、自動回位計時功能，255萬7,000元。圖／百達翡麗提供
5980/60G Nautilus計時腕表，白金、40.5毫米、自動回位計時功能，255萬7,000元。圖／百達翡麗提供
特展中展出的995/143G-001「白鷺風姿」懷表，鳥喙和飄逸的羽毛皆以微型木鑲嵌工藝造就，唯妙唯肖。圖／百達翡麗提供
特展中展出的995/143G-001「白鷺風姿」懷表，鳥喙和飄逸的羽毛皆以微型木鑲嵌工藝造就，唯妙唯肖。圖／百達翡麗提供
4910/1201R-010 Twenty-4腕表，玫瑰金、鑲鑽、E 15石英機芯、時間顯示，154萬2,000元。圖／百達翡麗提供
4910/1201R-010 Twenty-4腕表，玫瑰金、鑲鑽、E 15石英機芯、時間顯示，154萬2,000元。圖／百達翡麗提供
4910/1201R-010腕表面盤並有夜光顯示，可在低光源環境中清楚讀取時間。圖／百達翡麗提供
4910/1201R-010腕表面盤並有夜光顯示，可在低光源環境中清楚讀取時間。圖／百達翡麗提供

日內瓦 腕表

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