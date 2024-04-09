百達翡麗2024新品全釋出 日內瓦表展「加碼」工藝展覽

2024年的「鐘表與奇蹟」日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）甫於今日正式開展。頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）發表了包含5330G-001世界時區腕表、5738/1R Golden Ellipse腕表、5520RG-001兩地時間響鬧表、5268/461G-001高級珠寶表等合計11款年度新品，同時再將於日內瓦專門店帶來史上最龐大規模的「珍稀手工藝2024」特展，體現自1932年以來為品牌掌舵之斯特恩家族、對傳承近500年來時計裝飾手工藝的不遺餘力。

「珍稀手工藝2024」特展展出的Golden Ellipse腕表「荷蘭春日」（型號5738/50G-035）聚焦在庭園主題，並以風車、鬱金香等荷蘭代表性元素結合琺瑯工藝。圖／百達翡麗提供

百達翡麗今年新品中，5330世界時區與5738 Golden Ellipse腕表是目光焦點，其中5330曾在去年東京表展時發表限量款，新款則未限量。其240 HU C機芯是全世界第一個有日期的世界時區，尤其跳日視窗可順逆雙向調整為當地日期，亦是百達翡麗首次於表面中加入換日線，透過專利機芯，讓城市盤與時間盤平行、不會卡住，並以小牛皮打造丹寧質感表帶，加上今年5980/60G Nautilus計時腕表也具備藍灰色複合織物表帶，煥發年輕活力，訂價約248萬元。

5738/1R-001 Golden Ellipse腕表的鍊帶組裝依賴手工、精巧繁複。圖／百達翡麗提供

年度第二主打則數5738 Golden Ellipse腕表，表款最初問世於1968年，圓弧、宛如鵝卵石的輪廓散發有機氣息，並曾在1980年代推出可調整長度的六節鏈帶款。2024新款則向1970年代的美學致意，其鏈式表帶首次以人手獨立組裝、繁複耗工，表扣並刻以接續鍊帶的相似紋理，整體服貼、柔美，34.5 X 39.5的中性尺寸並將搭配240超薄自動上鍊機芯，訂價約194萬6,000新台幣。

5738/1R-001 Golden Ellipse腕表，全新玫瑰金款並搭配手工組裝鏈帶與黑檀木色面盤，194萬6,000元。圖／百達翡麗提供

也由於百達翡麗Twenty-4系列問世於1999年，為紀念該系列25周年，新款4910/1201R-010 Twenty-4腕表則以紫色面盤搭配鑲鑽的玫瑰金表殼，神秘、冷豔；5236P-010並列顯示萬年曆腕表則將萬年曆功能中的日期、星期、月份，以全並列的「同框」形式呈現，重要資訊一目瞭然，並搭配乳光玫瑰金色面盤。如果喜愛貴重寶石鑲嵌的藏家則不容錯過一只「寶石面」的5268/461G-001 Aquanaut Luce高級珠寶表，表款延續2017年的相似款但推出38毫米的白金款，面盤與表耳共鑲嵌72顆長方形藍寶石、38顆長方形鑽石與160顆圓鑽，機芯動力則使用具停秒功能的26-330 S自動上鍊機芯，訂價上看約763萬2,000元。

5268/461G-001 Aquanaut Luce高級珠寶表，白金、鑲嵌鑽石與藍寶石、具停秒功能的自動上鍊機芯、時間顯示，763萬2,000元。圖／百達翡麗提供