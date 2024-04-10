3秒最低16℃ 冰風暴級降溫！ 台灣品牌首推全帳篷適用的手提式冷氣

你知道現在的露營已經很人性化了嗎？不只有電鍋、電磁爐，還有露天電影能看，甚至還能在營地吹冷氣！尤其台灣的春夏季節，山區往往悶熱無比、尤其晚上睡覺渾身冒汗超難受，一早醒來身體黏黏更不舒坦；要想舒服露營，一台移動式空調是很必要的；加上電價持續上升，一般室內空調的用電負擔越來越重，有時候一個人在家，開整室空調太費電；相較之下移動方便、且耗電量較低的手提式空調，自然成為消費者青睞的替代產品，而如何選擇一台CP值夠高、製冷強又方便攜帶的手提式空調，已是露營愛好者與網友的熱門話題。

台灣品牌DIKE一直致力於推出更多改善人們生活、同時兼顧美學與實用性的電器，此次攜手有.設計團隊，將於4/9(二)於嘖嘖募資平台上推出堪稱『風暴級』的『冰炫方．手提式三合一空調』！，這是台擁有BTU值4,400強悍實力的手提式空調，製冷範圍可涵蓋市面上全尺寸的露營帳篷，從最小單人帳篷到12人的派對帳棚都能感受的強力降溫，冰炫方採用高品質的0.5P壓縮機，能在3秒內最低製冷16℃的極致涼爽，內置環保冷媒，享受冰涼同時也能降低碳排友善地球，如果是害怕機器運轉聲的人也不用擔心，冰炫方的運作最大運轉音量僅45dB約等同一般交談音量，非常安靜，另外也兼顧了除濕以及送風的模式，滿足露營或者室內空間的不同需求。

(圖/有你共創提供)

DIKE冰炫方手提式三合一空調，擁有獨創的冷凝水循環系統，能將製冷過程中產生的水分，在高溫下直接進行霧化循環，強化製冷效率降低能源消耗，霧化後直接排出機器，不須手動排水超便利，亦能達到資源再利用的效果；在用電方面，冰炫方連續使用８小時不超過4度電，比起傳統冷氣來說更是省電省荷包的好選擇；重量僅13 kg，搭配人體工學設計的提把，即便身形較纖細的人也能輕鬆的提起，走到哪裡吹到哪裡，放在桌上/檯面/帳篷/石頭超級隨意，還有貼心的防兒童誤觸設計，家裡有小朋友或是帶孩子去露營都很適合！

(圖/有你共創提供)

DIKE冰炫方手提式三合一空調，由有.設計 團隊於４/９(二)在嘖嘖平台進行募資，正在規劃春夏上山露營的玩家或想省高額電費的好朋友，千萬不能錯過超早鳥73折限量優惠，早買享折扣晚買手空空！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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