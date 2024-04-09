24WW表展／卡地亞SANTOS、TORTUE再進化 珠寶表展創意

卡地亞（CARTIER）於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）上發揮品牌標誌的美學，以絕妙配色與優雅比例重新演繹經典的Santos與Tortue兩大系列表款。珠寶表則發揮珠寶設計上的兩大高辨識度手法，推出以幾何創造視覺律動的Reflection de Cartier，形塑神秘莫測的時間；Montres Joaillieres Animalieres則演繹野性十足的標誌動物，包括美洲豹、斑馬、與鱷魚，體現品牌大膽不羈的風格特色。

●收藏等級Cartier Prive系列重新演繹經典Tortue

Cartier Prive系列Tortue時分顯示腕表備有鉑金款和黃K金兩種材質選擇，均搭載卡地亞430 MC型工作坊精製手上鍊機芯，限量編號發售200枚；鋪鑲鑽石鉑金表款編號並限量發售50枚。圖／卡地亞提供

今年的Tortue進化款，實際上隸屬於品牌收藏級Cartier Prive系列的第八度進化，源自1912年的圓潤曲線和緊湊線條經重新演繹，在表耳部分延表帶向外延伸，整體輪廓更顯纖薄，表盤上的軌道分鐘刻度設置於時標外以便閱讀，並改用向第一款Tortue腕表致敬的蘋果形指針。簡約大氣的時分顯示腕表搭載卡地亞430 MC型工作坊手上鍊超薄機芯，備有鉑金表款和黃K金表款，以及Cartier Prive系列首度推出的鑲鑽鉑金腕表。

Cartier Prive系列Tortue單按鈕計時碼表，搭載卡地亞1928 MC型工作坊精製手上鍊機芯，鉑金與黃K金兩種表款編號並限量發售200枚。圖／卡地亞提供

單按把計時功能是Cartier Prive系列第一次採用，不過卻是Tortue系列第三度推出。Cartier Prive系列Tortue單按鈕計時碼表搭載卡地亞1928 MC型工作坊精製手上鍊機芯，可透過透明表底蓋欣賞裝飾日內瓦波紋（Cotes de Geneve）、精緻倒角、與打磨飾面的精美導柱輪機芯，提供鉑金與黃K金兩種限量編號款式。

●Santos de Cartier系列與Santos-Dumont

Santos de Cartier雙時區精鋼腕表，雙時區功能自動上鍊機芯。圖／卡地亞提供

造型方正的Santos系列今年該系列除了全新配色，更迎來兩款獨特新作：優雅的Santos-Dumont Rewind腕表，採用顛覆傳統的讀時方式，大膽前衛的Santos de Cartier雙時區腕表則能相當實用地同步顯示兩地時間。

全新Santos de Cartier雙時區精鋼腕表搭載融合雙時區機制的自動上鍊機芯，經典外觀符合流線型線條和人體工學設計，可調節第二時區顯示盤位於6點鐘位置，上方有點約便利的日夜顯示。此表與Santos de Cartier系列的所有表款 一樣具備專利的 「Quick Switch」快拆表帶系統，以及能徒手調整精鋼表鍊長短的Smart Link快拆鍊節。

Santos-Dumont推出三款限量腕表，均搭載卡地亞430 MC型工作坊精製手上鍊機芯，共有橄欖綠面配鉑金表殼、孔雀藍配玫瑰金表殼、以及灰褐色配黃K金表殼三種配色。圖／卡地亞提供

全新限量發行的Santos-Dumont Rewind腕表，外觀忠實延續1904年原型表款的優雅設計，以鉑金襯托色彩鮮明的紅玉髓表盤，逆向排列的羅馬數字時標顛覆傳統，因為所搭載230 MC型反向運轉手動上鍊機械機芯，讓指針不再順時針前進，創意十足，編號並限量發售200枚。

●珠寶表 虛實美學演繹奇幻時間 猛獸動物展現霸氣

Reflection de Cartier系列珠寶腕表以手鐲型態虛實演繹無盡流淌的時間。圖／卡地亞提供

繼Clash [Unlimited]腕表和Coussin腕表之後，今年Reflection de Cartier系列延續令人神迷的奇幻風格，從開口手環的形式出發，飽滿的新穎結構結合鏤空設計和鏡面拋光金屬。開口處的表盤和鏡面兩兩相對，虛實交錯之間，時間彷彿無限逆向流轉，視覺效果驚奇又優雅。提供黃K金、玫瑰金、白K金鑲鑽、以及白K金鑲嵌彩色寶石款。鑲鑽款交錯使用雪花鑲嵌與倒置鑲嵌兩種高難度的工藝技巧，觸感效果佳。其中一枚彩寶款則以品牌經典動物孔雀為靈感，呈現藍綠色調；另一款則大膽結合蛋白石、紫水晶、以及屬於橙褐色調的錳鋁榴石及虎眼石，配色很有卡地亞風格。

另一大系列的珠寶表則揉合寫實與抽象手法聚焦卡地亞野性迷人的動物王國。Tigree系列以圓中帶方的線條演繹鱷魚纏繞堆疊的立體身軀，裝飾斑馬皮毛，奇幻的結合既流暢自然，又充滿幾何美感。Crocodile珠寶腕表顧名思義，演繹鱷魚這種充滿張力的動物，提供全鑽款與兩款彩寶設計，其中藍色調的款式以幾何美學結合珍珠母貝、藍寶石、與內填琺瑯工藝，巧思別具。

口銜時間的動物造型表款中，包括以老虎為主角的TIGRE黃K金珠寶腕表。圖／卡地亞提供