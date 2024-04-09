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24WW表展／勞力士2024全系列新品曝光 黑灰雙色GMT領軍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配白色天然珍珠母表面與黑色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，Oysterflex表帶，218萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配白色天然珍珠母表面與黑色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，Oysterflex表帶，218萬7,000元。圖／勞力士提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）是鐘表產業的一年一度發表年度新品的盛事。2024年的展出將自即（4月9）日起至15日止於瑞士登場。龍頭品牌勞力士（ROLEX）發表包括黑灰雙色陶質表圈款的GMT腕表在內，共13款新作，在9點品牌發布新品前，瑞士Palexpo會展中心的展館櫥窗前就已經擠滿經銷商與媒體；還有網友表示部分表款與表展前網路流傳的預測款相當接近。

OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K白色黃金珠光白色珍珠母表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，167萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K白色黃金珠光白色珍珠母表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，167萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K永恒玫瑰金石板灰色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，184萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K永恒玫瑰金石板灰色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，184萬7,000元。圖／勞力士提供
ROLEX DEEPSEA，44毫米18K黃金與陶瓷及RLX鈦金屬部件，Cerachrom陶質字圈，藍色漆面，3235機芯，蠔式三格實心鍊節鍊帶，185萬4,500元。圖／勞力士提供
ROLEX DEEPSEA，44毫米18K黃金與陶瓷及RLX鈦金屬部件，Cerachrom陶質字圈，藍色漆面，3235機芯，蠔式三格實心鍊節鍊帶，185萬4,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
PERPETUAL 1908，39毫米950鉑金配冰藍面，鱷魚皮革表帶，7140機芯，107萬9,000元。圖／勞力士提供
PERPETUAL 1908，39毫米950鉑金配冰藍面，鱷魚皮革表帶，7140機芯，107萬9,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配蠔式三格實心鍊結表帶款，38萬500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配蠔式三格實心鍊結表帶款，38萬500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K永恒玫瑰金漸變石板灰色表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，147萬8,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K永恒玫瑰金漸變石板灰色表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，147萬8,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36，36毫米18K黃金白色漆面表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，124萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36，36毫米18K黃金白色漆面表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，124萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配黑色天然珍珠母表面配白色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，蠔式表帶，249萬4,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配黑色天然珍珠母表面配白色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，蠔式表帶，249萬4,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II，40毫米蠔式鋼，3285機芯，灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，配紀念型（Jubilee）五格鍊節表帶款，38萬7,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K黃金配醇白色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，174萬4,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K黃金配醇白色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，174萬4,500元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配白色天然珍珠母表面與黑色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，Oysterflex表帶，218萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA，40毫米18K白色黃金配白色天然珍珠母表面與黑色計時盤，4131機芯，鑲嵌36顆圓形鑽石外圈，Oysterflex表帶，218萬7,000元。圖／勞力士提供
ROLEX DEEPSEA，44毫米18K黃金與陶瓷及RLX鈦金屬部件，Cerachrom陶質字圈，藍色漆面，3235機芯，蠔式三格實心鍊節鍊帶，185萬4,500元。圖／勞力士提供
ROLEX DEEPSEA，44毫米18K黃金與陶瓷及RLX鈦金屬部件，Cerachrom陶質字圈，藍色漆面，3235機芯，蠔式三格實心鍊節鍊帶，185萬4,500元。圖／勞力士提供
PERPETUAL 1908，39毫米950鉑金配冰藍面，鱷魚皮革表帶，7140機芯，107萬9,000元。圖／勞力士提供
PERPETUAL 1908，39毫米950鉑金配冰藍面，鱷魚皮革表帶，7140機芯，107萬9,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K白色黃金珠光白色珍珠母表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，167萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40，40毫米18K白色黃金珠光白色珍珠母表面，3255機芯，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，167萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36，36毫米18K永恒玫瑰金藍綠色表面，3255機芯，鑲嵌60顆梯形鑽石的外圈，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，284萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36，36毫米18K永恒玫瑰金藍綠色表面，3255機芯，鑲嵌60顆梯形鑽石的外圈，元首型（President）配三格拱形鍊節表鍊，284萬2,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K永恒玫瑰金石板灰色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，184萬7,000元。圖／勞力士提供
OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER，42毫米18K永恒玫瑰金石板灰色表面，三角坑紋雙向旋轉勞力士Ring Command表圈，9002機芯，紀念型（Jubilee）五格鍊節鍊帶，184萬7,000元。圖／勞力士提供

勞力士 腕表

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