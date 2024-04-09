7-ELEVEN攜手史努比、哥吉拉推全新精品快閃購、集點

創新生活話題大師7-ELEVEN再推全新精品快閃購／集點活動兩大新作，攜手可愛史努比、帥氣哥吉拉分別於4月17日下午3點起、4月18日下午3點起推出共超過70款限量生活周邊商品，包含療癒系的造型玩偶，居家飾品類的椅凳、收納箱，外出必備的服飾、保溫瓶、行動電源、各種隨身包款，快閃購限時限量超值加價購229～1,699元，兩大IP粉絲搶鮮一覽，快設定鬧鐘準時到7-ELEVEN開搶！

7-ELEVEN自4月17日下午3點起再推出全新史努比全店精品快閃購／集點活動，以3大風格設計圖素，讓史努比化身頂尖藝術大師畫作、成為美味烘焙王、一圓王牌飛行員夢想，百變造型融入居家、辦公、外出3大生活場景，開發逾50款限量周邊商品，其中，周邊稀有但人氣爆棚的史努比哥哥－歐拉夫，這次也有慵懶趴姿的限量23CM趴姿玩偶、貪吃造型的限量大絨毛玩偶、限量鉅作畫框鑰匙圈三入組、限量滑鼠墊、限量迷你彈簧擺飾4入組等豐富選擇。

另外還有奶茶色系史奴比的限量可頌絨毛地墊、超可愛的限量餅乾造型椅凳，以及辦公、外出皆實用的限量磁吸收納快充傳輸線、限量藍牙無線鍵盤、限量7合1無線充電快充行動電源、限量摺疊旅行袋等實用周邊。

而甫上映的《哥吉拉與金剛：新帝國》怪獸電影在台票房滿座，電影中的史詩怪獸哥吉拉即將帥翻7-ELEVEN！自4月18日下午3點起7-ELEVEN精品快閃購／集點活動推出近20款哥吉拉限量生活周邊商品，熱血推薦讓粉絲暴動的超巨型玩偶25吋哥吉拉Q版坐姿－紅蓮款、奢華工藝感的哥吉拉造型皮革娃娃、經典「原子吐息」動作造型的哥吉拉造型存錢筒、實用兼具擺飾的哥吉拉造型小椅凳，還有電競滑鼠墊、造型刮泥地墊、不鏽鋼保溫壺、摺疊收納箱、多款設計T-shirt等豐富周邊，從居家擺設到休閒服飾都有哥吉拉的帥氣身影現身守護粉絲。