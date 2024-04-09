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7-ELEVEN攜手史努比、哥吉拉推全新精品快閃購、集點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全店「哥吉拉」精品快閃購4月18日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起至6月25日登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「哥吉拉」精品快閃購4月18日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起至6月25日登場。圖／7-ELEVEN提供

創新生活話題大師7-ELEVEN再推全新精品快閃購／集點活動兩大新作，攜手可愛史努比、帥氣哥吉拉分別於4月17日下午3點起、4月18日下午3點起推出共超過70款限量生活周邊商品，包含療癒系的造型玩偶，居家飾品類的椅凳、收納箱，外出必備的服飾、保溫瓶、行動電源、各種隨身包款，快閃購限時限量超值加價購229～1,699元，兩大IP粉絲搶鮮一覽，快設定鬧鐘準時到7-ELEVEN開搶！

7-ELEVEN自4月17日下午3點起再推出全新史努比全店精品快閃購／集點活動，以3大風格設計圖素，讓史努比化身頂尖藝術大師畫作、成為美味烘焙王、一圓王牌飛行員夢想，百變造型融入居家、辦公、外出3大生活場景，開發逾50款限量周邊商品，其中，周邊稀有但人氣爆棚的史努比哥哥－歐拉夫，這次也有慵懶趴姿的限量23CM趴姿玩偶、貪吃造型的限量大絨毛玩偶、限量鉅作畫框鑰匙圈三入組、限量滑鼠墊、限量迷你彈簧擺飾4入組等豐富選擇。

另外還有奶茶色系史奴比的限量可頌絨毛地墊、超可愛的限量餅乾造型椅凳，以及辦公、外出皆實用的限量磁吸收納快充傳輸線、限量藍牙無線鍵盤、限量7合1無線充電快充行動電源、限量摺疊旅行袋等實用周邊。

而甫上映的《哥吉拉與金剛：新帝國》怪獸電影在台票房滿座，電影中的史詩怪獸哥吉拉即將帥翻7-ELEVEN！自4月18日下午3點起7-ELEVEN精品快閃購／集點活動推出近20款哥吉拉限量生活周邊商品，熱血推薦讓粉絲暴動的超巨型玩偶25吋哥吉拉Q版坐姿－紅蓮款、奢華工藝感的哥吉拉造型皮革娃娃、經典「原子吐息」動作造型的哥吉拉造型存錢筒、實用兼具擺飾的哥吉拉造型小椅凳，還有電競滑鼠墊、造型刮泥地墊、不鏽鋼保溫壺、摺疊收納箱、多款設計T-shirt等豐富周邊，從居家擺設到休閒服飾都有哥吉拉的帥氣身影現身守護粉絲。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN新推「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動，「限量大絨毛玩偶」共有奶油捲Snoopy款、貪吃Olaf款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+499元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動，「限量大絨毛玩偶」共有奶油捲Snoopy款、貪吃Olaf款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+499元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型小椅凳」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+599元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型小椅凳」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+599元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量12
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量12"哥吉拉Q版坐姿－紅蓮款」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+249元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+249元換購。「限量25"哥吉拉Q版坐姿－紅蓮款」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+1,249元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+1,249元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購／集點活動，「限量行李箱套」適用約26～28吋行李箱，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元換購；5月1日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量18
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量18"哥吉拉頭型玩偶」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+349元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+349元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型存錢筒」為哥吉拉70周年限定新品，高約27cm，「原子吐息」動作呈現，快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+899元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型存錢筒」為哥吉拉70周年限定新品，高約27cm，「原子吐息」動作呈現，快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+899元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購／集點活動，「限量23CM趴姿玩偶」共有史努比款、歐拉夫款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+399元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購／集點活動，「限量23CM趴姿玩偶」共有史努比款、歐拉夫款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+399元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型皮革娃娃」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+599元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「哥吉拉」精品快閃購／集點活動，「限量哥吉拉造型皮革娃娃」快閃購4月18日下午3點起至4月30日消費不限金額+599元換購；5月1日下午3點起至6月25日集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動推出多款可愛又療癒的限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動推出多款可愛又療癒的限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購／集點活動，「限量23CM趴姿玩偶」共有史努比款、歐拉夫款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+399元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購／集點活動，「限量23CM趴姿玩偶」共有史努比款、歐拉夫款等兩款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+399元可換購1款；5月1日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動，「限量餅乾造型椅凳」共1款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元換購；5月1日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購／集點活動，「限量餅乾造型椅凳」共1款，快閃購4月17日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元換購；5月1日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 知音文創_infothink聯名」快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「史努比 X 知音文創_infothink聯名」快閃購4月17日下午3點起至4月30日開跑，集點活動5月1日下午3點起登場。圖／7-ELEVEN提供

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