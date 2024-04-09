陳偉霆帥氣演繹Golden Goose新鞋廣告 側顏線條迷暈粉絲！

以「髒鞋」形象站穩時尚圈的Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹，舉手投足之間散發出自信帥氣魅力，側顏值的線條更是迷暈網友們。

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹。圖／Golden Goose提供

義大利品牌Golden Goose以1970年代的田徑鞋為靈感，推出全新經典配色Marathon系列運動鞋，還融入3D列印鞋尾裝飾等前衛元素，既凸顯復古風格， 又將這份懷舊投射到未來。鞋面採用多種材質拼接而成，有銀色、黑色、 紅色、寶藍色、白色等經典配色，以及限量版黃色，皆點綴品牌著名星星圖案在兩側。 其中的黃色款式在鞋側保留了品牌橙色星星 圖案，搭配灰色鞋頭，不均勻染色的鞋帶和星星圖案的 鞋底為整體造型增添了獨特的風格。而品牌大使陳偉霆就穿Golden Goose這雙新鞋，走在設定好街道場景中，演繹「人生就像一場馬拉松，夢想觸手可及」的概念，帥氣模樣與自信丰采讓粉絲們都心神嚮往。

而K-SWISS自去年首度與超跑McLaren合作聯名鞋履，引起討論與注目，今年則再度攜手推出AERO ACTIVE跑鞋，來回應消費者的期待。擁有5個配色的AERO ACTIVE鞋，是以McLaren最新車型MCL38 為設計藍圖、賽車部件的空氣動力學為製程概念，並融入K-SWISS的HYPER FOAM超柔發泡科技結合TPU支撐穩定裁片，有效降低30%硬度、提升60%回彈，並減輕30%重量。K-SWISS還添加Ortholite專利鞋墊加持，不僅輕巧，更高效提升吸濕排汗及鞋內循環，提供貼合柔軟又具輕盈回彈的舒適體驗。

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出新款Marathon系列鞋，融入3D列印鞋尾裝飾等前衛元素，既凸顯復古風格。圖／Golden Goose提供