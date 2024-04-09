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山林秘境中的花道 台日韓5大繡球花海浪漫盛放

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
繡球花正準備浪漫盛放。圖／istock提供
繡球花正準備浪漫盛放。圖／istock提供

每年5月起，各地陸續綻放繽紛的繡球花，以下盤點「日韓台5大繡球花目的地」，包括嘉義縣夢幻歐式城堡映襯的浪漫繡球花海，東京都神社賞花兼享熱鬧祭典，還有濟州島的玻璃溫室咖啡廳休憩與繡球花相伴。Booking.com也推薦花海間的美妙住宿點。今年初夏，快安排一趟繽紛的花之旅。

●嘉義縣：歐風城堡浪漫映襯繡球花海

嘉義縣大林鎮有座巴洛克風格的城堡，其歐式景觀花園內滿開的繡球花海，宛如置身於童話般的仙境。圖／Booking.com提供
嘉義縣大林鎮有座巴洛克風格的城堡，其歐式景觀花園內滿開的繡球花海，宛如置身於童話般的仙境。圖／Booking.com提供

嘉義縣大林鎮擁有全台首座巴洛克風格建築，城堡內的歐式景觀花園，一到夏季，搖身一變成為繡球花海，映襯優雅的歐風城堡造景，宛如置身於童話般的仙境，園區內設置了多處拍照打卡點，讓旅人可以盡情留下浪漫而唯美的回憶。

欣賞完歐洲風情後，推薦旅人可以入住鄰近嘉義縣民雄鄉的「禾楓覓月文旅」，旅宿提供多種特色房型，包含適合與親朋好友同樂的 KTV 歡唱房、闔家出遊首選的親子彩繪房，及可與毛小孩同樂的寵物友善房；此外，旅宿還有豐富的兒童遊戲區，絕對會是在台灣的夢幻異國繡球之旅的絕佳選擇。

●台北市：陽明山上的人氣繡球花園區

台北市北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店讓旅人在賞花後、能享受溫泉浴設施與獨特的北投石岩盤浴，放鬆身心。圖／Booking.com提供
台北市北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店讓旅人在賞花後、能享受溫泉浴設施與獨特的北投石岩盤浴，放鬆身心。圖／Booking.com提供

台北市陽明山有許多繡球花園區，因交通便利，是不少旅人爭相前往打卡的熱門景點，每個園區的繡球花都各具特色，有的滿布繁茂的花牆，有的則呈現層層疊疊的花田景觀，部分園區更是提供採繡球花的體驗服務，讓旅人可以帶著色彩斑斕的花朵回家，延續迷人的旅程氛圍。

陽明山山腳下的北投以其豐富的硫磺溫泉著名，Booking.com推薦旅人入住具有日式風情的「北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店」，感受日本傳統的細膩與風雅。讓旅人在賞花後能享受包括美人湯在內的多種溫泉浴設施，以及獨特的北投石岩盤浴，完美放鬆身心。

●苗栗縣：山林秘境中的繡球花步道

南庄風鈴木咖啡民宿。圖／Booking.com提供
南庄風鈴木咖啡民宿。圖／Booking.com提供

說到夏季的苗栗縣，絕不容錯過的就是南庄鄉的三大繡球花景點，朵朵飽滿花球於森林間綻放，別具清幽之感。除了市區附近的兩座繡球花園區外，還有一處則隱藏在距離市中心開車約半小時車程的山坡上，繡球花農場的入口處有夾道繽紛的繡球花迎客，深入山谷可見溪流瀑布，溪邊的繡球花搭配潺潺流水，儼然一處仙氣爆棚的打卡景點。

來到了南庄森林度假勝地，Booking.com推薦「南庄風鈴木咖啡民宿」，旅宿步行5分鐘即可抵達南庄老街、向天湖等熱門景點，交通相當便利。房間空間寬敞舒適，採光明亮。

●東京都：神社賞繡球花兼享熱鬧祭典

東京巨蛋酒店。圖／Booking.com提供
東京巨蛋酒店。圖／Booking.com提供

東京都文京區有一座以繡球花祭典聞名的神社，神社境內與相鄰的公園約有 3,000株繡球花盛開，粉、白、藍、紫等繽紛的花球將園區妝點得五彩繽紛。每到繡球花盛開的時節，神社周邊還會有各式熱鬧活動，像是音樂會、露天攤販等，讓旅人除了欣賞盛開的繡球花外，還能沉浸在祭典熱鬧的氣氛中。

若想感受東京的繁華與浪漫，旅人不妨入住Booking.com推薦的「東京巨蛋酒店」。酒店位於43層高樓，可將東京的壯麗全景盡收眼底，包括東京巨蛋、東京鐵塔、晴空塔等地標性建築。除此之外，更是緊鄰東京巨蛋城遊樂園和溜冰場等遊憩場所，絕對能為旅人創造一場歡樂的賞花之旅。

●韓國濟州島：玻璃溫室咖啡廳繡球花相伴

韓國濟州島的植物公園中種植了大量繡球花，其玻璃溫室咖啡廳讓旅人可以在繡球花的環繞下盡情休憩。圖／Booking.com提供
韓國濟州島的植物公園中種植了大量繡球花，其玻璃溫室咖啡廳讓旅人可以在繡球花的環繞下盡情休憩。圖／Booking.com提供

濟州島是韓國最早能欣賞到繡球花的地區，島上有一座亞洲最大的山茶花植物公園，其園區內也種植了大量繡球花。每年夏季，盛開的繡球花布滿園區內的小徑，在陽光下閃耀著寶石般的光芒，宛如珍珠般散落在翠綠的草叢上，美不勝收。園區內最著名的賞花點是玻璃溫室咖啡廳，讓旅人可以在繡球花的環繞下盡情休憩。

賞完繡球花，也可以入住被森林包圍的「Mercure Ambassador Jeju」，感受濟州島的古樸自然。旅宿擁有韓國最大的高爾夫球場，每間客房都能欣賞到濟州島迷人的景色，在Mercure Ambassador Jeju、旅人可以享受家一般的溫馨與舒適。

花田 賞花

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