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現象級作品現代版《羅密歐與茱麗葉》當代鬼才編舞家馬修．伯恩首度來台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
現象級作品「羅密歐與茱麗葉」首度來台。圖／聯合數位文創 提供
現象級作品「羅密歐與茱麗葉」首度來台。圖／聯合數位文創 提供

被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，將帶來引領全球瘋狂的「現象級舞劇」《羅密歐與茱麗葉》於今年八月份首度登台！馬修．伯恩是唯一同時獲得劇場界奧斯卡之稱「東尼獎」最佳編舞獎和最佳導演獎的英國指標性編舞家，此次將領軍獲得四次曼徹斯特新聞晚報舞蹈獎的「新冒險舞團」，以現代視角重新詮釋莎翁的經典愛情故事《羅密歐與茱麗葉》。早鳥限時最低優惠82折，明日（4/10）中午12點於udn售票網正式開賣！

有舞蹈界「大娛樂家」之稱的馬修．伯恩，擅長以現代觀點重新詮釋經典名作，作為現代舞第一人獲封大英帝國官佐勳章(OBE)、漢堡莎士比亞藝術獎(Shakespeare Prize for the Arts)和英國精神大獎(The British Inspiration Award)的編舞家，現代版的《羅密歐與茱麗葉》不僅被《每日電訊報》盛讚為「當代最值得期待的舞蹈劇目」，於英國演出期間獲得空前迴響，《泰晤士報》稱「令人為之一亮的顛覆之作」，更獲得東尼獎六次肯定！

馬修．伯恩版本的《羅密歐與茱麗葉》不同之處在於，這不僅僅只是一部愛情故事，更是一部歌頌青春活力、才華和創意的舞劇，題材觸及多元議題，透過灰白色系的舞台佈景營造氛圍，創造壓抑、窒息、衝突，緊湊而悲傷的劇情，扎實觸動每位觀眾。

全劇聚焦在羅密歐與茱麗葉的戀愛自由、權力拉扯、愛慾情感及壓迫衝突四大核心。圖／聯合數位文創 提供
全劇聚焦在羅密歐與茱麗葉的戀愛自由、權力拉扯、愛慾情感及壓迫衝突四大核心。圖／聯合數位文創 提供

馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》2019年於英國首演期間場場爆滿、一票難求，今年世界巡迴開跑，臺灣場由聯合數位文創主辦，將前往兩大國家級場館，8/1~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，讓觀眾能近距離欣賞此部經典作品，邀請您一同「為愛勇敢」！早鳥限時最低優惠82折，4/10中午12點於 udn售票網正式開賣，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00），更多詳情請上udn瘋活動官網官網查詢。

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