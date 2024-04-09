悠遊付「早餐節」、「摘星節」同步開跑 最高享23%回饋

你是不是經常在外食選擇餐廳前，都會先查看一下Google評論的星等作為參考？悠遊付看準民眾習慣，網羅北中南近百間Google星級評分達4星的美食店家，種類包含各種小吃、火鍋、甜點、異國料理等，打造「悠遊付摘星節」享樂活動，即日起至6月30日止，在悠遊付摘星節指定店家使用悠遊付消費，不限消費金額每筆消費享20%現金回饋，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加回饋，等於最高可享23%超狂回饋。

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