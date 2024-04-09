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悠遊付「早餐節」、「摘星節」同步開跑 最高享23%回饋
你是不是經常在外食選擇餐廳前，都會先查看一下Google評論的星等作為參考？悠遊付看準民眾習慣，網羅北中南近百間Google星級評分達4星的美食店家，種類包含各種小吃、火鍋、甜點、異國料理等，打造「悠遊付摘星節」享樂活動，即日起至6月30日止，在悠遊付摘星節指定店家使用悠遊付消費，不限消費金額每筆消費享20%現金回饋，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加回饋，等於最高可享23%超狂回饋。
活動期間悠遊付新會員還有加碼好康，至台北東區鹽酥雞創始店消費，現場掃QR Code現領100元現金回饋券，只要單筆消費滿200元以上，即可使用；另外，在手作甜品台南康宇家手作抹茶店，新會員現場掃QR Code現領50元現金回饋券，只要單筆消費滿100元以上，就享半價優惠外，再領23%現金回饋。
另外，悠遊付為了讓民眾享受豐盛的早餐又能減輕荷包負擔，同步祭出「早餐生活節」活動，即日起至6月30日在一之軒、福圓號、米哥烘焙坊、聖瑪莉等超過百家以上包含了中式、日式、西式各式各樣的風味烘焙、咖啡店家消費，只要使用悠遊付結帳，每筆最高可享8%現金回饋，民眾吃好吃飽之餘還能領回饋。悠遊付會員活動期間於活動指定的店家使用悠遊付消費，不限商品品項、不限金額，每筆消費享5%現金回饋，每月每戶回饋上限100元，本活動還可和「全通路筆筆最高回饋3%」活動疊加，因此，每筆消費最高享8%悠遊付回饋金。
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