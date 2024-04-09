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認購愛心抱枕助傷友！寬庭攜手陽光基金會所得全捐出

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
寬庭美學與陽光基金會合作的愛心小抱枕，在SOGO忠孝館認購義賣，每個899元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學與陽光基金會合作的愛心小抱枕，在SOGO忠孝館認購義賣，每個899元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

認購愛心小抱枕，也能幫助傷友們！台灣頂級寢飾生活品牌寬庭美學KUAN’S LIVING，再度攜手陽光基金會，委託陽光織愛工作隊傷友製成「寬庭•愛心小抱枕」，即日起至5月12日，在SOGO忠孝館9樓寬庭典藏櫃點，每只899元，寬庭將所得全額捐贈給陽光基金會，讓大家一同支持傷友實現自我價值與經濟獨立。

寬庭與陽光基金會的合作，今年屆滿10年，寬庭美學創辦人陳靜寬指出，當時一份發自內心的小小善念，希望可以拋磚引玉，以行動實踐，結合寬庭會員與社會大眾，匯聚成一股「善的循環力量」。

因此寬庭將頂級寢具的餘布，委託陽光織愛工作隊的傷友們，製成一個個愛心小抱枕，且寬庭不僅給予工資，讓傷友們能夠學習一技之長，能有長期穩定的工作機會。此次活動還與榮獲世界百貨聯盟（IGDS）頒發全球推動永續活動表現最佳前10名百貨公司之一的遠東SOGO合作，在SOGO忠孝館9樓寬庭櫃點提供認購。

寬庭從2012年起，就與陽光基金會合作愛心小抱枕，2013年更擴大結合聯合勸募義賣，2014年起舉辦「我的故事我的偶」活動，到全台偏鄉小學推廣偶戲手藝文化，2020年疫情之初，捐贈12.5萬片親膚舒適的寢具布料，讓雙北國中的家政課，能夠製作防疫口罩布套，2022年與台北市政府教育局簽訂產學合作計畫，於松山家商成立「美學設計技術教學中心」，持續推動落實各項CSR與ESG。

活動上更邀請公益大使溫昇豪，他曾擔任過陽光基金會燒傷生心理重建服務與燒傷預防代言人，此次出席公益活動，表示看到寬庭與陽光基金會合作，非常感謝，也希望能推動一般社會大眾對燒傷患者的認識與支持，讓社會更溫暖及安全。

寬庭美學創辦人陳靜寬女士（左）與愛心公益大使溫昇豪，為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學創辦人陳靜寬女士（左）與愛心公益大使溫昇豪，為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學與陽光基金會合作的愛心小抱枕，在SOGO忠孝館認購義賣，每個899元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學與陽光基金會合作的愛心小抱枕，在SOGO忠孝館認購義賣，每個899元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學創辦人陳靜寬女士（左）與愛心公益大使溫昇豪，為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學創辦人陳靜寬女士（左）與愛心公益大使溫昇豪，為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

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