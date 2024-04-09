黑咖啡不等於美式、卡布奇諾沒有冰的…十大人氣咖啡種類 你知道多少？

你今天喝咖啡了嗎？

許多人每天都要來上一杯咖啡，用香醇濃郁的好滋味開啟新的一天。咖啡不只能夠提神醒腦，多樣的種類更帶來豐富的體驗。在各式各樣風味的咖啡中，你最喜歡哪一種呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的十大人氣咖啡。

手沖、拿鐵、美式、西西里……這些製作方法各不相同的咖啡，味道都各具特色，在含有牛奶的咖啡中，兩者的份量也都有講究的比例。想知道每一種咖啡是怎麼調製出來的嗎？它們又都有什麼特別的地方呢？一起來看看吧！

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NO. 10 冰滴咖啡（Ice Drip Coffee）

冰滴咖啡顧名思義在製作過程中使用了「冰」，透過冰塊自然融化的過程，讓水珠一滴滴落下，並以特殊壺具的閥門控制冰水滴入咖啡粉中的速度進行萃取。整個萃取過程非常緩慢，需要耐心等待咖啡液一點一點滴落。



低溫萃取的方式能降低咖啡因含量，也更能讓咖啡釋放出甘甜味，不像熱水沖煮容易讓咖啡出現苦味與澀味。雖然需要數小時才能獲得一杯咖啡，造成冰滴咖啡的價格昂貴，但還是有不少人鍾情於此，也有許多網友購買冰滴壺自製冰滴咖啡，並研究各種不同制法及風味：「剛滴好的時候果香濃郁到爆」、「覺得冰滴真的很有趣」。

NO. 9 白咖啡（White Coffee）

在英國統治馬來西亞時期，英國雇主將一般沒有加牛奶的咖啡稱為「黑咖啡」，想喝加了牛奶的咖啡時便會吩咐傭人送上「白咖啡」。二戰後英國人撤離馬來西亞，一位曾在英國家庭擔任管家的華人因此失業，之後便以擺攤賣咖啡維生，並研發出新的「白咖啡」。



這款「白咖啡」使用焦糖炒製咖啡豆，並且在沖調時加入糖和煉乳，成為獨特的香甜咖啡，也變成馬來西亞的特色飲品，許多人還會特別購買即溶包帶回台灣，「白咖啡很好喝，很多朋友買」。在先前的「平白咖啡」（Flat White／馥芮白）之日，「白咖啡」也一度引發討論，不過兩者其實是完全不同的飲品。

NO. 8 卡布奇諾（Cappuccino）

卡布奇諾和拿鐵一樣，是在義式濃縮咖啡中加入牛奶和奶泡製成，差別在於比例；卡布奇諾咖啡、牛奶、奶泡的比例是1比1比1，而拿鐵則是牛奶比例較高、奶泡比例較低。卡布奇諾又稱為「泡沫咖啡」，原因就是上頭那一層厚厚的奶泡。



「奶泡」的香氣和口感是卡布奇諾最大的特色，因此正統的卡布奇諾只會有熱飲，冰牛奶就無法打出綿密持久的泡沫。「為什麼沒有冰卡布奇諾」這個話題也一度在網路上引發討論，某次一名網友在超商買不到冰卡布奇諾，上網分享這段經歷後成為話題，許多人才因此知道背後原由，紛紛表示「真的長知識了」、「難怪只有拿鐵跟美式才有冰的」。

NO. 7 西西里咖啡（Espresso Romano）

西西里咖啡的英文名為Espresso Romano，也是從義式濃縮發展而來的特色咖啡之一。雖然英文名稱有Romano，不過這款咖啡並不是從羅馬發跡，而是如同中文名字一樣源自於位在義大利南方的地中海島嶼西西里島。



西西里島位於南歐，典型的地中海型氣候讓這裡盛產柑橘類水果，香氣馥郁的金黃色檸檬尤其產量豐富，因此當地居民習慣以檸檬入菜西，西西里咖啡因而誕生並傳播至各地。在濃縮咖啡中加入檸檬汁、檸檬皮及氣泡水調製而成的咖啡，清爽的滋味再加上氣泡水的沁涼口感，受到許多網友喜愛：「大熱天喝很不錯」、「適合不喜歡咖啡味的」、「要有氣泡才有感好喝」。

NO. 6 摩卡咖啡（Café Mocha）

摩卡咖啡是拿鐵的變形，在拿鐵的基底上加入些許巧克力糖漿或巧克力粉，多了巧克力的香氣。有些摩卡咖啡還會在表面擠上鮮奶油，並灑上可可粉、肉桂粉或棉花糖，增添風味的同時也起到裝飾的作用。



除了傳統的摩卡咖啡外，還有使用白巧克力製作的「白摩卡咖啡」（White Café Mocha），使用黑白兩種巧克力的「斑馬」（Zebras）／「燕尾服摩卡」（Tuxedo Mocha），以及由卡布奇諾延伸出的「摩卡奇諾」（Mocaccino）等等。帶著濃濃巧克力香的摩卡咖啡，是許多巧克力控的咖啡首選，喜歡摩卡的網友表示：「只喝摩卡！星冰樂也要點摩卡的」、「巧克力和咖啡超合的」。

NO. 5 義式濃縮咖啡（Espresso）

義式咖啡可以說是最經典的咖啡品項，許多不同種類的咖啡都是由濃縮咖啡發展而來，諸如美式、拿鐵、卡布奇諾、瑪奇朵等等。透過高壓熱水萃取出的濃縮咖啡液，擁有濃厚的咖啡脂，味道非常強烈。



份量少、口味厚重的義式濃縮通常被用來調制其他咖啡飲品，不過也有不少人喜歡濃縮咖啡醇厚的香氣和口感，偏好以純飲的方式細品濃縮咖啡的滋味，有人認為這是最能品出咖啡豆原味的方式，也有網友分享自己習慣的喝法：「推薦初心者濃縮加半份奶油球不攪拌直接入口」、「喝一半加一球牛奶冰淇淋，雙重享受加倍滿足」。

NO. 4 手沖咖啡（Pour Over Coffee）

手沖咖啡為將熱水直接澆淋在咖啡粉上，同時透過濾紙及濾杯萃取出咖啡液。相較於其他咖啡，手沖咖啡所需的器樣較為簡單，只要有手沖壺、濾紙和咖啡濾杯就可以製作，因此不少人都會選擇在自己手沖咖啡。



雖然看起來簡單，不過手沖的技巧可是一大學問，從熱水的溫度、咖啡粉的粗細、到沖製的手法及時間，都會影響到最終沖出來的咖啡風味，這同時也是手沖咖啡迷人的地方之一，不少人都著迷於研究不同的手法，在每一次手沖的過程中進行實驗，並為不同的味道感到驚喜，「網路上一堆冠軍手沖手法可以慢慢玩」。

NO. 3 瑪奇朵（Macchiato）

「瑪奇朵」的義大利原文「Macchiato」有「烙印」、「標記」、「染色」、「汙漬」等意思，代表的就是用牛奶來對濃縮咖啡進行染色。在一杯濃縮咖啡中加入少量的牛奶或奶泡即為瑪奇朵，和拿鐵、卡布奇諾等同樣由濃縮和牛奶、奶泡組成的咖啡相比，咖啡的比例更高。



除了以濃縮咖啡製成的傳統瑪奇朵（Espresso Macchiato）外，還有在大量牛奶中加入一點點咖啡，完全顛倒過來的「拿鐵瑪奇朵」（Latte Macchiato），是咖啡味較淡的入門品項。除此之外，加入香草糖漿和焦糖醬的「焦糖瑪奇朵（Caramel Macchiato），香甜的滋味擄獲許多人的心，「就像可以喝的甜點」。

NO. 2 美式咖啡（Americano）

美式咖啡可以說是許多人生活中的好夥伴，凡舉早晨來提神醒腦、飯後來上一杯解膩、解救熬夜或飲食造成的水腫等等，美式都是最佳的飲品選擇，不少人每天時必喝：「上班日只喝美式」、「美式耐喝」、「冰美式，夏天起床一杯，神清氣爽」。



許多人以為「美式」就是「黑咖啡」，不過當中其實存在許多差異。「黑咖啡」只的是不加任何糖奶的咖啡，比較像是一個「統稱」；「美式」指的濃縮咖啡加水調製成的咖啡；而「長黑咖啡」（Long Black）則是在水中加入濃縮的咖啡，由於咖啡是最後加入，因此保留了咖啡油脂的味道口感。兩者相比，美式較為清爽，長黑咖啡則較為醇厚。

NO. 1 拿鐵咖啡（Caffè Latte）

在濃縮咖啡中加入牛奶和奶泡的拿鐵咖啡，也被簡稱為「拿鐵」（Latte），許多人因此誤會「Latte」有「咖啡」的意思，不過其實「Latte」指的是「牛奶」，因此在義大利若是點了「Latte」，並不會獲得咖啡，而會得到一杯鮮奶。



拿鐵和卡布奇諾一樣，主要成分是在濃縮咖啡中加入牛奶和奶泡。相較於奶泡在卡布奇諾中佔有1/3的比例，拿鐵中奶泡的佔比側較小，咖啡、牛奶、奶泡的比例約為1比4比1。每天喝咖啡的人通常會分為「美式派」和「拿鐵派」相較於苦味較重的美式，加入牛奶的拿鐵味道較溫和，對咖啡豆品質的要求也沒有那麼高，不少人表示「優先選擇拿鐵」、「拿鐵不容易雷」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月04日至2024年04月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『咖啡種類』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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