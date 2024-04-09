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World Class調酒冠軍攜手 限期進駐全台最高餐酒館

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
台大政治系畢業生張哲瑋從World Class冠軍，進入太空主題調酒新境界。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台大政治系畢業生張哲瑋從World Class冠軍，進入太空主題調酒新境界。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由全台最高的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei主理、信義區全新週日白日沉浸式派對品牌CRÈME，將於4月14日以「Bar Takeover by福祿壽」為主題，隆重邀請2023年度Taiwan Bar Awards票選中區最佳酒吧的台中餐酒館Tor Dāy三位主理人——張哲瑋（Mars）、余瀚為（Nono）與楊哲浩（Ken），以少見的白日客座調酒師派對型態，與CÉ LA VI Taipei首席調酒師陳庭璿聯手，在48樓高空酒吧自下午15時起至晚間21時，限量推出集結三位主理的四間酒吧，推出9款特色調酒與9款經典調酒。

由「台北 To Infinity and Beyond」 的張哲瑋、「台中舟舟」的楊哲浩與「台南酣呷餐酒館」的余瀚為，共同孕育出以雞尾酒詮釋在地情懷的「台中餐酒館Tor Dāy」，諧音同「土地」，希望將餐酒文化跟台灣風土連結，三位主理人因此被戲稱為調酒界「福祿壽」。甫於2022年開幕的「Tor Dāy」，即榮獲2023年度Taiwan Bar Awards票選中區最佳酒吧。三位客座調酒師將各自針對不同主題，分別帶來3款特色調酒與3款經典調酒，展現獨特的創意調酒世界。

當沉浸在調酒師們的專業表演同時，CRÈME也邀請來自加勒比海的知名爵士歌手Ro，於17時30分與19時30分兩個時段，搭配live band現場演奏與演唱，盡情隨著音樂搖擺，在48樓露天的高空氛圍中，完整感受「這就是人生」的午後輕鬆自在。

沉浸式派對CRÈME採實名邀請制、包廂採預約制，一般民眾可透過臉書粉絲專頁私訊索取邀請卡，當天可以手機出示邀請卡於下午16時30分前可免費入場。若有包廂預訂需求，可撥打訂位專線: 0909-956-000，由專人服務。

◎CÉ LA VI Taipei 白日沉浸式派對CRÈME

．地址 : 台北市信義區松智路17號48樓

．時間 : 2024年4月14日（星期日）15:00至21:00

．邀請制 : 請私訊CÉ LA VI Taipei粉專 索取邀請卡，並於當日16時30分前入場

．包廂預訂專線 : 0909-956-000

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bar Takeover by福祿壽」活動中，將由3位客座調酒師與CÉ LA VI Taipei首席調酒師陳庭璿聯手，帶來多款特色調酒與經典調酒。
「Bar Takeover by福祿壽」活動中，將由3位客座調酒師與CÉ LA VI Taipei首席調酒師陳庭璿聯手，帶來多款特色調酒與經典調酒。
曾入圍金鐘獎並身兼作曲家的楊哲浩，以台灣人文風情為靈感，將在地風土人情巧妙融入調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
曾入圍金鐘獎並身兼作曲家的楊哲浩，以台灣人文風情為靈感，將在地風土人情巧妙融入調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CÉ LA VI Taipei邀請制的「白日沉浸式派對CRÈME」4月14日酒吧換人當家，由World Class台灣冠軍張哲瑋（左）、余瀚為（右）攜手楊哲浩組成「調酒界福祿壽」，帶來前所有未有Bar Takeover高空派對。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CÉ LA VI Taipei邀請制的「白日沉浸式派對CRÈME」4月14日酒吧換人當家，由World Class台灣冠軍張哲瑋（左）、余瀚為（右）攜手楊哲浩組成「調酒界福祿壽」，帶來前所有未有Bar Takeover高空派對。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從霍格華茲到調酒世界，余瀚為以魔法創意結合調酒 展現獨特風格。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從霍格華茲到調酒世界，余瀚為以魔法創意結合調酒 展現獨特風格。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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