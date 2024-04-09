World Class調酒冠軍攜手 限期進駐全台最高餐酒館

由全台最高的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei主理、信義區全新週日白日沉浸式派對品牌CRÈME，將於4月14日以「Bar Takeover by福祿壽」為主題，隆重邀請2023年度Taiwan Bar Awards票選中區最佳酒吧的台中餐酒館Tor Dāy三位主理人——張哲瑋（Mars）、余瀚為（Nono）與楊哲浩（Ken），以少見的白日客座調酒師派對型態，與CÉ LA VI Taipei首席調酒師陳庭璿聯手，在48樓高空酒吧自下午15時起至晚間21時，限量推出集結三位主理的四間酒吧，推出9款特色調酒與9款經典調酒。

由「台北 To Infinity and Beyond」 的張哲瑋、「台中舟舟」的楊哲浩與「台南酣呷餐酒館」的余瀚為，共同孕育出以雞尾酒詮釋在地情懷的「台中餐酒館Tor Dāy」，諧音同「土地」，希望將餐酒文化跟台灣風土連結，三位主理人因此被戲稱為調酒界「福祿壽」。甫於2022年開幕的「Tor Dāy」，即榮獲2023年度Taiwan Bar Awards票選中區最佳酒吧。三位客座調酒師將各自針對不同主題，分別帶來3款特色調酒與3款經典調酒，展現獨特的創意調酒世界。

當沉浸在調酒師們的專業表演同時，CRÈME也邀請來自加勒比海的知名爵士歌手Ro，於17時30分與19時30分兩個時段，搭配live band現場演奏與演唱，盡情隨著音樂搖擺，在48樓露天的高空氛圍中，完整感受「這就是人生」的午後輕鬆自在。

沉浸式派對CRÈME採實名邀請制、包廂採預約制，一般民眾可透過臉書粉絲專頁私訊索取邀請卡，當天可以手機出示邀請卡於下午16時30分前可免費入場。若有包廂預訂需求，可撥打訂位專線: 0909-956-000，由專人服務。

◎CÉ LA VI Taipei 白日沉浸式派對CRÈME

．地址 : 台北市信義區松智路17號48樓

．時間 : 2024年4月14日（星期日）15:00至21:00

．邀請制 : 請私訊CÉ LA VI Taipei粉專 索取邀請卡，並於當日16時30分前入場

．包廂預訂專線 : 0909-956-000