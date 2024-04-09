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《五峰遊記2-2》五峰探三毛夢屋 吊橋山嵐環境清幽

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾竹縣報導】對張少帥來說是桎梏的深山，對作家三毛而言卻是心靈解脫的所在！參訪完張學良故居後，不妨向前幾步沿著山坡斜梯而上，參觀三毛曾盤桓3年的故居。三毛是在1984至1987年因協助丁松青神父翻譯《清泉故事》一書而來到此處，卻也愛上了這裡的幽谷夢境之美，讓她因健康與情緒而飽受折磨的心獲得不少舒緩。

遠離塵世的五峰鄉，因著2位台灣歷史上重要的人物在此留下足跡而引起遊客駐足，除了發動西安事變的張學良在此留有故居外，向前走幾步的山上就是作家三毛的夢屋。


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故居往外壯闊山景

位於半山腰的「三毛夢屋」，已改由當地社區發展協會協助管理，屋主徐秀媛向當地原住民承租三毛故居做起懷舊生意。進去之前要收20元清潔維護費，手沖咖啡則是120元起跳。除了咖啡以外，故居也有在地農產品、茶葉的展售，還有一些簡餐與飲料，參觀者都可獲得一張三毛的紀念明信片。

進入院落，首先看到的就是一望無際的山景與上坪溪景，且故居外設有小露台與數張桌椅，供民眾賞景、小酌咖啡，對面山頭就是丁松青神父當初創立的「清泉天主堂」。河的兩岸則由「清泉二號吊橋」連結，許多遊客也在橋上拍照、打卡，體驗當年三毛在此探索的足跡。


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完整收藏三毛作品

故居呈現復古裝設，包括陳舊的收音機播著知名歌手齊豫所唱的《橄欖樹》、《哭泣的駱駝》等由三毛作詞的歌曲，還有三毛過去的出版，如《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》、《滾滾紅塵》和《哭泣的駱駝》等整套書與文章，或是其它作家描寫三毛的書籍，收藏相當完整。

走進故居內，屋內的裝設僅有數張木椅。不過牆面上卻貼滿三毛的生平簡介，包括三毛在清泉旅居期間，幫丁松青神父翻譯了《蘭嶼之歌》、《清泉故事》與《剎那時光》等3本書，看板上也貼滿了她與丁神父的合影，還有三毛在撒哈拉時期的影像與自畫像。


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一生飽受情緒折磨

最後則是三毛自殺後，摯友林青霞與當時中國時報製作的三毛紀念專題剪報。字裡行間透露著對三毛的不捨。三毛一生的四大愛好是讀書、繪畫、拾荒與旅行，她還因為四處遊歷而學會了德語、西班牙語和阿拉伯語，但由於愛情的波折還有健康問題，讓三毛的人生飽受不少折磨。


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