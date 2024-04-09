無印良品歡慶20周年！松高店推滿額夾夾樂 迷你包太Q

2004年，來自日本的MUJI無印良品進駐台灣，在微風廣場開設1號店，至今無印良品已經在台灣20周年，20年來，無印良品更為深耕在地，推出眾多台灣企畫與製造的商品，還跟個城市有了緊密連結，陸續在高雄大立、台北松高開設旗艦店，為慶祝無印良品20周年，即日起至4月25日，在松山旗艦店舉辦「20週年同樂」活動，消費滿2千元，就能夾取經典商品。

在松高旗艦店中，單筆消費滿2千元，可以獲得2F餐飲服務飲品折價券，以及活動使用代幣2枚，有機會夾取到取長銷20年的經典商品「含餡棉花糖草莓」，最特別是有機會獲得只送不賣的防災手帕，或是5款經典包款的迷你版本，看起來就超可愛，包括有迷你拉桿箱、迷你撥水加工聚酯纖維後背包、迷你帆布托特包、迷你黃麻購物袋與迷你撥水加工單肩側背包。