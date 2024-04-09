快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無印良品歡慶20周年！松高店推滿額夾夾樂 迷你包太Q

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供
無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供

2004年，來自日本的MUJI無印良品進駐台灣，在微風廣場開設1號店，至今無印良品已經在台灣20周年，20年來，無印良品更為深耕在地，推出眾多台灣企畫與製造的商品，還跟個城市有了緊密連結，陸續在高雄大立、台北松高開設旗艦店，為慶祝無印良品20周年，即日起至4月25日，在松山旗艦店舉辦「20週年同樂」活動，消費滿2千元，就能夾取經典商品。

在松高旗艦店中，單筆消費滿2千元，可以獲得2F餐飲服務飲品折價券，以及活動使用代幣2枚，有機會夾取到取長銷20年的經典商品「含餡棉花糖草莓」，最特別是有機會獲得只送不賣的防災手帕，或是5款經典包款的迷你版本，看起來就超可愛，包括有迷你拉桿箱、迷你撥水加工聚酯纖維後背包、迷你帆布托特包、迷你黃麻購物袋與迷你撥水加工單肩側背包。

另外還推出飲料販賣機服務，販售3款蘇打新品，包括蘋果風味蘇打、乳酸風味蘇打與麝香葡萄風味蘇打。

無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供
無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供
無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供
無印良品於松高旗艦店，推出「20週年同樂」活動。圖／無印良品提供

微風 無印良品

延伸閱讀

無印良品賣薑母鴨、剝皮辣椒湯 台味美食怎助攻70億營收

在地開發、增加儀式感 無印良品春夏必入手10大新品

無印良品2024春季新品！36L、75L白色行李箱登場

男女都愛！他驚路人全拎1款包 一票人大讚：耐用又好看

相關新聞

World Class調酒冠軍攜手 限期進駐全台最高餐酒館

由全台最高的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei主理、信義區全新週日白日沉浸式派對品牌CRÈME，將於4月14日以「...

《五峰遊記2-2》五峰探三毛夢屋 吊橋山嵐環境清幽

【台灣醒報記者呂翔禾竹縣報導】對張少帥來說是桎梏的深山，對作家三毛而言卻是心靈解脫的所在！參訪完張學良故居後，不妨向前幾步沿著山坡斜梯而上，參觀三毛曾盤桓3年的故居。三毛是在1984至1987年因協助

無印良品歡慶20周年！松高店推滿額夾夾樂 迷你包太Q

2004年，來自日本的MUJI無印良品進駐台灣，在微風廣場開設1號店，至今無印良品已經在台灣20周年，20年來，無印良品...

促銷機票來了！長榮航春季線上旅展優惠最高享75折

航空客運市場暢旺復甦，原本貴桑桑的機票價格，航空公司也開始推促銷搶市。長榮航空今表示，即日起至4月22日23:59止推出...

CASIO助攻點亮最潮穿搭！螢光綠、玫瑰金新表超搶眼

為了春季出遊穿搭需求，日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G、SHEEN系列各自推出全新系列表款，能讓女性消費者找到展現自我風格的時尚穿搭配件。同時新系列表款皆配備基礎防水功能，不用擔心手表碰到水會有所損壞，更能透過螢光綠、玫瑰金等搶眼配色，點亮外出造型。

新北引爆「品牌力」！ 群眾募資徵件說明會4月18日登場

113年度「新北市群眾募資輔導計畫」蓄勢待發，為協助業者進一步瞭解「群眾募資」的商業模式與市場趨勢，經發局將於4月18日下午2時舉辦徵件說明會暨群眾募資專題講座，邀請曾參與市府計畫，創下募資佳績的業者分享成功經驗，活動名額有限，歡迎踴躍參加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。